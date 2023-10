The Behemoth vient d’annoncer les dates de sortie d’Alien Hominid Invasion et d’Alien Hominid HD. Sur Nitendo Switch, les deux seront prêts à partir du 1ᵉʳ novembre 2023. Alien Hominid est sorti pour la première fois, il y a un peu plus de vingt ans sur GameCube.

À propos d’Alien Hominid Invasion

Retrouve de vieux amis et affronte de redoutables ennemis en envahissant la Terre aux côtés d’un vaisseau-mère grouillant d’alliés ! Fraie-toi un chemin à travers des hordes d’ennemis sans fin et sème la pagaille avec jusqu’à trois amis grâce à un large éventail d’armes, de mutations et d’acrobaties. Dérobe des infos à tes ennemis pour saboter leurs plans, observe les bizarreries de la vie humaine, pulvérise les boss et mute en toutes sortes de formes aliens pour éliminer des agents pas si secrets, bien décidés à te pourrir la vie.

À propos d’Alien Hominid HD

Alien Hominid HD, le side-scroller 2D primé de The Behemoth, est désormais disponible sur Switch ! Avec des graphismes dessinés à la main, un gameplay incroyablement rapide et l’humour qui a tout déclenché, charger ce titre revient à voyager des décennies en arrière, avec des visuels améliorés et la même expérience de jeu hardcore. Naviguez dans votre environnement en sautant, en esquivant les attaques, en attrapant des agents et en creusant sous terre ! Utilisez votre blaster pour tirer sur tout ce qui se trouve sur votre chemin et lancez des grenades sur vos ennemis pour des explosions épiques ! Prenez les agents au dépourvu avec votre couteau en combat rapproché, ou coupez-leur la tête si c’est votre style.

Que vous jouiez en solo ou en coopération locale à 2 joueurs, Alien Hominid HD est de retour avec les trois options de difficulté classiques :

Facile – 7 vies et continue, avec deux boucliers grâce aux armes ramassées.

Normal – 5 vies et on continue, avec un bouclier provenant des armes ramassées.

INSANE – 3 vies et continue, avec un seul coup pour tuer.

Vous en avez assez d’écraser des têtes ? Tous les mini-jeux originaux sont là pour les extraterrestres qui veulent faire une petite pause :

201 niveaux de jeux PDA

Mastar de missiles super soviétiques

Tout ce que vous pouvez manger

Boule à Neutrons

Pinata Fiesta

Mode défi

Et ce n’est pas tout : le jeu est complété par des classements hebdomadaires et mensuels pour les trois difficultés ! Revenez au jeu qui a tout déclenché pour The Behemoth en croisant les doigts et en espérant que vous vous souvenez des patrons des boss…