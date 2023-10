Voici une annonce de la part de l’équipe de développement.

Nous aimerions vous présenter les nouveautés et les changements de la version 7.10.0.

■ Mise à jour de la liste des héros disposant de livrets militaires à durée limitée

Suite au lancement de la version 7.10.0, les joueurs pourront désormais obtenir des parchemins divins : éphémère 10 lors d’événements et les échanger contre de nouveaux livrets militaires à durée limitée en utilisant la fonctionnalité de compilation de livrets militaires.

Les parchemins divins : éphémère 10 pourront être échangés contre les livrets militaires suivants :

Notes :

・ Il sera possible de compiler les livrets militaires ajoutés lors de cette mise à jour jusqu’au 28/11/2023 6:59(UTC).

・ Les parchemins divins : éphémère 10 peuvent être obtenus lors d’événements commençant après le lancement de la mise à jour 7.10.0.

・ Les parchemins divins : éphémère 9 pourront continuer d’être obtenus dans les événements commençant avant le lancement de la mise à jour 7.10.0.

■ Ajout de nouvelles armes et de nouvelles améliorations

Au rang 5★, les héros suivants pourront obtenir de nouvelles armes qui leur seront réservées.

Lance d’Hypérion

Héros pouvant apprendre cette aptitude : Heath, Chevalier errant

Dague de félin

Héros pouvant apprendre cette aptitude : Chad, Félin de Lycia

・ Les armes ci-dessus peuvent être améliorées dans l’atelier d’armement après avoir été obtenues.

・ Pour apprendre des aptitudes, allez dans la section « Entraînement » du menu « Alliés » et sélectionnez « Enseigner aptitudes ».

Les armes suivantes peuvent désormais être améliorées à l’aide de médailles de l’arène et de rosée divine pour obtenir de nouveaux effets :

Lame de Larcei

Héros pouvant apprendre cette aptitude : Larcei, Fille d’Ayra

Plume mirage

Héros pouvant apprendre cette aptitude : Tsubasa, Idole excentrique

Bâton carotte

Héros pouvant apprendre cette aptitude : Fir, Élève printanière

Note : pour débloquer l’atelier d’armement, vous devez terminer le chapitre 13 du livre I du scénario, puis le deuxième entracte, « Le rituel des lames ».

■ Ajout de nouveaux événements souvenir dans le Voyage en duo

○ Ajout de nouveaux événements souvenir.

■ Mise à jour du mode Raid céleste

○ Augmentation du niveau maximum de certaines structures :

・ Temple obscur (A/D) : niveau 11

○ Mise à jour du centre d’éther

・ Deux nouveaux titres ajoutés à la salle de concert : « Précieux souvenirs » de Fire Emblem: The Sacred Stones et « Unis sous une bannière » de Fire Emblem: Three Houses.

■ Mise à jour de Duels d’invocateurs

○ Vous pourrez augmenter votre niveau de faveur jusqu’à atteindre 3 600.

Cela sera mis en place à partir de la saison commençant le 10/10/2023 7:00(UTC).

■ Graals héroïques

Les héros suivants pourront être invoqués en dépensant des graals héroïques :

・ Tailtiu, Hôtesse festive

・ Cyril, Serviteur de Rhea

■ Autres modifications

○ Nous avons corrigé l’erreur suivante : lorsqu’une double unité était attaquée, cela provoquait parfois la fermeture de l’application.

Nous avons corrigé l’erreur suivante : lorsqu’une double unité était attaquée, puis qu’elle éliminait un ennemi pendant le combat et que les animations de combat étaient activées, cela provoquait parfois la fermeture de l’application.

○ Nous avons corrigé le problème relatif à l’écran « Récompenses » du mode Raid céleste.

Les problèmes d’affichage suivants ont été résolus : Veuillez noter que ce ne sont que des problèmes d’affichage et qu’ils n’affectent pas réellement les récompenses reçues.

・ Lorsque vous filtriez le type de récompenses par « Rang RC », le rang initial s’affichant n’était pas le rang réel du joueur, mais « Rang RC 1 » s’affichait à la place.

・ Lorsque vous filtriez le type de récompenses par « Défense », les récompenses reçues par le joueur n’étaient pas mises en évidence.

○ Nous avons ajusté légèrement l’apparence des personnages portant l’accessoire chapeau de sorcière.

○ Nous avons fait en sorte que, pour certains appareils sous Android, l’écran des notifications en jeu apparaisse dans le thème foncé si celui-ci a été choisi dans les paramètres de l’appareil.

C’est tout ce qu’il y a à savoir sur cette mise à jour !

Nous espérons que vous continuerez de vous amuser avec Fire Emblem Heroes.