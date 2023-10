Song of Nunu: A League of Legends Story s’offre une nouvelle bande-annonce à deux semaines de sa sortie.

Riot Forge est fier d’annoncer que Song of Nunu: A League of Legends Story™, un jeu d’aventure narratif signé Tequila Works, sortira le mercredi 1er novembre 2023 sur Nintendo Switch™ et PC, sur les plateformes Steam, GOG, et Epic Games Store, avant d’arriver plus tard sur les autres consoles. Les précommandes du jeu et de l’édition collector sont dès à présent ouvertes. Riot Forge dévoile également Bandle Tale: A League of Legends Story™, un RPG de construction développé par Lazy Bear Games se déroulant dans le monde aussi magique que mystérieux de Bandle.

Song of Nunu: A League of Legends Story™ est désormais disponible en précommande sur toutes les boutiques concernées au prix de 29,99 €. Les joueurs qui opteront pour la précommande recevront un livre d’illustrations bonus en version numérique. De plus, une édition collector physique au prix de 99,99 € est disponible sur merch.riotgames.com. Elle comprend une peluche Willump, une peluche Poro, un livre d’illustrations Song of Nunu, quatre cartes postales de Freljord, cinq pin’s de collection, une illustration imprimée, et une maquette diorama de feu de camp. Une quantité limitée de chapeaux en peluche Nunu seront également compris dans l’édition collector jusqu’à épuisement des stocks.

Song of Nunu: A League of Legends Story™ embarque les joueurs dans une aventure narrative inoubliable aux côtés de Champions appréciés de League of Legends, notamment des deux meilleurs amis Nunu et Willump. Les joueurs voyageront à travers les contrées accidentées de Freljord, un territoire de glace frappé par des blizzards impitoyables, où rôdent des loups féroces et où règne la magie. Ils devront faire fonctionner leurs méninges pour progresser dans ce paysage glacé et découvrir les secrets enfouis sous la neige.