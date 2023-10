Nintendo Europe partage le Top 15 mensuel des jeux pour la Nintendo Switch via la fonctionnalité Actualités de la console.

Le Top 15 ci-dessous répertorie les jeux les plus vendus sur le Nintendo eShop en août 2023, et ne concerne que les téléchargements payants du Nintendo eShop. Voici le dernier Top 15 mensuel des logiciels du Nintendo eShop de la Nintendo Switch en Europe, couvrant la période allant du 1ᵉʳ au 30 septembre :

1. Fae Farm

2. EA Sports FC 24

3. Minecraft

4. Sea of Stars

5. Mario Kart 8 Deluxe

6. Stardew Valley

7. Zelda: Tears of the Kingdom

8. Vampire Survivors

9. Red Dead Redemption

10. Storyteller

11. Nintendo Switch Sports

12. Trombone Champ

13. Mario Party Superstars

14. Animal Crossing: New Horizons

15. Pokemon Violet