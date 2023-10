Il y a des licences et des jeux que nous aimons détester, et la plupart du temps, elles sont l’œuvre d’Electronic Arts. Nous pensons forcément aux Sims et sa politique de DLCs à outrance, ou Apex Legends, avec son modèle financier à base de microtransactions et son matchmaking douteux. Et nous pensons forcément à la licence FIFA, dorénavant renommée EA SPORTS FC™, qui en plus de rester statique, proposait des jeux à la limite de l’indécence sur Nintendo Switch comme vous pouvez le lire dans notre test de FIFA 23. Qu’en est-il de ce nouvel opus, sobrement appelé EA SPORTS FC™ 24 ? C’est ce que nous allons voir. EA SPORTS FC™ 24 est disponible sur la Nintendo Switch depuis le 29 septembre 2023 au prix de soixante euros sur l’eShop.

Enfin une version complète sur la Nintendo Switch !

Pour ceux qui ne savent pas ce qu’est la licence FIFA EA SPORTS FC™, c’est une série de jeux qui sort chaque année et qui nous permet de faire des matchs de football. Nous pouvons incarner les plus grands joueurs passés (FUT) comme actuels, comme nous pouvons créer notre propre joueur en mode carrière.

La grande nouveauté sur l’opus de cette année, hormis l’arrivée du moteur Frosbite, c’est le contenu. Alors que les précédentes éditions continuaient de recycler le même contenu, ne proposant qu’une simple mise à jour des effectifs sur la Nintendo Switch, ce nouveau titre a le mérite de proposer aux joueurs une version complète.

Le gameplay, lui, est agréable et fluide à prendre en main. Nous avons de bonnes sensations et c’est toujours la grande force de la licence, il y a un plaisir instantané de jouer avec les joueurs et l’équipe que nous aimons.

Le jeu est à la fois accessible pour les néophytes qui n’auront qu’à avancer, tirer, passer, tacler et pour les plus expérimentés qui pourront jouer de façon plus technique. Les possibilités sont vraiment multiples, que nous voulions tirer en finesse, en puissance, que nous préférons les longues transversales aux dribbles, etc.

Malgré ces belles promesses, et ce plaisir manette en main, le gameplay est encore assez perfectible. Défendre dans EA SPORTS FC™ 24 est un calvaire. Alors que pour attaquer, il suffit globalement d’avancer et un petit geste technique fera l’affaire, tout l’aspect défensif du jeu est très brouillon. Même avec le bon timing, les tacles sont souvent catastrophiques. N’essayez même pas les tacles glissés qui se réaliseront souvent bien en retard.

Un gameplay encore perfectible, notamment en défense

Le problème des gardiens n’est toujours pas réglé année après année. Ces derniers ont des compétences très aléatoires. Ils sont capables de sortir la balle propulsée en lucarne mais se trouent régulièrement sur des actions anodines. Si le tir est bien effectué, il y aura but, même quand nous tirons dans l’angle fermé où le gardien est censé couvrir.

Cependant, malgré cette I.A. approximative et quelques jurons, ce serait un mensonge de dire qu’EA SPORTS FC™ 24 est un mauvais jeu. Le gameplay est toujours aussi addictif, et nous avons toujours envie de faire une dernière rencontre, un dernier entraînement, d’ouvrir un dernier pack, etc.

Nous l’avions susmentionné mais EA SPORTS FC™ 24 sur la Nintendo Switch propose enfin une version complète. Le mode FUT nous permet de jouer à la fois avec des joueurs du monde entier (le jeu n’est pas crossplay) dans de nombreux modes, que ce soit le clash d’équipes, les moments forts, le draft, etc. Même si nous n’approuvons pas le modèle financier fait de microtransactions, force est de constater que celui-ci est addictif au possible.

Un mode carrière conséquent

Il y a aussi le mode carrière, dans lequel nous créons notre joueur et le faisons progresser. L’argent devient un élément central de ce mode. Notre personnage gagne des points en fonction de son style de jeu (va-t-il jouer collectif, défensif, en solo ?) qui va permettre de débloquer de nouvelles façons de s’entraîner.

Nous pouvons dépenser notre argent dans des objets qui amélioreront notre footballeur. Négocier un bon contrat est important et il faudra choisir un club cible et lui taper dans l’œil en réalisant des objectifs dans la saison en fonction de votre poste. Ce nouveau concept est intéressant même s’il nous amène à quitter rapidement notre petit club pour trouver des gros salaires ailleurs.

Notre coach nous donne aussi des objectifs à chaque match, que nous débutions en tant que titulaire ou sur le banc. Les entrainements sont toujours là, mêmes s’ils ne sont qu’au nombre de trois, et le tout nous permet de gagner des points de compétences.

Ces derniers permettent d’améliorer notre joueur dans les compétences de notre choix, tout en sachant que forcément, au fil du temps, les compétences deviendront de plus en plus chères. Pendant le mode carrière, nous voyons la note de notre joueur en live et un petit texte plutôt pratique s’affiche pour nous indiquer ce que nous réussissons ou pas.

Tous ces changements sont vraiment agréables même si la notation semble encore parfois brouillonne. Notre joueur, attaquant très rapide qui prend la profondeur, se retrouve à faire selon le jeu des courses individualistes quand il se retrouve seul face au but…

La carrière de manager a aussi été repensée. Les négociations de contrat s’inspirent de la licence NBA 2K ce qui a l’avantage d’être plus réaliste mais qui est malheureusement aussi bien plus lent.

Il y a beaucoup d’éléments à prendre en compte en tant que manager, et en plus de gérer le centre de formation, les contrats, les transferts, il faudra gérer les entraînements. Il faudra alors recruter des bons entraineurs qui connaissent le style de jeu que vous voulez imposer à votre équipe.

Des transferts toujours irréalistes

Ce mode est toujours agréable, et que nous créons notre propre club ou que nous en reprenons un autre, nous nous amusons comme un enfant sur cet opus. Nous regrettons juste que les transferts soient aussi irréalistes (l’I.A. s’en moque du potentiel du joueur, et même un petit club peut récupérer les prochaines pépites à bas prix) et que les animations pour négocier les contrats freezent très régulièrement.

Il y a encore le mode volta, un mode moins intéressant mais qui nous permet de jouer plus « librement ». Nous créons un avatar et nous jouons sur des petits terrains à trois contre trois ou cinq contre cinq. Le freestyle est le plus important dans ce mode.

Est-ce qu’EA SPORTS FC™ 24 vaut ses soixante euros sur la Nintendo Switch ? Honnêtement, oui. Le contenu est vraiment conséquent et si nous comparons cet opus à celui des précédentes années, c’est une véritable révolution pour la Nintendo Switch. Même pour écrire ce texte nous n’avons pu voir qu’un faible pourcentage de ce que propose le jeu, c’est dire.

Est-ce qu’EA SPORTS FC™ 24 sur la Nintendo Switch est aussi bien que sur les autres consoles ? Non, bien sûr que non. Cet opus reste clairement très en deçà des autres versions, notamment graphiquement. Le seul aspect qui permet à cette version de se démarquer, c’est son aspect nomade.

Cependant, si la portabilité du titre ne vous intéresse pas, que les performances et les graphismes sont vos principales sources de plaisir dans un jeu vidéo, alors cet opus sur la Nintendo Switch ne vous satisfera pas.

Visuellement, EA SPORTS FC™ 24 est moche, disons-le. Les stades semblent vides, les joueurs, hormis les stars, sont méconnaissables. Il aurait peut-être été judicieux de modéliser un peu mieux les pépites du jeu comme Zaïre-Emery afin d’avoir des joueurs graphiquement corrects sur la durée, notamment en mode carrière.

Concernant la bande-son, nous sommes mitigés. Si les chansons sont toujours excellentes dans la licence et que les commentaires d’Omar da Fonseca sont très bons, il y a une sensation de vide dans le stade, une sensation parfois de silence et des bruits de poteaux qui sonnent creux.

Conclusion 7.2 /10 Oui cette version d’EA SPORTS FC™ 24 sur la Nintendo Switch est encore perfectible, oui les défenses sont poreuses, les gardiens sont aléatoires, les graphismes et les performances sont moins bonnes que sur les autres consoles, et pourtant, cela fait longtemps que nous n’avons pas eu autant de plaisir à faire un match de football sur la Nintendo Switch. Electronic Arts offre enfin aux joueurs une version qui n’est pas qu’une mise à jour. Le contenu est conséquent et promet de belles heures footballistiques pour les passionnés. LES PLUS Enfin une version complète sur la Nintendo Switch !

Enfin une version complète sur la Nintendo Switch ! Un mode FUT complet

Un mode FUT complet Un plaisir manette en main

Un plaisir manette en main Un mode carrière totalement repensé

Un mode carrière totalement repensé Omar da Fonseca

Omar da Fonseca Un jeu qui vaut enfin son prix LES MOINS Graphiquement moche sur la Nintendo Switch

Graphiquement moche sur la Nintendo Switch Des bugs, notamment lors des signatures de contrat

Des bugs, notamment lors des signatures de contrat Forcément moins bien que les autres versions

Forcément moins bien que les autres versions Une bande-son qui paraît un peu vide

Une bande-son qui paraît un peu vide Les transferts irréalistes

Les transferts irréalistes Les défenses sont poreuses et les gardiens inexistants

Les défenses sont poreuses et les gardiens inexistants Le modèle financier, encore et toujours Détail de la note Gameplay 0

Graphisme 0

Durée de vie / Prix 0

Portage 0

Bande-son 0