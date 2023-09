Aujourd’hui, SEGA a levé le voile sur de nouveaux éléments de Sonic Superstars et plus particulièrement son tout nouveau mode Combat, qui permettra aux joueurs d’affronter jusqu’à sept adversaires en ligne ou trois adversaires en local. Le tout dans une multitude de courses et de niveaux !

En mode Combat, les joueurs se retrouveront aux commandes d’un Metal Fighter personnalisable et s’affronteront sur trois manches, dans différents niveaux sélectionnés aléatoirement.

Course – Arrivez avant les autres joueurs !

Combat électrique – Tirez sur vos adversaires avec des balles et marquez des points lorsque vous touchez quelqu’un. En revanche, vous subissez des dégâts lorsque vous êtes touché.

Chasse aux étoiles – Collectez des étoiles dans un temps imparti. Attention, vous perdrez des étoiles en subissant des dégâts.

Survie – Evitez les boulets de canon et faites le nécessaire pour rester le plus longtemps possible sur la piste ! L’échafaudage s’écroulera s’il est frappé par un boulet ou si vous restez immobile trop longtemps. Vous serez éliminé en tombant hors des limites de l’écran.

Marquez des points à l’issue de chaque round pour vous hisser à la tête du classement !

Dans les combats en ligne, vous pourrez également gagner des médailles qui pourront être dépensées à la boutique en achetant des pièces pour votre Metal Fighter et ainsi le personnaliser à votre effigie. Le nombre de pièces disponibles à l’achat augmentera au fil de votre progression. En revanche, la personnalisation de votre Metal Fighter n’améliorera pas ses capacités.

Dans le mode hors ligne, vous pourrez jouer seul contre des adversaires IA, ou avec jusqu’à trois autres joueurs en écran partagé. Dans ce mode, il n’est pas possible de gagner des médailles ou de progresser dans le classement en ligne.

En attendant la sortie, les fans de Sonic peuvent précommander les éditions Standard ou Digital Deluxe de Sonic Superstars sur sonicsuperstars.com et recevoir un skin exclusif LEGO Eggman ! Les joueurs peuvent également s’abonner à la newsletter avant le 31 janvier 2024, afin de recevoir un nouveau skin pour Amy Rose dès la sortie du jeu le 17 octobre . Retrouvez toutes les conditions et modalités sur le site officiel de Sonic Superstars.