Pizza Possum est un jeu d’arcade développé par Cosy Computer, un studio dont nous ne savions pas grand-chose. Cependant, après quelques recherches, nous découvrons que l’un des hommes derrière ce studio n’est rien d’autre que le néerlandais Thomas van den Berg. Ce nom ne vous dit peut-être rien mais vous connaissez peut-être sa géniale licence Kingdom, dont vous pouvez notamment lire le test du troisième opus ici. Nous voici donc avec sa nouvelle création, Pizza Possum, un jeu au concept très simple qui atterrit sur la Nintendo Switch le 28 septembre 2023 au prix de sept euros sur l’eShop.

Un jeu au concept fun avec une prise en main rapide

Pizza Possum est un jeu d’arcade très facile à prendre en main dans lequel vous incarnez un opossum qui veut voler la pizza royale. À vrai dire, vous mangez tout ce qui se trouve à votre portée et le but concret est de faire le meilleur score possible.

Votre personnage débute tout en bas de la ville et il devra manger le plus d’aliments possibles sans se faire attraper par les policiers qui montent la garde.

Le gameplay est très facile et quelques secondes suffisent pour comprendre toutes les mécaniques du jeu. Notre personnage mange automatiquement tout ce qui se trouve à portée. Cela peut être la pizza posée sur la table comme le raisin encore sur les vignes. Cependant, à force de manger, il y a des moments où notre personnage doit digérer et il ne pourra plus courir pendant quelques secondes.

Les policiers nous remarquent dès que nous passons devant eux. Ils nous poursuivent pour essayer de nous arrêter et s’arrêteront uniquement quand nous serons trop loin ou bien quand nous ne serons plus dans leur vision.

Il y a des buissons placés un peu partout sur la carte. En entrant dedans, la plupart des policiers ne nous voient plus et abandonnent leur traque. Il y a aussi des objets qui nous aideront à mieux semer nos adversaires. Nous les débloquons en fonction de notre score à chaque fin de partie.

Il y a par exemple la bouteille de boisson gazeuse qui nous donne un boost de vitesse ou bien la barrière qui bloque les policiers. Les objets que nous débloquons au fil de notre aventure deviennent de plus en plus puissants.

Il y a plusieurs types de policiers qui réagissent différemment. Il y a le chien policier, le basique, qui se laisse berner facilement, le chiot policier, qui ne nous attrape pas mais qui alerte tout le monde de notre présence, celui qui est capable de nous récupérer dans les buissons, etc.

Pizza Possum se déroule sur une seule grande carte délimitée par des zones. En mangeant et donc en atteignant un certain score, nous allons obtenir des clés qui nous permettent de nous ouvrir des zones plus complexes mais souvent plus « savoureuses ».

Jouable en coopération

Le jeu est jouable jusqu’à deux joueurs en coopération sur un écran splitté. Nous incarnons tous les deux un opossum et dès que l’un ou l’autre est capturé pour un policier, il nous suffit de pousser le policier en question pour libérer son camarade.

Pizza Possum est un jeu très sympathique et sans prétention dans lequel nous nous amusons sur un concept simple mais efficace. C’est un jeu parfait sur de courtes sessions, de temps en temps, avec un ami ou même seul.

Nous regrettons cependant que le jeu est un peu répétitif à long terme. La seule carte est sympathique mais nous finissons très rapidement par faire le tour et par enchaîner les mêmes mouvements et techniques à chaque partie.

Les objets que nous débloquons sont agréables mais très déséquilibrés. À vrai dire, certains sont tellement forts qu’ils « cassent » le jeu et le rendent vraiment trop simple.

Nous débloquons par exemple une bombe fumigène qui étourdit pendant une dizaine de secondes tous les policiers présents dans sa zone ou un masque de policier qui nous rend indétectable pendant quelques secondes. Avec des objets pareils que nous pouvons récupérer quasiment en illimité, le jeu devient trop simple et il n’y a plus vraiment de difficulté.

D’un autre côté, Pizza Possum ne coûte que sept euros et pour ce prix, le jeu remplit parfaitement sa fonction. Il y a de la progression, de la difficulté mais pas trop, et nous nous amusons. C’est tout ce qu’il nous faut.

Les graphismes sont sympathiques, colorés et puis, il faut le dire : ce jeu nous donne faim ! Que ce soit les immenses tiramisus, les gâteaux au chocolat, les pizzas ou encore l’énorme saumon, il y en a pour tous les goûts et nous avons envie d’être à la place de ce taquin d’opossum.

La bande-son est aussi agréable, quoi qu’un peu répétitive. Les bruitages sont assez amusants et le tout forme un ensemble cohérent et dynamique.

Conclusion 7 /10 Pizza Possum est un jeu d'arcade court mais très sympathique. Avec sa prise en main intuitive, il est le jeu idéal pour de courtes sessions avec un ami. Il est certes répétitif et un peu simple, mais pour seulement sept euros, il remplit parfaitement sa fonction.

