Wartales est le nouveau jeu de Shiro Games. Si vous ne les connaissez pas, ce sont des développeurs français qui se sont plusieurs fois illustrés avec de très bons jeux comme Evoland qui retraçait l’histoire du jeu vidéo ou encore le jeu de stratégie Northgard. Cette fois-ci, les bordelais s’attaquent au RPG avec Wartales, une aventure en monde ouvert qui nous permet d’incarner un groupe de mercenaires au Moyen Âge. Déjà sorti depuis le 12 avril 2023 sur PC, il a débarqué sur notre console hybride le 14 septembre 2023 au prix de quarante euros sur l’eShop. Que nous vaut ce portage d’un jeu définitivement très ambitieux ?

Un RPG en monde ouvert d’une ambition folle

Wartales est un RPG qui se déroule dans un monde médiéval. Dès les premiers instants de notre partie, le jeu nous amène dans une création assez sommaire mais intelligente de ce qui sera notre équipe de base. Quel type de mercenaires êtes-vous ? Des paysans en quête de liberté ? Des déserteurs fuyant un capitaine abusif ? Une escorte de marchands sans employeur ?

Par ces choix discrets, mais qui influent sur la composition de notre groupe, nous avons vraiment l’impression de pouvoir créer notre propre aventure. Nous pourrons ensuite leur choisir une qualité et un défaut, leur petit nom, notre difficulté, et c’est parti pour l’aventure.

Notre petit groupe atterrit au beau milieu de nulle part et un groupe de bandits va presque se jeter d’emblée sur nous, l’occasion parfaite pour apprendre les rudiments du combat. Wartales est un RPG au tour par tour. Nous sommes quatre dans notre petit groupe de mercenaires, mais celui-ci s’agrandira au fil de notre aventure.

Avant le combat, nous avons la possibilité de placer nos personnages sur plusieurs emplacements disponibles. Ce moment de planification est indispensable pour bien réussir ses combats. Allez-vous engager le combat avec des archers afin de repousser l’adversaire ? Ou bien allez-vous placer un « tank » devant, capable d’encaisser pendant que les autres font le travail ?

La partie combat est vraiment assez classique. Nos unités et celles adverses frappent chacun leur tour, et le but est de tuer l’escouade adverse (sauf si elle abandonne avant et que vous leur accordez la vie sauve). Un personnage touché doit être relevé pour éviter la mort, et il y a de vraies stratégies à établir pour remporter des combats de plus en plus compliqués.

Tuer un adversaire peut parfois galvaniser l’équipe, ce qui renforce l’attaque de cette dernière. Nous pouvons aussi fuir quand le combat est trop dangereux. Il y a aussi les points de valeur, qui s’obtient en fonction de nos personnages et qui permettent de faire nos capacités.

Avec un gameplay vraiment, mais vraiment complet

Chaque victoire nous rapporte de l’expérience, de la célébrité, de l’argent, mais aussi des objets divers et variés. Vous pourrez autant récupérer des matériaux que des restes humains ou l’armure de vos adversaires.

Qui dit RPG, dit aussi personnalisation de notre escouade. Et préparez-vous, car celle-ci est vraiment complète. Chaque personnage possède sa classe que nous pouvons arranger en fonction de nos envies. À chaque fois qu’un membre de votre escouade monte de niveau, il peut augmenter l’une de ses statistiques.

Vous ne pouvez augmenter qu’une statistique par niveau. Vous avez plusieurs possibilités, mais l’un des choix qui nous est proposé nous permet de gagner deux points de statistique d’un coup, ce qui est forcément très avantageux. À vous de voir si vous préférez vous focaliser sur une statistique en avançant lentement ou bien augmenter de deux points de façon aléatoire.

Les statistiques sont très simples à comprendre, et même un néophyte du RPG pourra assimiler à quoi équivaut la force, la constitution, les critiques ou le mouvement.

Tous les X niveaux, votre personnage obtiendra un point de spécialisation qui lui permettra de choisir une nouvelle compétence. L’archer pourra se concentrer sur des tirs de précision, ou bien pourra se battre avec les animaux.

Même les animaux peuvent se battre !

Car oui, dans Wartales, même nos braves montures peuvent gagner des niveaux et vous pourrez soit les faire porter vos affaires, soit les envoyer au combat ! Ces dernières joueront alors automatiquement sans notre intervention.

Chaque classe nous permet de porter un type d’armure différent, en fonction de son poids. Vous ne pourrez équiper que des armures légères sur vos archers, ce qui paraît logique sur le papier. Votre personnage peut aussi s’équiper de nouvelles armes, une main gauche, une main droite (en fonction de l’arme), mais aussi de colliers et autres pour augmenter ses statistiques.

En plus de tout cela, car Wartales est vraiment un RPG complet, vos mercenaires peuvent avoir un métier. Ces métiers sont indispensables, car ils permettent le bon fonctionnement de vos troupes.

Le pêcheur permettra de récupérer des poissons. Pratique quand nous voulons de la nourriture à moindres frais. Le forgeron pourra préparer des armures. Le voleur pourra ouvrir des coffres. La plupart des métiers ont un mini-jeu qui leur est associé.

Pour crocheter un coffre, il faudra réussir à trouver l’endroit où notre crochet émet le moins de résistance, pour forger une armure, il faudra appuyer rapidement sur le bouton demandé. Le mineur demande lui d’appuyer sur le bouton demandé au bon moment. Ces mini-jeux simplistes sont assez agréables et apportent un peu plus de profondeur à un jeu qui en avait déjà énormément.

Les métiers ont aussi des niveaux de progression. En préparant de bons petits plats, notre personnage va donc améliorer ses compétences culinaires et être capable de préparer de meilleurs repas.

Nous pouvons en plus ajouter à ça le fait que nos personnages apprennent des compétences au fil de notre progression, permettant d’apprendre par exemple de nouvelles recettes d’armure, et qu’il y a des sortes de « succès » qui nous permettent, en fonction de notre style de jeu, d’améliorer notre escouade.

Addictif au possible

Bref, nous pourrions vous expliquer encore des heures et des heures la partie RPG de Wartales tant elle est complète et bien pensée. Ce serait cependant une grande erreur, car Wartales est aussi un jeu en monde ouvert qui regorge de bonnes idées.

Comme nous, l’avions déjà susmentionné, notre petite escouade atterrit au beau milieu de nulle part et notre objectif n’est pas très clair. Nous devons « survivre ». Et il faut avouer qu’au début, nous ne comprenons pas trop notre but dans ce monde.

Les développeurs nous laissent découvrir le jeu seul, ce qui est à la fois génial mais frustrant. Les joueurs qui aiment être guidés vont rapidement déchanter alors que les autres vont devoir se battre un peu au début pour comprendre toutes les mécaniques possibles dans ce jeu archi-complet.

Nous voyons notre petite escouade et nous la déplaçons où nous voulons sur la carte. Nous pouvons aller dans la ville à côté ou bien explorer les environs en fonction de nos envies.

Sur les routes, nous croiserons des marchands et des gardes. Dans Wartales, nous ne sommes pas obligés d’être des gentils mercenaires qui négocient avec les passants et les habitants alentours.

Vous choisissez vraiment comment vous voulez jouer avec les conséquences qui vont avec. Vous pouvez aller chez les gens et voler leur nourriture et leurs biens, vous pouvez attaquer les marchands et piller leurs ressources. Si vous jouez de cette façon, vous commencerez à être recherchés et vous devrez être prêts à vous battre régulièrement.

Il y a beaucoup de choses à faire dans le monde ouvert de Wartales, rien que dans la première zone. Certains habitants que vous croiserez dans des fermes pourront par exemple vous donner des quêtes. Certaines mines sont parfois des repaires de bandits. Et il y a aussi toutes ces ressources à récolter que vous cuisinerez ou forgerez.

La seule contrainte que vous avez est au niveau de vos mercenaires. Au bout d’un certain temps de marche, ces derniers voudront s’arrêter pour manger et se reposer. Dormir à la belle étoile est sympathique mais aussi dangereux. En fonction de votre emplacement, il y a un risque d’être réveillé par des bandits avides de vos ressources.

En dormant, en mangeant, puis de temps en temps, en payant vos mercenaires, vous gérerez le bonheur de votre escouade qui sera là aussi indispensable pour la survie de votre groupe.

De très longues heures de jeu en perspective…

D’ailleurs, vos combattants ont des liens d’amitié qui peuvent aussi influer sur votre partie. Le tank n’appréciera pas forcément de se prendre par inadvertance une flèche dans le dos de l’archer et cela entraînera quelques malus. À l’inverse, l’amitié qui se forge au combat et autour du feu de camp pourra donner des bonus à l’escouade.

Le choix de la nourriture est aussi important pour votre escouade. Certains de vos membres auront des besoins alimentaires particuliers. Il faudra réussir à préparer des repas avec par exemple de la viande ou de l’alcool pour satisfaire chacune des revendications de votre petit groupe.

Dans ce monde ouvert, en plus des fermes, des mines, et de toutes ces choses que nous trouvons, il y aussi et avant tout le village. Véritable place stratégique, elle est un endroit indispensable à notre aventure.

C’est dans le village que nous pourrons récupérer des ressources, que nous pourrons forger des armes, que nous pourrons récupérer des quêtes pour gagner de l’argent. Nous pouvons aussi y recruter de nouveaux membres (nous pouvons aussi recruter des gens à la prison en échange de sa liberté).

Comme pour la partie RPG, le monde ouvert est vraiment très complet et il nous faudrait des heures et des heures pour vous expliquer toutes les subtilités du jeu en détail.

Ce gameplay de Wartales est extrêmement addictif. Une fois que nous avons les outils en main pour comprendre les mécaniques, le jeu devient ce genre de gouffre dans lequel nous nous plongeons sans voir le temps qui passe.

… Mais pas sur la Nintendo Switch.

Wartales est une expérience que nous aurions tellement voulu vous recommander sur la Nintendo Switch… Si le jeu n’était malheureusement pas si instable sur la console. Wartales souffre de gros ralentissements, de longs temps de chargement, d’une interface pas très agréable, même après avoir été patché.

Le jeu a des sauvegardes automatiques, notamment au début de chaque bataille, encore faudrait-il que le jeu ne bug pas pendant ladite sauvegarde. Sur six heures, nous avons perdu trois fois au moins trente minutes de partie. Il n’y a rien de plus frustrant pour le joueur que de devoir recommencer encore et encore.

Les ralentissements en combat ont été atténués avec le patch, mais ils sont encore très présents. Que c’est désagréable d’avoir un temps d’attente à chaque tour d’une unité ! C’est vraiment un point noir qui nous attriste : le jeu est excellent, il est une référence du RPG, mais il n’est pas agréable sur notre console.

Ce n’est qu’un détail pour certains, mais en plus d’être moins intuitif et agréable sur la Nintendo Switch, il est aussi plus cher. Ce n’est que cinq euros, mais c’est quand même cinq euros pour un jeu qui, à l’heure où nous écrivons ces lignes, fait moins bien le travail que sur PC.

La durée de vie reste quand même dantesque pour ce prix et le jeu vaut quand même le coup. Nous ne pouvons que le recommander sur une autre version que notre console hybride.

Les graphismes ont aussi été diminués pour fonctionner sur la Nintendo Switch, cependant, il reste tout de même très agréable. Ce n’est pas tant notre priorité sur ce genre de jeux au gameplay si complet, mais le monde ouvert est réussi, avec une météo changeante et des décors variés. La bande-son est aussi très intéressante même si elle n’égale pas les illustres aînés japonais.

Conclusion 7.2 /10 Wartales est un RPG en monde ouvert vraiment complet et addictif qui se place directement comme une référence du genre. Il y a tant de choses à faire, tant de choses à découvrir que nous ne voyons pas le temps passer. Malheureusement, ce portage sur la Nintendo Switch est de mauvaise facture, avec d’énormes temps de latence et des plantages réguliers. Dommage. LES PLUS Un gameplay vraiment vraiment vraiment complet

