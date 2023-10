Vous pouvez ajouter Super Dungeon Designer à la liste des réussites de la campagne Kickstarter, car Squish Studios a réussi à lever des fonds pour le projet. Peu avant la fin de la campagne, il a franchi la barre des 15 000 $ – et a atteint l’objectif de financement dans le processus. Super Dungeon Designer devrait être lancé sur Nintendo Switch dans le futur. Comme le titre l’indique, vous pourrez créer vos propres donjons avec un gameplay d’action-aventure que vous pourrez vivre seul ou à plusieurs. Puis, lorsque vous aurez terminé, vous pourrez les partager en ligne.

Créez plusieurs salles de tailles différentes et créez votre donjon comme vous l’entendez. Notre interface conviviale de type glisser-déposer rend la création de donjons amusante et facile ! Téléchargez vos niveaux et jouez aux niveaux des autres concepteurs ! Inspiré par des jeux comme The Legend of Zelda et Super Mario Maker.