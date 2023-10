Annoncé il y a peu, Gungrave G.O.R.E Ultimate Enhanced Edition, une nouvelle version de son jeu de tir à la troisième personne sur Nintendo Switch, devait sortir le 22 novembre 2023. Mais, on ne savait pas que cette date était en fait la date pour le territoire américain. On découvre avec surprise aujourd’hui que le jeu est disponible sur l’eShop en Europe (juste ici) pour la modique somme de 39,99 € (quand même).

Équipé de coups de course et de break complet, Grave qui a évolué n’a ni couverture ni retraite dans son vocabulaire. Foncez à toute vitesse et tirez sur vos ennemis plus rapidement et sans pitié. Grave est arrivé avec un look désinvolte sur Nintendo Switch™. Faites l’expérience d’un tir et d’une action stylés avec des commandes plus directes à l’aide des pistolets Cerberus aux chargeurs illimités et de la Mort certaine, un cercueil en transformation. Découvrez l’histoire de Grave et de son équipe qui partent pour une grande aventure en Asie du sud-est. Une aventure émotionnelle, qui peut être appréciée non seulement par les fans de Gungrave, mais aussi par tout le monde et par les personnes de tout âge, se déroule sous vos yeux au cours de 12 heures de jeu.

Dans Gungrave G.O.R.E, incarnez le badass anti-héros de vos rêves en abattant des tonnes d’ennemis dans un ballet de balles sanglant et vivez une histoire de vengeance, d’amour et de loyauté, le tout dans un superbe jeu de tir à la troisième personne, combinant le meilleur de ce que les conceptions de jeu orientales et occidentales ont à offrir.

Caractéristiques principales

G.O.R.E : En tant que flingueur de la résurrection, vous devenez l’anti-héros de vos rêves, une machine à tuer ultime, brutalisant vos ennemis sans pitié. Se mettre à l’abri et battre en retraite n’est pas une option pour Grave, il ne fait qu’avancer à toute vapeur, de préférence au milieu de ses ennemis.

Mettez vos ennemis à feu et à sang grâce à des combats stylisés : le tir stylisé à la troisième personne rencontre les arts martiaux à bout portant, créant une action fluide où vous écrasez vos ennemis dans un ballet de balles sanglantes. Utilisez vos pistolets Cerberus à munitions illimitées et votre cercueil EVO transformable pour déclencher des combos dévastateurs à la recherche d’un maximum de dégâts et de style.

Que la vengeance soit : Une histoire épique et émouvante de vengeance, d’amour et de loyauté, avec plus de 12 heures de jeu dans le mode histoire, pour les fans de Gungrave comme pour les nouveaux venus.

Profitez des paysages : Partez pour une aventure épique à travers l’Asie du Sud-Est, basée sur des lieux réels avec une touche sombre et futuriste.

Gungrave est une franchise japonaise qui a débuté sous forme de jeu vidéo en 2002, développé par Red Entertainment et publié par Sega pour la PlayStation 2. Par la suite, elle a été adaptée en une série d’anime en 2003. L’histoire se concentre sur les personnages de Brandon Heat et Harry MacDowel, plongés dans le monde du crime organisé et de la vengeance. Le jeu mélange des éléments de tir à la troisième personne et de beat’em up, tandis que l’anime explore des thèmes tels que la loyauté, la rédemption et la violence.

Le personnage principal de « Gungrave » est Brandon Heat, également connu sous le nom de « Beyond the Grave ». Brandon Heat est un homme qui, au départ, mène une vie ordinaire, mais il devient rapidement impliqué dans le monde du crime organisé. Il rejoint l’organisation criminelle Millenion, où il travaille aux côtés de son ami d’enfance, Harry MacDowel.

Au fil de l’histoire, Brandon Heat devient l’un des tueurs les plus redoutables de Millenion. Cependant, sa loyauté envers Harry est à la fois sa force et sa faiblesse. Lorsque des tensions et des trahisons au sein de l’organisation entraînent la mort de Brandon, il est ressuscité sous la forme d’un cyborg surpuissant, surnommé « Beyond the Grave ». Cette transformation lui confère une force surhumaine, une résistance aux blessures et une expertise en matière d’armes à feu.

En tant que Beyond the Grave, Brandon est un personnage silencieux et stoïque, consacré à sa mission de vengeance contre ceux qui l’ont trahi et ont conduit à sa mort. Son récit est profondément marqué par des thèmes de loyauté, de vengeance, de rédemption et de sacrifice. Brandon incarne la quintessence du protagoniste tourmenté cherchant à se venger, et son parcours constitue le cœur de l’intrigue de « Gungrave ».

Gungrave G.O.R.E est un jeu de tir à la troisième personne développé par IGGYMOB et publié par Prime Matter. Il est sorti le 22 novembre 2022 pour PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One et Xbox Series X/S. Il s’agit de la suite de Gungrave (2002), Gungrave: Overdose (2004) et Gungrave VR (2017).

Dans Gungrave G.O.R.E, vous incarnez Grave, un tueur à gages ressuscité qui doit venger la mort de son ami et mentor, Brandon Heat. Vous vous battez contre des hordes d’ennemis dans des niveaux stylés et sanglants. Le jeu propose un gameplay simple mais efficace. Vous pouvez utiliser vos deux pistolets pour tirer sur vos ennemis, ou vous pouvez utiliser votre cercueil pour les frapper. Vous pouvez également utiliser des capacités spéciales, telles que le lancer de cercueil ou le ralentissement du temps. Le jeu est visuellement impressionnant, avec des graphismes détaillés et un style artistique sombre et élégant. La bande-son est également excellente, avec des compositions orchestrales qui accompagnent parfaitement l’action. En termes de scénario, Gungrave G.O.R.E est un peu simple, mais il reste efficace. L’histoire est centrée sur la vengeance et la rédemption, et elle est servie par des personnages bien développés. Globalement, Gungrave G.O.R.E est un excellent jeu de tir à la troisième personne qui plaira aux fans du genre. Il est bourré d’action, de gore et d’un style visuel unique.