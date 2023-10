SEGA annonce que la mise à jour de Sonic Frontiers nommée The Final Horizon sera disponible le samedi 30 septembre à 2 heures du matin sur PlayStation®5, PlayStation®4, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch™ et Steam. The Final Horizon est la troisième mise à jour gratuite de Sonic Frontiers et propose aux joueurs de découvrir une nouvelle histoire, des défis inédits et la possibilité d’incarner Amy, Knuckles et Tails.

Ce récit additionnel se déroule avant la bataille finale sur l’île d’Ouranos. Parmi ses millions de calculs, Sage trouve un scénario dans lequel il est possible de changer le cours de l’histoire. Avec l’aide de Sage et du Dr. Eggman, Sonic met en place ce nouveau plan et accepte le défi de convertir la Cyber Corruption en une vaste source d’énergie jusqu’alors inexploitée. Amy, Knuckles et Tails vont quant à eux se lancer à la recherche des Chaos Emeralds.

Sonic Frontiers est d’ores et déjà disponible sur PlayStation®5, PlayStation®4, Xbox Series X|S, Xbox One, consoles Nintendo Switch™ et Steam.