Redécouvrez Pikachu, Évoli, Ronflex, et bien d’autres Pokémon sous un nouveau jour, du 28 septembre 2023 au 7 janvier 2024 au Musée Van Gogh d’Amsterdam. ​ Participez à diverses activités, sur place ou en ligne, pour faire connaître les travaux de Vincent Van Gogh aux jeunes artistes en herbe.

À l’occasion des 50 ans du Musée Van Gogh, une collaboration officielle avec Pokémon visant à présenter les œuvres de Vincent Van Gogh à un tout nouveau public a démarré. Tout comme la licence Pokémon, le travail de cet artiste est étroitement lié à l’art et la culture japonaise. Les estampes japonaises ont, en effet, profondément inspiré les créations de Vincent, ainsi que sa vision du monde : « Et on ne saurait étudier l’art japonais, il me semble, sans devenir beaucoup plus gai et plus heureux et nous faire revenir à la nature, malgré notre éducation et notre travail dans un monde de convention. » avait-il écrit à son frère Théo en septembre 1888.

Selon Emilie Gordenker, la directrice générale du Musée Van Gogh : « Cette collaboration permettra à la nouvelle génération de connaître l’art et la vie de Vincent Van Gogh d’une manière inédite. Le Musée Van Gogh et The Pokémon Company International se sont appuyés sur des années d’expertise pédagogique pour créer une expérience spéciale pour les enfants, leurs tuteurs et, nous l’espérons, les nombreuses autres personnes qui se rendront au Musée Van Gogh. »

Diverses activités sont prévues entre le 28 septembre 2023 et le 7 janvier 2024 à l’occasion de cette collaboration. Un ticket d’entrée standard, uniquement disponible en ligne, sera nécessaire pour y participer. Une présentation « Pokémon au Musée Van Gogh » (collection permanente, 1er étage) Plusieurs œuvres célèbres de la collection permanente du Musée Van Gogh ont servi d’inspiration aux 6 peintures réalisées par les artistes de The Pokémon Company. Vous retrouverez ainsi Pikachu dans une œuvre basée sur Autoportrait au chapeau de feutre (1887), Héliatronc caché dans une variante du célèbre tableau Les Tournesols (1889), et Ronflex détendu aux côtés de Goinfrex dans une nouvelle version de La Chambre à coucher (1888). Vous pourrez admirer ces 6 tableaux créés spécialement pour l’occasion au premier étage du bâtiment Rietveld (Rietveldgebouw). Une aventure Pokémon (6 ans et plus, livret d’activité distribué dans l’Atrium) Un livret « Pokémon Adventure » vous guidera au milieu des œuvres de Vincent Van Gogh qui ont inspiré les 6 tableaux de la présentation spéciale « Pokémon au Musée Van Gogh ». En participant à cette activité, vous en apprendrez plus sur le musée et l’histoire des peintures. Une fois le livret terminé, vous pourrez l’échanger contre une carte promo spéciale « Pikachu x Van Gogh Museum » (en anglais et dans la limite des stocks disponibles). Le livret « Pokémon Adventure » est disponible en néerlandais et en anglais. Du contenu éducatif Pokémon x Van Gogh en ligne : Van Gogh à l’école (niveau grand primaire et premier cycle du secondaire) Vincent Van Gogh était très admiratif de tout ce que touche au Japon, et les estampes japonaises lui ont appris à voir le monde différemment. L’utilisation d’aplats aux couleurs vives, les objets du quotidien et les détails présents de la nature lui étaient très évocateurs. Avec pour point de départ la collaboration Pokémon x Van Gogh, les élèves découvriront le lien étroit qui lie Van Gogh et le Japon, et comment l’inspiration est parfois réciproque. Ce contenu pédagogique est disponible en néerlandais et en anglais. Un guide « Comment dessiner Pikachu » Un guide vidéo disponible dans le musée vous apprendra et vous invitera à dessiner le très célèbre Pikachu. La boutique du Musée Van Gogh proposera également une panoplie de produits exclusifs Pokémon x Van Gogh mettant à l’honneur les œuvres de cette collaboration. Le directeur des licences chez The Pokémon Company International, Mathieu Galante, a déclaré : « Nous sommes constamment à la recherche de partenaires fantastiques avec qui concevoir des expériences inédites et joviales pour les fans de Pokémon, et nous avons la certitude d’en avoir trouvé un en collaborant avec le Musée Van Gogh. Il existe un lien étroit entre l’inspiration à l’origine de Pokémon et celle à l’origine de plusieurs des plus célèbres œuvres de Vincent Van Gogh. Nous espérons qu’avec cette collaboration, de nombreux enfants découvriront et s’immergeront dans le monde de l’art grâce à l’incroyable travail de Van Gogh et de Pokémon. » Rendez-vous sur le site du Musée Van Gogh pour plus d’informations sur cette collaboration (page en anglais).