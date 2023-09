Le thème du réchauffement climatique et de ses conséquences est un thème récurrent à l’heure actuelle. La prise de conscience concernant la nécessité de préserver notre environnement devient générale et les efforts pour y parvenir sont consentis par grand nombre d’entre nous. Dans le jeu Dolphin Spirit : Mission Océan, on vous propose d’aider à réhabiliter l’écosystème d’une île et des fonds marins environnants. Il sort le 27 septembre sur la Nintendo Switch. Voyons ce que le jeu nous réserve. Est-ce que ce jeu ne sera pas trop moralisateur ?

Un jeu d’exploration et de découvertes scientifiques

Vous arrivez sur l’île de Maupiroa où vous rejoignez votre grand-père afin d’y passer vos vacances. A votre arrivée, vous avez aperçu un dauphin en difficulté et vous n’avez pas hésité à sauter dans la mer afin de lui venir en aide. Votre grand-père vous propose alors de devenir membre de l’association qui aide à rendre l’île plus belle. Pour confirmer votre motivation, vous allez devoir remplir quelques missions pour aider les différents membres de l’association : Lisa qui est enceinte, Hoani et Kai. Une fois cela effectué, vous obtenez la carte de membre de l’association. Vous allez ensuite continuer à rendre service à l’association sous différentes formes : ramassage de déchets, photographie des espèces présentes sur l’île, réparation d’endroits endommagés…

La problématique principale de l’île est qu’elle est devenue sale et polluée et qu’elle a vu disparaitre bon nombre d’espèces. Arriverons-nous à les faire revenir ?

Une exploration terrestre :

Une partie de notre aventure consiste en exploration de l’île. Nous allons devoir prendre des photos des espèces qui y sont présentes, nettoyer les déchets qui jonchent le sol un peu partout, réparer des installations endommagées.

Nous allons ensuite grâce à ces différentes actions induire l’exploration de trois types de fonds marins.

Le jeu va consister en un aller-retour entre l’île et les trois fonds marins.

L’exploration sous-marine :

Pour l’exploration sous-marine, nous allons être accompagnés du dauphin que nous avons aidé au début de l’histoire. Celui-ci émettra un cri chaque fois qu’il y aura quelque chose à faire dans les environs : retirer des filets, libérer et soigner des animaux marins, ramasser des déchets…

La prise de photos des différentes espèces présentes dans ces écosystèmes sera aussi à faire. Il est plaisant et satisfaisant de découvrir de nouvelles espèces.

Toutes ces missions nous amèneront à en apprendre plus sur l’histoire de l’île et ses secrets. Nous débloquerons de nouveaux pouvoirs au fur et à mesure que nous déblayerons des totems sur l’île, ce qui est plutôt agréable.

Lorsque l’on vous donne une nouvelle fonctionnalité, vous pouvez retrouver les explications dans le guide du menu pause. Cela permettra à des personnes ayant loupé des informations de pouvoir y revenir.

Un jeu à visée scientifique :

Chaque fois que vous découvrirez une espèce animale, vous pourrez retrouver des informations sur celles-ci dans la section biologie de votre menu. Elle vous fera un petit résumé de chaque animal.

D’autre part, lorsque vous débloquerez de nouvelles zones, des chapitres de connaissances portant sur les conséquences du réchauffement climatique ou sur les conséquences de certaines de nos pratiques apparaitront. Ceux-ci sont plutôt courts et concis et résument parfaitement ce qu’il faut savoir sur le sujet.

Vous retrouverez aussi l’album avec les photos des différents animaux que vous aurez prises au cours de votre partie.

Il faut avouer que cela a été simplifié pour être mis à la portée des enfants afin qu’ils puissent lire et comprendre ce qui est expliqué. Cela servira de petites piqures de rappel pour les adultes. Il y a 48 chapitres à débloquer regroupés sous les items : écologie, culture (de l’ile) et découverte.

Concernant les animaux, ils sont séparés en deux catégories : les animaux terrestres et les animaux aquatiques. Vous aurez 30 animaux aquatiques et 15 animaux terrestres à découvrir.

Par la suite, au fur et à mesure de la réalisation des missions et de votre avancée dans le jeu, vous débloquerez des tampons qui viendront montrer votre engagement pour l’association. De plus, chaque fois que vous ramasserez tous les déchets d’une zone, vous aurez une cinématique de retour d’une nouvelle espèce sur l’île qu’il faudra alors trouver.

Le son et l’image

Les graphismes du jeu sont plutôt agréables, le jeu est coloré même si quelques zones de flou sont parfois à déplorer. Les zones d’exploration sous-marines sont bien représentées et les parcourir est vraiment relaxant. La musique qui accompagne tout cela est vraiment adaptée avec des bruitages d’animaux caractéristiques des bords de mer et le doux son des vagues.

Ce jeu reste plutôt enfantin dans ces caractéristiques, il est très facile et sa durée de vie sera plutôt courte mais il n’en est pas une mauvaise expérience, bien au contraire.

Conclusion 6.6 /10 Le jeu Dolphin Spirit : Mission Océan est plutôt enfantin dans ses caractéristiques, il est très facile et sa durée de vie sera plutôt courte mais reste une bonne expérience. Il est très agréable et relaxant de le parcourir. Le jeu ne vous met jamais la pression, vous êtes libres de choisir ce que vous voulez faire et les missions n’ont pas de durée limitée. Il sera une belle proposition de première approche de l’écologie auprès des plus jeunes et il sera très bien adapté à un public plus adulte car il n’a pas ce côté moralisateur que peuvent avoir certains jeux sur ce thème. Il nous propose surtout de passer un bon moment tout en faisant de bonnes actions. Il est proposé au prix de 29,99€ sur l’eShop mais aussi en boîte. Détail de la note Gameplay 0

Réalisation 0

Durée de vie 0

Contenu 0

Originalité 0