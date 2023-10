Ce classique sera mis à jour avec plus de 1000 officiers et de nouvelles fonctionnalités

Hertfordshire, 12 octobre 2023 – Aujourd’hui KOEI TECMO EUROPE et le développeur Kou Shibusawa ont dévoilé les nombreuses nouvelles fonctionnalités et améliorations de leur prochain jeu de stratégie, Romance of the Three Kingdoms 8 Remake. Le jeu inclura de nouveaux officiers, scénarios, visuels, voix, et bien plus encore. Le jeu de simulation tactique militaire de Kou Shibusawa est en cours de développement et sera disponible au format numérique début 2024 sur Nintendo Switch™, PlayStation®5, PlayStation®4 et PC Windows via Steam.

Romance of the Three Kingdoms 8 Remake reprend Romance of the Three Kingdoms VIII with Power Up Kit, et inclura les contenus supplémentaires “All Officers Play” et “All Periods Scenarios” ainsi que de nombreux nouveaux contenus afin de proposer l’expérience Romance of the Three Kingdoms la plus complète à ce jour.

Parmi les nouveautés, le nombre d’officiers jouables a été augmenté, passant d’environ 600 à 1000. Grâce à l’ajout de nouveaux officiers et forces, les joueurs pourront découvrir de nouveaux événements et développer de nouvelles relations entre les personnages pour une expérience encore plus authentique. Le contenu supplémentaire « All Periods Scenarios » a également été mis à jour afin de proposer plus de 55 scénarios, y compris fictifs, proposant ainsi le plus grand nombre de scénarios de l’histoire de la franchise. Couvrant des périodes allant de la fin de la Eastern Han Dynasty jusqu’aux derniers instants de l’époque des Trois Royaumes, le jeu permettra aux joueurs de sélectionner les officiers et périodes qu’ils souhaitent jouer, créant ainsi de multiples combinaisons possibles pour une expérience propre à chaque joueur.

Afin de perfectionner l’expérience Romance of the Three Kingdoms, de nouveaux visuels et voix ont été ajoutés. En combinant des graphismes 2D et 3D, Romance of the Three Kingdoms 8 Remake conserve l’atmosphère du jeu original tout en proposant de nouveaux graphismes et illustrations. Le jeu proposera également le plus grand nombre de doublages de la série* avec des officiers s’adressant aux joueurs dans une variété de situations, ou lors de cinématiques entièrement doublées* représentant des événements importants.

La carte du champ de bataille a également été retravaillée, passant d’une simple illustration en 2D à un mélange de 2D et 3D : les champs de bataille sont créés en utilisant la dernière technologie 3D tandis que les paysages de fond sont représentés tels des peintures à l’encre afin d’offrir aux joueurs une expérience encore plus immersive.

Les combats de Romance of the Three Kingdoms 8 Remake resteront au tour par tour, comme le titre original, mais proposeront un système entièrement restructuré, résultat de 20 ans d’expérience du studio Kou Shibusawa depuis la sortie de Romance of the Three Kingdoms VII. Le remake conservera les éléments clefs du jeu original tels que des règles simples, une carte mêlant champs de bataille et sièges, et l’utilisation du terrain, tout en améliorant grandement le rythme et l’équilibre du jeu. Avec l’ajout de nouveaux éléments inédits tels que « Link Forged », les joueurs pourront découvrir un système de combat à la fois facile à appréhender et très tactique.

Les événements teintant les liens entre les personnages pourront être retrouvés dans une nouvelle fonctionnalité, « Tales ». Cette fonctionnalité donnera la possibilité aux joueurs de consulter les conditions, résultats et embranchements des différents événements, leur permettant ainsi de savoir comment déclencher ceux qu’ils souhaitent ou, au contraire, d’en éviter certains. La fonctionnalité « Tales » répertoriera les événements historiques mais également plus généraux, guidant ainsi les joueurs lors de leurs parties.

En plus des événements impliquant différents officiers, ceux-ci seront liés par le destin, représenté par la fonction « Destiny » qui comporte deux types : « Symbiotic » et « Antagonistic ». Le premier type rendra plus facile l’obtention d’une bonne relation avec un officier, tandis qu’avec la seconde, les chances qu’une mauvaise relation se développe seront plus grandes. Selon la manière dont les joueurs choisiront de progresser, des personnages non liés historiquement pourront être liés par « Destiny » et, à mesure que les relations s’approfondiront, des « Link Forged » pourront survenir au cours des batailles et missions, apportant d’important avantages.

Afin de permettre aux joueurs de suivre facilement les relations et « Destiny » de leur personnage principal, une nouvelle fonctionnalité « Relationship Chart » a été ajoutée. Grâce à cela, les joueurs pourront garder un œil sur les rivaux, amis et toute personne impliquée dans la vie de leur officier. Interagir et travailler avec les officiers dont ils sont proches conduira les joueurs à de grandes réussites et contribuera à l’évolution du protagoniste. A mesure que les relations s’approfondiront, cela conduira à des événements clefs dans la vie de leurs officiers tels que devenir frères jurés, le mariage ou l’éducation d’enfants. Les relations qui pourront ainsi être consultées avec « Relationship Chart » ne seront pas uniquement historiques car elles évolueront en fonction du tournant que les joueurs donneront à leur partie.

* Le jeu proposera des voix en japonais et des textes en anglais uniquement.