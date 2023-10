Après un premier volet sorti en 2021, les deux frangines reviennent en cette fin d’année pour un nouvel opus… Alors est-ce que cette fois tout sera nikol crème pour nos deux sisters ?

Vers l’infini et par là-bas !

Les Sisters, vous les connaissez ! Ou alors vos enfants les connaissent… Mais comme on n’est pas comme ça, on vous remet un petit historique des frangines : Les Sisters, c’est une série imaginée par William (William Maury), elles font leur première apparition sur son blog en 2006, « Un air de famille ». L’auteur s’amuse à mettre en scène de façon humoristique ses propres filles et elles connaissent rapidement un succès fulgurant ! Au point qu’en 2007, un éditeur (Bamboo Édition) propose à l’auteur de publier la série en bande dessinée, il sera alors rejoint dans l’aventure par Christophe Cazenove (Les Gendarmes, Les Pompiers, Les petits Mythos, etc…). Depuis, Wendy et Marine (les Sisters) ont fait du chemin et on ne compte pas moins de 17 albums (le 18ème est prévu pour la fin de l’année), des séries dérivées (Les Super Sisters), un dessin animé et même un jeu vidéo, dont nous avons fait la critique ici ! C’est donc fort de ces succès que les Sisters reviennent sous l’égide de Microids, pour un second volet sous-titré « Stars des réseaux ».

La course aux faux lovers !

A l’image du volet précédent, le jeu est pourvu d’un semblant d’histoire, prétexte à enchainer les mini-jeux. Cette fois, point de super barbecue à organiser, les sisters voient plus grand ! En effet, leur gentil Papa leur offre une tablette à chacune pour les féliciter d’avoir bien travaillé à l’école. Immédiatement, Wendy et Marine n’ont plus qu’un seul objectif… rester les premières de la class… euh devenir les reines des influenceuses sur « Sis-tok ». Mais pour ce faire, il faut un max de faux lovers et pour cela, il leur est indispensable d’être suivies par des super-influenceurs pour être la meilleure (et espérer remporter un trophée). Mais nous n’en dirons pas plus, vous avez compris l’histoire.

Comme son prédécesseur, Les Sisters 2 – Stars des réseaux est un party game avec une petite dose d’exploration dans un monde ouvert (la ville de Millau). Et autant le dire de suite, dès les premières minutes, nous avons l’impression de nous retrouver devant le premier jeu, mais dans une version un chouïa plus jolie et plus « habitée ». En effet, la carte et les lieux à explorer sont identiques à ceux du premier opus et malgré les améliorations graphiques (notamment au niveau des textures et de certains effets de lumière), on regrette un peu que les développeurs n’aient pas pris un peu plus de risques pour nous faire découvrir d’autres zones ou pourquoi pas, nous permettre de rentrer dans certaines maisons (et pas seulement celle des Sisters).

Sisters Theft Kart : Millau City

Passé ce sentiment de déjà-vu, on peut tout de même souligner l’effort qui a été fait au niveau de la population de Millau : Là où avant les rues nous paraissaient désertes, on déambule désormais dans des rues gorgées de passants et où l’on croise une sacrée circulation. Encore une fois, nous avons l’impression de parcourir le premier jeu, mais en mieux… La majorité des défauts du premier jeu semblant corrigés, même si dans l’absolu, tout n’est pas encore rose (mais nous en reparlerons plus bas) ; revenons d’abord au jeu !

Celui-ci propose exactement les mêmes modes que Show Devant, à savoir : le mode histoire, le mode défis, le mode tournoi, le mode tout ou rien et le mode tour du monde. Nous allons d’abord parler du mode histoire (le cœur du jeu) où pour progresser, il faudra donc réussir à se faire suivre par 24 supers influenceurs et ça tombe bien, car cela correspond au nombre de mini-jeux disponibles ! Préparez-vous donc à vous affronter sur Boing Boing, Galactic Invaders, Laser game, Chasse aux fantômes, Chamboule-tout, Horriquizz, La meilleure place, Toutous totaux, Ketchuperie, Bataille de polochons, Cacophonie, Tennis mania, Tic Tac Tap’, Kayako rapido, En selle !, Course aux promos !, Cerf-piquant, Blop blop, Strike !, Go Millau, Cauchemar en cuisine, Les reines du chapeau, Basket de rue et enfin Filet’o’fish !

On ne va évidemment pas tous vous les décrire, mais sachez qu’il s’agit exclusivement de jeux en « chacun pour soi », la principale différence avec le volet précédent étant que tous les mini-jeux se jouent sur un seul et même écran, fini le split-screen en 4. Ce qui en soit est une bonne chose, car la lisibilité n’en est qu’améliorée. Par contre, on déplore encore une fois le peu de mini-jeux (eu égard de ces affrontements en 4 vs), dommage de ne pas proposer aussi du 2 vs 2 ou du 1 vs 3, histoire de varier les plaisirs.

Globalement, les jeux proposés dans ce second volet sont un peu plus sympas que dans l’épisode précédent. Certains font appel à vos talents d’obervateur/trice comme Horriquizz ou encore Toutous Totaux, alors que d’autres sont directement inspirés par Guitar Hero (Cacophonie). Cerise sur le pudding, l’un des jeux va même piocher des idées du côté des Super-Sisters (Galactic Invaders), mais manque de bol ce n’est pas le plus réussi… Toutefois, malgré des mini-jeux au gameplay assez proches (Chasse aux fantômes et Laser game), on arrive quand même à s’amuser sur certains titres (tant que l’on est dans la tranche d’âge cible).

En sus de ces mini-jeux à faire, il y a également quelques « quêtes annexes » à boucler pour terminer le jeu. Ainsi, vous devrez retrouver des chiens perdus, prendre des acteurs célèbres en photo, ou encore nettoyer la ville à l’aide de votre super pistolet à eau qui est capable de faire exploser des ballons de baudruche. Par chance, pour rallier rapidement les différents lieux, vous pourrez compter sur vos patins à roulettes, votre skate ou encore… votre kart ! (Mario n’a qu’à bien se tenir).

Cap’ ou pas cap’ ?

Dans l’absolu certains ajouts sont intéressants, par exemple au niveau des collectables, retrouver des statuettes ou des peluches est un peu plus sympa que cueillir des champignons ou des fleurs et le fait de pouvoir se déplacer en kart donne l’impression de pouvoir parcourir la carte plus rapidement. D’autres ajouts, comme le pistolet à eau ou l’appareil photo de la tablette sont plutôt artificiels. En effet, le pistolet à eau en plus d’être une calamité à manœuvrer correctement, n’est utile que dans des rares missions visant à mouiller un autre enfant 3 fois, mais qui se verra capable de courir aussi vite que Flash après avoir été aspergé une fois… Il faudra donc le prendre à revers (étant donné qu’il suit toujours le même tracé – heureusement d’ailleurs) afin de lui envoyer l’ultime coup d’eau. Pour le reste, le pistolet à eau sera utilisé pour nettoyer des graffitis disséminés un peu partout dans Millau (et facilement trouvables grâce à l’ensemble des points d’intérêt visibles d’entrée de jeu sur la carte). Encore une fois, c’est l’accessibilité qui prime et même si les habitués du genre trouvent que cela rend la progression trop facile, nous rétorquerons qu’après tout, ils ne sont pas les joueurs/euses ciblées… En effet, il faut voir le jeu comme un bon apprentissage des plus jeunes aux jeux en monde ouvert.

A côté de ça par contre, certaines épreuves sont plutôt compliquées pour les plus jeunes comme les courses de karting (il est clair que certains persos sont cheatés et plus rapide que nous) ou encore les passages avec les pistolets à eau. A titre personnel, nous avons aussi un peu galéré quand il s’agissait de retrouver un toutou…

Concernant l’appareil photo, même s’il est plus gadget qu’autre chose, il permet de jouer sur le côté « fan service » car il vous sera demandé de prendre des clichés de certains lieux connus des amateurs de la série (la maison de Maxence, la cabane des Sisters, etc)

Côté multi, on dénombre 4 modes différents (qui au final correspondent à autant d’options différentes), on retrouve ainsi un mode « Défi » (pour jouer à un seul mini jeu seul ou à plusieurs), un mode « Tournoi » (jouer à 3 mini-jeux, le vainqueur étant celui qui en remporte le plus), le mode « Tout ou rien » (qui vous fera jouer à l’ensemble des mini-jeux) et enfin le mode « Tour du monde » (où chacun peut choisir le mini-jeu suivant, dans des affrontements allant de 5, 9, 13 ou 17 mini-jeux). Il est bien entendu possible de jouer jusqu’à 4 joueurs aux différents mini-jeux.

Délires, dégâts et disputes

Comme promis, nous allons évoquer l’aspect graphique du titre, mais d’abord :

Informations de l’éditeur :

Un patch day one est prévu, apportant des améliorations dans les vfx, les textures, et la variété des NPC. En plus de corrections de bugs.

De fait la version que nous avons testée n’était pas encore patchée, mais la variété des NPC ne nous a pas choquée, au contraire ils étaient relativement nombreux et variés, la seule chose qu’on peut leur reprocher étant leur côté « zombie » : Certains passants font mine de discuter avec d’autres en vous ignorant royalement, alors que d’autres continuent leur chemin sans tenir compte de votre présence. Pire, ils resteront totalement insensibles à un éventuel arrosage et se contenteront de poursuivre leur chemin… Autre chose aussi à souligner, les quelques bugs (mais constatés uniquement avec Wendy), il nous est arrivé de rester figé après un mini-jeu et il a fallu utiliser la fonction « je suis bloqué(e) » pour être téléporté devant la maison, pour y entrer afin de libérer notre héroïne. Pour le reste, le jeu s’en sort correctement graphiquement. Les textures sont plus jolies (même si en mode docké, ça aliase un peu), on constate toujours une impression de ralentissement par endroits, mais la distance d’affichage reste toujours aussi importante et l’ensemble est très coloré, donnant un rendu très proche de la bande dessiné et du dessin animé.

Concernant les effets, il est vrai que nous allons voir ce qu’il en retourne après la sortie du patch (on vous en reparlera ici au besoin). Sachez juste que les effets d’eau et de ballons qui éclatent ne sont pas terribles, idem pour les passages sur l’eau.

Dans l’ensemble, même si ce n’est pas encore parfait, le titre est tout de même un cran au-dessus de son prédécesseur. Mais est-ce que ça vaut la peine d’investir dans ce nouveau volet si l’on a déjà le précédent ? A dire vrai, il est préférable de revendre le premier pour s’offrir le second. Comprenez par là que le second volet corrige quelques-uns des plus gros défauts du premier jeu, mais n’apporte au final que très peu de nouveautés d’un point de vue gameplay… Et ça c’est kro dommage !

Conclusion 6.7 /10 Au final ce Sisters 2 n’est ni excellent, ni mauvais… Mais il est parfaitement calibré pour les filles (ou les garçons) de 8 à 11 ans qui aiment la série. L’univers des Sisters est, encore une fois, respecté et on retrouve avec plaisir les voix de la série TV. Toutefois, si vous possédez le premier volet, ce nouvel opus s’apparente davantage à une grosse mise à jour graphique et à l’ajout de nouveaux mini-jeux et d’autres quêtes annexes. On regrette presque que les mini-jeux du précédent volet ne soit pas inclus histoire de gonfler un peu leur nombre. En effet, le monde ouvert est exactement le même que celui de Les Sisters : Show Devant ! Il n’y a pas de grosse prise de risque au final et même si diriger Marine et Wendy dans les rues (plus vivantes) de Millau est toujours aussi grisant (surtout pour les plus petit(e)s), les amateurs du premier volet risquent d’être un peu déçus… Les nouveaux joueurs (fans des Sisters) peuvent faire l’impasse sur le premier et se procurer directement ce deuxième opus ainsi que le tome 18 de la série qui arrive début Novembre ! LES PLUS Le monde ouvert.

