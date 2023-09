La version collector du Bundle, limitée à 4000 exemplaires, est également mise en vente aujourd’hui.

Londres, Royaume-Uni, le 29 septembre 2023 – Funstock est ravi d’annoncer que Vampire The Masquerade : The New York Bundle est désormais disponible en version physique et digitale sur Nintendo Switch et Playstation 4. Une version collector limitée à 4000 exemplaires est également mise en vente pour l’occasion !

Provenant de l’univers du Monde des Ténèbres, Vampire : The Masquarade est l’un des jeux de rôle les plus acclamés de tous les temps ! Avec ce bundle exclusif, les joueurs pourront découvrir deux visual novels indépendantes basées sur le riche univers de la 5e édition de Vampire : The Masquerade, où la mort n’est que le début de chaque histoire.

Coteries of New York, propose une expérience narrative unique se déroulant à New York, où deux factions de vampires luttent pour le pouvoir. Les joueurs exploreront le monde fascinant des vampires et devront lutter pour préserver leur humanité.

Dans Shadows of New York les joueurs devront faire face à la fin de leur vie humaine et empêcher leur existence vampirique de s’effondrer en raison d’un crime aux terribles conséquences politiques. En tant que membre du clan Lasombra, ils devront résoudre ce mystère : l’échec n’est pas une option.

Trois clans de vampires différents !

Dans Coteries of New York, les joueurs peuvent choisir entre trois personnages et jouer en tant que Ventrue, Toreador ou Brujah. Chaque personnage offre une sélection de pouvoirs, des approches éthiques différentes à certaines questions et des lignes de dialogue exclusives.

Les quêtes axées sur les personnages permettent de rencontrer quatre PNJ uniques, de gagner leur affection ainsi que leur soutien et être assisté par deux d’entre eux dans le dénouement. Selon le clan choisi, les événements auront une perspective complètement différente. Une seule partie ne suffit pas pour découvrir tout ce que le jeu a à offrir !

Contrôler sa soif de sang !

Les joueurs devront préserver les vestiges de leur humanité tout en essayant de contrôler leur désir de se nourrir, sinon le vampire qui gronde en eux finira par prendre le contrôle. Il faudra tisser des liens avec d’autres vampires et essayer de préserver son humanité ou laisser la soif de sang prendre le dessus. Si cette faim n’est pas maîtrisée, la bête tapit en eux prendra le contrôle : un côté sombre de leur nature qui ne souhaite que se nourrir… quel qu’en soit le prix.

Explorer les Ténèbres de New York

Shadows of New York est une extension autonome qui accompagne Coteries of New York. Shadows présente une histoire bien plus personnelle et unique.

Cette visual novel aborde des thèmes d’horreur personnels et politiques. Elle permet de découvrir New York à travers un regard totalement différent. Les joueurs peuvent s’attendre à de nouveaux personnages, de nouveaux lieux et une toute nouvelle bande originale. Pour ce faire, ils incarneront un membre du clan Lasombra et devront flirter avec l’au-delà.