Les Sisters – Show Devant ! (Nintendo Switch) – Le test

Microids continue les adaptations de Bande-Dessinées et cette fois, c’est Wendy et Marine les incontournables Sisters qui passent par la case pixel…

Un air de Famille

Difficile de passer à côté du « phénomène » des Sisters… Surtout si vous avez des enfants et de surcroit, des filles ! On vous présente rapidement la série si vous débarquez d’une dimension parallèle. Les Sisters, c’est une série imaginée par William (William Maury), elles font leur première apparition sur son blog e2006, « Un air de famille ». L’auteur s’amuse à mettre en scène de façon humoristique ses propres filles et elles connaissent rapidement un succès fulgurant… ! Au point qu’en 2007, un éditeur (Bamboo Édition) propose à l’auteur de publier la série en Bande Dessinée, il sera alors rejoint dans l’aventure par Christophe Cazenove (Les Gendarmes, Les Pompiers, Les petits Mythos, etc…). Depuis, Wendy et Marine (les Sisters) ont fait du chemin et on ne compte pas moins de 15 albums (le 16ème est prévu pour la fin de l’année), des séries dérivées (Les Super Sisters) et même un dessin animé ! Le succès, mérité, de la série n’est donc plus à démontrer et finalement l’adaptation vidéo-ludique de la série semble être la suite logique de ce beau parcours…

Kro d’la chance !

C’est donc Microids et plus précisément Balio Studio (à qui l’on doit Titeuf Mega Party et Fort Boyard) qui s’est chargé de cette adaptation… Vu les précédentes réalisations de Balio Studio, Les Sisters : Show Devant ! est donc un « party-game ». Plusieurs modes de jeux sont disponibles, permettant ainsi à tout le monde d’y trouver son compte (aussi bien en Solo qu’en multi). Composé de 24 mini-jeux, le titre propose de s’affronter dans 5 modes de jeu différents. Commençons par vous parler du premier, le mode : Aventure !

Celui-ci fait office de mode solo et propose une pseudo-histoire prétexte à affronter les 24 mini-jeux pour récupérer les 24 morceaux de l’invitation qui vous permettront d’organiser le barbecue festif de vos rêves afin d’y déguster les meilleures kermesses… !

Ainsi, vous pourrez interpréter au choix Wendy ou Marine, dans un monde ouvert, qui reprend toute la ville de Millau. L’aventure débute dans la maison des Sisters, vous pourrez ainsi fouiller librement les chambres de Wendy ou de Marine, et même de faire un tour dans l’atelier de leur Papa. Il est même possible de jouer à un mini jeu de plateforme en 2D les Super Sisters (dont la maniabilité n’est pas sans rappeler le premier Mario Bros). La maison est d’ailleurs plutôt bien modélisée et on prend plaisir à pouvoir parcourir des lieux « connus ». Suivront alors 3 mini-jeux (pour se faire la main) et ensuite à vous l’exploration de la ville de Millau ! Avec son école, son camping, sa maison hantée, et même la cabane des Sisters ! Encore une fois, l’habitué de la série appréciera de voir (ou d’apercevoir) des choses connues. Il faudra donc explorer ce monde ouvert pour participer aux différents mini-jeux et réaliser différentes « quêtes », malheureusement, la ville s’avérera un peu « vide »… on en reparle plus bas !

Côté multi, on dénombre 4 modes différents (qui au final correspondent à autant d’options différentes), on retrouve ainsi un mode « Défi » (pour jouer à un seul mini jeu seul ou à plusieurs), un mode « Tournoi » (jouer à 3 mini-jeux, le vainqueur étant celui qui en remporte le plus), le mode « Tout ou rien » (qui vous fera jouer à l’ensemble des mini-jeux) et enfin le mode « Tour du monde » (où chacun peut choisir le mini-jeu suivant, dans des affrontements allant de 5, 9, 13 ou 17 mini-jeux). Il est bien entendu possible de jouer jusqu’à 4 joueurs aux différents mini-jeux.

J’adore sentir le vent dans mes cheveux quand j’utilise le boost !

Revenons donc sur le mode Solo et son monde ouvert, celui-ci vous permettra donc de participer aux différents mini-jeux, mais aussi d’effectuer différentes « quêtes »… Quêtes s’avérant la plupart du temps à rapporter un objet d’un point A vers un point B, où à chercher un objet dans une zone délimité. Ce mode Solo est hyper accessible et ne devrait pas poser de problème pour se retrouver dans la ville. Outre la carte qui affiche l’emplacement de tous les mini-jeux, mais aussi de toutes les quêtes et de tous les « collectables », une flèche type GPS vous indique continuellement le mini jeu ou la quête la plus proche ! Et si vraiment vous êtes perdus lors d’une quête (ou pour trouver une « mission »), vous n’aurez qu’à suivre une cascade d’étoile rose qui vous guidera dans la bonne direction. Le joueur est vraiment pris par la main et on comprend très vite que le titre est à destination des plus jeunes ou des fans de la série qui ne seraient pas des habitués des jeux vidéo en monde ouvert. On peut se déplacer au choix à pieds, ou alors en trottinette, en skateboard pour aller un peu plus vite. Attention, toutefois, si vous êtes trop proche d’un mur, la caméra risque de vous faire un peu tourner la tête.

Par ailleurs, même si le monde ouvert est relativement vaste pour un jeu de ce genre, il est également tout aussi vide. En effet, bien que l’on croise quelques véhicules, les personnages rencontrés ne sont pas très nombreux à arpenter les rues… Pire, ce sont parfois les mêmes qui se croisent au détour d’une ruelle ! C’est un peu regrettable. Comme indiqué plus haut, vous pourrez également arpenter les rues de Millau en quête des Collectables (indiqués sur la carte), toutefois tous les collecter ne débloquera rien…. si ce n’est la satisfaction d’avoir tout récupéré. En fait, seules les quêtes permettront de débloquer des tenues ou des apparences supplémentaires pour les personnages. Pour le reste, il faudra réussir les mini-jeux !

Attention tornade

Les mini-jeux, parlons-en ! Après tout c’est le cœur du jeu pour un « party-game ». Ils sont au nombre de 24 et on vous donne même la liste histoire de vous faire une idée :

La tondeuse Folle, Machine à grappin, Les frites, Le lustre fou, époustoubluffant, Pataugeoire de boue, Par ici les toutous, Tournée générales, Bal de fin d’année, Méga tirs au but, L’île fissurée, Frappe ta sardine, La course portnawak, Couleur dominante, Chocolat en vrac, Petits monstres gourmands, Usine à cupcakes, Extrême ping pong, Tir de licorne, Triple galop, Poubelle challenge, Nettoyage express, Bazar au marché, Chat !

Les titres reprennent parfois certaines expressions chères aux Sisters et les jeux s’inspirent parfois de certains gags que l’on peut retrouver dans les Bande Dessinées. Mais en règle générale, les mini-jeux proposés restent dans les standards, on aura ainsi des mini-jeux où il faudra pousser les autres joueurs d’une île qui tombe en morceau, un autre où il faudra faire un enchaînement de touche le plus vite possible et bien évidemment celui où il faudra appuyer frénétiquement sur le même bouton le plus vite possible… Néanmoins, à l’image du mode Solo, les mini-jeux restent très accessibles, surtout aux plus jeunes. Il n’y aura jamais plus de deux commandes à utiliser (soit Joycon et un bouton, soit deux boutons, etc…), l’accessibilité est donc le maître mot de cette adaptation, au risque de rebuter un peu les joueurs plus « techniques ». On a noté pour certains jeux (surtout ceux où il faut pousser les autres joueurs) quelques soucis de collisions qui peuvent parfois s’avérer un brin frustrant.

Concernant les affrontements avec les autres joueurs, vous pourrez incarner Wendy et Marine (forcément), mais aussi, Camille la cousine, Maxence le chéri, Sammie la meilleure copine de Wendy, sans oublier Nath et Loulou, les meilleures amies de Marine ! Au total, c’est donc 16 personnages qui sont jouables avec la possibilité de changer leurs tenues (Wendy et Marine sont un peu plus personnalisables, grâce aux tenues et coupes de cheveux que vous pouvez débloquer dans le mode Solo).

Juré, craché, menti !

Parlons maintenant de l’aspect visuel du titre. L’ensemble est globalement propre, même si une pointe d’aliasing est à noter. Les couleurs sont très vives, cela accentuant le côté BD de l’ensemble. Au niveau modélisation, on reconnaît immédiatement les personnages. Le design de celui-ci semblant également être inspiré par la série TV (notamment pour les parents des Sisters dont on ne voit pas le visage dans la BD). Par contre, même la distance d’affichage reste correcte, on est parfois surpris de voir des fleurs apparaître subitement quand on s’arrête dans un champ ou un espace vert. On a aussi ressenti quelques ralentissements à certains moments… rien qui ne vienne nuire réellement l’expérience de jeu, mais cela pourrait s’avérer gênant par moments.

Dans le mode solo également, les zones de collisions sont parfois un peu bizarres… Et certains sauts passent parfois mieux avec le skate qu’avec la trottinette… ou alors il est même parfois plus facile de sauter en étant à pied ! On a également constaté une certaine rigidité dans les déplacements des personnages… celle-ci étant d’autant plus marquée dans quelques phases en Jet-Ski.

Concernant l’aspect sonore, il y a du très bon et du moins bon… ! Au niveau des très bons points, saluons l’éditeur pour proposer une VF intégrale (sous-titres et voix), cerise sur la chantilly, ce sont Anaïs Delva et Kelly Marot les doubleuses respectives de Wendy et Marine dans le Dessin Animé, qui reprennent les voix des personnages ! Un petit plus appréciable… par contre, on s’est retrouvé un peu décontenancé par certains dialogues ou les voix étaient absentes et remplacés par des « triii triii triii » d’un autre âge. Dommage aussi que les répliques données parfois dans le monde ouvert par Wendy et Marine soient si peu nombreuses…

La bande-son, quant à elle, est vite oubliable, quant aux effets sonores, c’est également un grand huit, avec parfois des sons qui collent plutôt biens et d’autres qui semblent peu adéquat et/ou convaincants.

On appréciera durant les temps de chargements (d’une trentaine de seconde avant le lancement d’un jeu), d’apercevoir des illustrations de William Maury (l’un des papas de la série), mais on regrette que celles-ci soient si peu nombreuses, on a dû en compter 4 ou 5 différentes. Il est vrai que pour un jeu tiré d’une Bande Dessinée, on aurait aimé en voir un peu plus… On pourra néanmoins se rattraper un peu dans la maison des Sisters, en retrouvant aux murs des illustrations (sous forme de tableau ou de photo), pour décorer la maison… Dommage qu’on ne puisse pas les voir en plus « grand » via des bonus à débloquer en ramassant les différents collectables, qui auraient alors trouvé une utilité bienvenue ! Il semble pour cela qu’il faudra aller chez votre libraire pour récupérer l’album Les Sisters – Spécial Jeux vidéo, qui propose un making-of du jeu ainsi que des dessins préparatoires.