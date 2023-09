L’univers Dark Fantasy inspiré du folklore chinois se dévoile en vidéo.

Paris, le 29 septembre 2023 — Microids et Bilibili Games sont heureux d’annoncer que le jeu d’action/Rogue-Lite Warm Snow sera disponible en version numérique sur PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series, Xbox One, Nintendo Switch et Windows Store dès le 20 octobre prochain. Découvrez l’univers oriental dark fantasy du jeu dans ce premier trailer, et embarquez pour une aventure épique au cœur d’un monde corrompu par la « Warm Snow », une neige chaude qui refuse de fondre.

Depuis son arrivée sur Steam en janvier 2022, Warm Snow a connu un succès retentissant, se forgeant une réputation élogieuse grâce à une évaluation « très positive » provenant de plus de 25 000 critiques enthousiastes. Le jeu a également été honoré par trois distinctions majeures : un Jincha Award « Most anticipated game of 2022 », un Indieplay 2020 « Nova Prize » et le Bilibili 2022 Must-play. En mai 2023, le studio a fièrement célébré la vente de plus de 2 000 000 d’exemplaires sur consoles et mobiles. »

À propos de Warm Snow :

En l’an 27 de l’ère Longwu, une étrange « Warm Snow » plonge le monde dans le chaos en transformant les êtres en monstres incontrôlables. Incarnez Bi-An, un mystérieux guerrier errant, et lancez-vous dans un voyage épique pour rétablir l’équilibre du monde. Délivrez de la corruption les 5 maisons qui protégeaient autrefois le monde et percez le mystère qui se dissimule derrière la « Warm Snow ». Choisissez votre équipement en fonction de votre style de combat et plongez au cœur de batailles épiques !

Caractéristiques du jeu :

Un rogue-lite dynamique : adaptez votre arsenal d’armes, vos pouvoirs et vos éléments selon votre style de combat personnel.

: adaptez votre arsenal d’armes, vos pouvoirs et vos éléments selon votre style de combat personnel. Une direction artistique évoquant les peintures sur soie : immergez-vous dans des visuels à couper le souffle, empruntant l’esthétique des peintures sur soie, pour une dimension de poésie et d’élégance unique à l’univers du jeu.

: immergez-vous dans des visuels à couper le souffle, empruntant l’esthétique des peintures sur soie, pour une unique à l’univers du jeu. Un monde exotique puisé du folklore chinois : explorez un royaume fantastique imprégné du riche folklore chinois, où des créatures légendaires et des paysages époustouflants créent une atmosphère authentique et immersive.

: explorez un imprégné du riche folklore chinois, où des et des créent une atmosphère authentique et immersive. Des traductions inédites : profitez d’une expérience de jeu encore plus immersive grâce à de nouvelles langues disponibles.

: profitez d’une expérience de jeu encore plus immersive grâce à de nouvelles langues disponibles. Une rejouabilité sans fin : explorez le jeu à plusieurs reprises jusqu’à ce que vous découvriez enfin la vérité sur la « Warm Snow » et y mettiez fin.

explorez le jeu à plusieurs reprises jusqu’à ce que vous découvriez enfin la vérité sur la « Warm Snow » et y mettiez fin. Contenu de “Ash of Nightmare” inclus: découvrez le “Nightmare System”, de nouveaux mécanismes, objets, compétences, armes et boss

Warm Snow sera disponible en version numérique sur PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series, Xbox One, Nintendo Switch et Windows Store dès le 20 octobre prochain.