Lesquin, le 28 septembre 2023 – NACON a le plaisir d’annoncer la sortie ce jour du RPG narratif Vampire: The Masquerade – Swansong sur Nintendo SwitchTM. Le titre est également disponible sur PlayStation®4, PlayStation®5, Xbox One, Xbox Series X et PC (Epic Games Store et Steam).

Développé par le studio Big Bag Wolf (The Council), le titre adapte le jeu de rôle emblématique Vampire : La Mascarade, et propose une approche de gameplay inédite mettant l’accent sur les conséquences des choix, aussi bien dans l’investigation que dans les interactions sociales entre les personnages.

À propos de Vampire: The Masquerade – Swansong

Dans ce RPG narratif adapté de la 5ème édition de Vampire : La Mascarade, le joueur incarne trois vampires appartenant chacun à un clan différent de la Camarilla, la société secrète qui rassemble la plupart des vampires. Évoluant à travers leurs destins liés, le joueur doit confronter les différents points de vue de ces personnages pour démêler le vrai du faux. Entre rumeurs de complots, de meurtres et de luttes de pouvoir, le joueur doit protéger son clan, découvrir la vérité et surtout faire respecter la Mascarade, la loi vampirique qui dissimule l’existence des créatures de la nuit aux humains.

Vampire: The Masquerade – Swansong est disponible sur PC (Epic Games Store et Steam), PlayStation®4, PlayStation®5, Xbox One, Xbox Series X|S et Nintendo SwitchTM.