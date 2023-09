Anthos était une terre paisible, gardée par la déesse des moissons et les lutins des moissons, protégeant ses habitants des catastrophes naturelles. Cependant, une éruption volcanique a dévasté la région, obligeant les protecteurs à épuiser leur pouvoir pour protéger les habitants et les animaux d’Anthos. Des villages ont été séparés et des âmes malheureuses ont été piégées, incapables de revenir.

La déesse des moissons, croyant à une reconnexion future, envoya un message dans une bouteille avant de sombrer dans un profond sommeil. Aujourd’hui, 10 ans plus tard, vous découvrez le SOS. Avec l’aide de votre ami Doc Jr, vous devez faire revivre la déesse de la moisson et les Esprits tout en réunissant les villages. Explorez et cultivez à travers Anthos grâce à la ferme expansive de Doc, des montagnes enneigées aux plages magnifiques.

Caractéristiques principales : Élevez différentes sortes de vaches, de poulets et de moutons dans votre étable ! Trouvez des animaux exotiques à garder dans la nature d’Anthos.

Faites la cour à cinq célibataires et cinq bachelières différentes ! Épousez la personne de votre choix.

Gardez des animaux de compagnie uniques comme les loups et les furets.

Récupérez des graines rares et saisonnières dans les Harvest Wisps cachés dans tout Anthos.

Explorez le vaste monde d’Anthos à pied ou à l’aide de montures uniques !

Voyagez rapidement à travers le monde en utilisant les statues Warp de la déesse de la moisson.

Prenez des photos, des selfies et bien plus encore !