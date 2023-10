EA Sports FC 24 est désormais disponible dans le monde entier, surtout avec une version Nintendo Switch qui propose enfin une mise à jour technique qui offre les mêmes fonctionnalités que les versions Xbox One et PS4, ce qui signifie que les fans de la console hybride sont enfin traités avec un peu de respect ! Si EA Sports FC 24 sur Switch est à la hauteur en termes de fonctionnalités, on se doute bien que les graphismes seront en retrait par rapport aux autres versions.

Et oui, après avoir passé plus de six ans à offrir la même chose aux possesseurs de Nintendo Switch avec juste la mise à jour des maillots, EA a enfin fait un pas en avant en créant un jeu de football de A à Z. EA a beaucoup parlé de son passage au moteur Frostbite sur Switch avec EA SPORTS FC 24, mais quelle différence cela fait-il ? La vidéo ci-dessus examine FIFA 23 Legacy Edition sur Switch et le compare à EA SPORTS FC 24 afin de comparer les visuels et les taux de rafraîchissement (framerate) entre les deux.