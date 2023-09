Toujours un genre de niche en occident malgré lui, le Visual Novel continue d’envahir le catalogue de la Nintendo Switch avec de nombreuses productions au Japon, des productions qui sont de plus en plus localisées chez nous. Parmi les développeurs du genre, Mages est un studio japonais plutôt connu au Japon, délivrant chaque année des récits plus ou moins passionnants et tentant toujours de proposer des originalités pour repousser le genre. Le studio s’est fait un nom et agrandit toujours plus sa base de fans aujourd’hui avec leur série de Visual Novel d’Aventure Scientifique. De plus, l’éditeur Pqube continue de contribuer en faveur du développeur en occident en localisant les jeux de cette série d’aventure. Sur Nintendo Switch, après avoir enquêté sur les évènements de Chaos;Head et Chaos;Child puis mené nos recherches sur les différents Steins;Gate nous revenons aujourd’hui à la charge avec Anonymous;Code tout juste disponible.

Une aventure scientifique au rythme de vos sauvegardes

Comme nous l’avions fait par le passé, il est important de faire un petit rappel sur la série de Visual Novel d’Aventure Scientifique du studio Mages. Le concept de cette série de Visual Novel est de proposer des aventures textuelles ayant pour base des théories ou faits de science bien réels tout en y incluant des éléments relégués au domaine de la fiction voire même devenus des légendes urbaines de notre monde réel. Cela permet à chaque opus d’être développé autour d’une certaine thématique scientifique et de s’inscrire dans un univers qui nous paraît crédible tout en restant finalement une fiction. Le concept avait démarré avec Chaos;Head en 2009 autour du thème de la réalité et des illusions. Un opus qui a eu une suite Chaos;Child défini comme le 4ème opus de cette série.

De nombreux opus ont fait évoluer ce concept sur d’autres thématiques notamment Steins;Gate avec le voyage temporel ou Robotics;Notes avec le domaine de la robotique. Anonymous;Code est le 6ème opus de cette série sur le thème de l’informatique, du hacking et sur le voyage temporel sur un plan vertical du monde contrairement à Steins;Gate. En tant que 6ème opus, il est légitime de savoir s’il faut avoir joué aux précédents jeux pour s’attaquer à Anonymous;Code. Comme à chaque fois, il y a des références plus ou moins importantes aux autres opus et théories scientifiques traitées auparavant. Toutefois, le jeu reste indépendant et ce n’est pas cela qui vous empêchera de comprendre pleinement les évènements du jeu.

Pareillement aux autres jeux de la série, le plus gros défaut à ce niveau-là même pour un joueur anglais et japonais, c’est la richesse des références et détails scientifiques. Un paradoxe de cette série puisque c’est tous ces détails qui permettent en fait à la trame de paraître plus crédible à nos yeux et nous immerger d’autant plus dans les différents récits. Toutefois, cette richesse fait que chaque nouveau terme scientifique ou même fictif mais aux allures scientifiques doit être développé à travers un dictionnaire et il convient de lire les définitions afin de mieux situer tout ça. Les termes et explications sont déjà compliqués pour un individu moyen mais ajoutons à cela au fait que Pqube n’a toujours pas les ressources pour traduire le titre en Français et le jeu devient encore bien plus compliqué à comprendre pour un joueur francophone. Un défaut qui est propre à la série, à la stratégie de localisation derrière celle-ci et qui ne change ainsi pas sur Anonymous;Code avec sa traduction uniquement anglaise.

Il est ainsi conseillé aux amateurs du genre d’avoir un bon niveau en anglais ou de jouer avec un dictionnaire à proximité. Les courageux vivront une histoire aussi passionnante que les autres jeux de cette série de Visual Novel de Mages. D’ailleurs, développons un peu la toile de fond d’Anonymous;Code. Nous sommes en 2037 et nous incarnons Pollon Takaoka un jeune hacker qui souhaiterait bien s’extraire de cette activité en fondant Nakano Symphonies avec son ami Cross Yumikawa, doué en récolte d’informations et en hacking. Nous sommes directement dans l’action avec Pollon qui semble poursuivi par les forces de l’ordre à travers Tokyo sur un genre de moto. Celui-ci est accompagné d’une étrange jeune fille. Et nous assistons à une scène dans laquelle ils arrivent à échapper à un haut gradé de l’armée surpris par une série d’étranges prédictions lancées par Pollon et se réalisant instantanément.

Quelques instants après, nous avons une présentation de ce monde futuriste au nôtre, de la technologie de cette époque puis nous vivons les événements menant au supposé dénouement que nous avons observé au début. Nous comprenons progressivement que les évènements nous mènent sur un autre dénouement nullement en faveur de notre héros. En rentrant légèrement dans les détails, nous vivons sa rencontre fortuite avec une jeune fille ne divulguant pas son identité et que Pollon appellera Momo. Puis après leur rencontre, l’armée les poursuit et nous voyons Pollon s’attarder sur un étrange message qu’il entraperçoit du coin de l’œil en conduisant sa moto. Ce moment d’inattention permet à l’armée d’hacker son véhicule, un accident se produit, l’armée enlève la fille pour la livrer à des religieux. En plein désespoir, il repense au précédent message et nous découvrons que Pollon développe un étrange pouvoir : le Save and Load.

Visual Novel oblige, nous ne développerons pas beaucoup plus loin sur le scénario afin d’éviter les spoils. Ce qui vous attend sur une bonne vingtaine voire trentaine d’heures, c’est un récit sur l’informatique, une succession de missions de hacking, les IA, les mondes parallèles avec une pointe surprenante d’occulte impliquant aussi le sort du monde. Une écriture toujours très riche et complexe avec de nombreux personnages toujours plus attachants. La pointe d’occulte est à la fois surprenante comme elle peut potentiellement sortir ceux plus attachés aux développements normalement plus scientifiques des récits de la série. Après cela, c’est de l’ordre de l’appréciation de chaque fan de considérer Anonymous;Code comme moins bon ou meilleur que les précédents. Le rythme du récit est bien plus rapide, cela se sent aussi visuellement mais nous y reviendrons. Une progression rapide qui donne l’impression que la fin arrive bien plus rapidement que dans les autres jeux de la série et peut-être justement que les émotions sont vite “expédiées”.

Une progression aussi légèrement plus confuse en lien avec le pouvoir unique de notre héros ici devenant la spécificité de gameplay unique d’Anonymous;Code. Resituons rapidement tout ça, nous sommes en 2037 et nous sommes à une époque où la technologie est si avancée qu’elle est plus ou moins implantée en chaque individu. Nous sommes sur un monde où la vision de chacun est inondée d’annonces AR et que nous voyons même des représentations de personnalité IA n’existant en fait pas dans la réalité. C’est dans ce monde et durant une course-poursuite que Pollon découvre qu’il a accès à un menu lui permettant de se sauvegarder à un moment T puis de littéralement charger sa partie et revenir à cet instant. Le bonus à tout ça, c’est qu’il est le seul à conserver les souvenirs de tout ce qu’il lui est arrivé avant de charger et revenir à sa précédente sauvegarde. Vous devinez ainsi que le récit et les différents chapitres du jeu possèdent de nombreuses conclusions dépendamment de ce pouvoir.

La confusion dans tout ça, c’est qu’en tant que joueur nous sauvegardons de temps à autre notre partie et nous pouvons aussi charger un fichier de sauvegarde. Mais les évènements changent uniquement en utilisant non pas la mécanique de chargement de joueur mais celle de Pollon sur une pression de touche de votre manette. Puis Pollon sauvegarde lui aussi à des instants clés sur son menu, ce qui en soit facilite notre tâche dans la progression en nous indiquant subtilement que nous pouvons avoir une influence sur les évènements à venir. Pourtant, tout n’est pas très intuitif puisque le pouvoir de chargement de Pollon ne peut être utilisé qu’en arrivant à des lignes de textes précises du récit. Ainsi, il n’est pas rare d’arriver à un moment où nous savons qu’il faut charger une sauvegarde de Pollon mais comme le jeu ne nous indique pas bien où, nous appuyons machinalement et aléatoirement sur la touche de Hack à chaque ligne de texte pour faire apparaître le menu puis nous progressons dans l’aventure.

Une originalité de gameplay confuse qui ne réussira pas à convaincre totalement mais pour le reste de l’expérience nous sommes sur un Visual Novel très classique avec toutes les fonctionnalités devenues des bases du genre à notre époque. La possibilité de passer rapidement du texte, accéder rapidement à notre répertoire de mots clés ou encore une touche pour relire le backlog. Une nuance à ce sujet, le backlog n’est apparemment disponible que lorsque Pollon est impliqué dans les discussions. Lorsque nous sommes témoins d’autres scènes sans Pollon, nous n’avons plus de backlog. Le but est peut-être de nous mettre d’autant plus dans la peau de Pollon mais cela peut devenir inconfortable lorsque l’on loupe des lignes de textes potentiellement importantes d’une scène sans Pollon. Autre petit bémol, l’absence de tactile en mode portable.

Au-delà de ces imperfections dans ses mécaniques, Anonymous;Code aura bien plus d’arguments au niveau de la réalisation. Il se présente certainement comme un des Visual Novel les mieux réussis à ce niveau sauf dans certains moment en 3D très cheaps. Pourtant, ces moments en 3D participent à donner du rythme et du dynamisme à tout ça. Dès le début en ayant en 3D la vue de la moto à la première personne de Pollon à travers la ville. Avec tous les éléments informatiques AR et actualités de son monde popant dans son champ de vision. Ces éléments AR qui popent d’ailleurs dans notre vision dans tout le récit au-delà des moments 3D afin de nous immerger dans cet univers futuriste. Il y a presque constamment de nouvelles choses qui popent et toujours plus de lecture souvent futile mais nous les lisons tout de même.

Puis l’équipe artistique accompagne ça d’une grande quantité de fonds, des mouvements de caméra ou encore d’animations de personnage faisant d’Anonymous;Code un Visual Novel beaucoup moins statique que la majorité. En plus des pseudo éléments AR popant dans la vue de Pollon, le fait que les changements visuels soient nombreux permet vraiment au titre de paraître presque constamment en mouvement ou en animation. Cela donne un semblant de vie et de dynamisme rarement eu dans le genre. Cerise sur le gâteau, quelques belles cinématiques en animation mais surtout les moments clés du jeu sont mis en scène de manière stylé avec un découpage façon comic très réussi et nous donnant l’impression d’un manga-animé.

Une expérience visuelle du studio Mages très réussie et dynamique qui nous fait aisément oublier les imperfections du rendu 3D assez contestable que nous évoquions, un chara-design potentiellement moins inspiré que d’habitude ou encore quelques animations 2D parfois bizarres des personnages. Enfin, le tout est accompagné d’une bande sonore de bonne facture accompagnant bien les événements du récit du jeu. Autant les simples moments de tranches de vie comiques que les moments bouleversants. Evidemment, certains thèmes sont très anecdotiques et oubliables. Nous soulignons également un étrange bug ou une étrange saturation audio en mode portable uniquement sur l’introduction en animation du jeu, du moins à certains paramètres audios. Terminons sur la possibilité de choisir entre le doublage japonais ou anglais du jeu. Doublage de bonne qualité d’une langue à l’autre afin de convenir à chacun.

Conclusion 8.4 /10 Dans le genre du Visual Novel, la série d’Aventure Scientifique du studio Mages n’a plus beaucoup de preuves à faire pour justifier de son talent. Après Chaos;Head, Steins;Gate, Robotics;Notes, Chaos;Child puis Occultic;Nine nous avons aujourd’hui Anonymous;Code sur Nintendo Switch. Si cet opus reprend sa précédente sauvegarde à la tendance au gameplay original mais confus de la série, Anonymous;Code n’en reste pas moins convaincant à travers son écriture toujours riche, ses nombreux rebondissements, ses personnages attachants et son récit plus rythmé que jamais. Anonymous;Code se présente comme un Visual Novel proposant une expérience visuelle bien plus riche, dynamique et bien plus travaillée que d’autres titres du genre. Une réalisation qui a le potentiel de redéfinir les standards visuels du genre et cela malgré quelques défauts un peu moches à relever. Comme tous les autres jeux de la série, Anonymous;Code est une référence du Visual Novel à expérimenter pour les fans du genre avec un dictionnaire franco-anglais pour les nouveaux fans de VN débutants de la langue anglaise à faire en 2023! LES PLUS Une expérience visuelle vivante et dynamique

