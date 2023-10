Bang-on Balls: Chronicles est un jeu d’action et d’aventure assez original qui nous demande d’incarner une balle. Développé par les Polonais d’Exit Plan Games, cette œuvre en 3D est en accès anticipé sur PC depuis le 03 mars 2021. Le jeu est officiellement sorti le 05 octobre 2023 sur toutes les consoles au prix de vingt-cinq euros. Nous avons testé la version sur la Nintendo Switch, et voici notre retour sur ce jeu très sympathique, mais dont le portage laisse clairement à désirer.

Un gameplay vraiment addictif

Bang-on Balls: Chronicles nous permet d’incarner une balle qui arrive dans un studio de cinéma. Dès le début du jeu, nous pouvons personnaliser notre personnage aux couleurs du pays que nous voulons. Sommes-nous plutôt Français ? Australiens ? Japonais ?

Le nombre de possibilités est très agréable, sachant que certains pays ont parfois deux revêtements différents. Vous pouvez incarner fièrement les couleurs de l’Italie comme vous pouvez vous habiller aux couleurs de l’Empire Romain.

La prise en main est rapide, et même si le jeu (à cause du portage, nous reviendrons dessus) nous perd régulièrement, les mécaniques sont simples à assimiler. Vous incarnez une balle. Cette dernière peut se projeter en avant pour sprinter, mais aussi pour frapper les autres balles ainsi que les objets du décor.

Vous avez aussi un bouclier pour vous protéger, vous pouvez double-sauter, vous écraser contre le sol, mais aussi aspirer les objets qui vous entourent et avoir une arme à distance. Malgré toutes ces commandes, le tout est assez intuitif.

Dans Bang-on Balls: Chronicles, il n’y a pas vraiment de fil rouge ni d’objectif principal. En réalité, nous arrivons sur des plateaux de tournage où nous « entrons » dans les décors du film. Il y a quatre plateaux qui nous amènent notamment chez les vikings ou au Japon.

Une fois dans le décor du film, nous sommes assez libres de nos mouvements. Il y a bien des objectifs principaux, qui consistent très régulièrement à atteindre un lieu pour vaincre le boss qui s’y trouve, mais le jeu nous offre un environnement gigantesque à découvrir.

Le jeu est un « Collect-a-Thon » dans lequel nous pouvons trouver plus d’une centaine d’objets pour personnaliser notre balle. Nous pouvons coiffer notre personnage comme une geisha ou bien nous pouvons l’habiller d’un costume de citron. Ces tenues sont cachées, se payent avec la monnaie que nous trouvons un peu partout, ou se trouvent sur des ennemis spéciaux qu’il faudra tuer.

Des objets à collecter pendant toute l’aventure et même plus

En plus de ces personnalisations qui sont souvent très agréables à trouver, il y a des bobines de films à collecter qui nous permettront, une fois revenu sur le plateau de tournage, de compléter le décor.

C’est simple, Bang-on Balls: Chronicles est un jeu qui nous offre un incroyable terrain d’exploration qui réussit à nous happer. Le plus souvent, nous nous perdons même dans nos objectifs tant il y a des choses à explorer. Nous voulions voir le boss, mais nous avons remarqué une petite grotte pas loin qui a attisé notre curiosité…

Avec une bonne quinzaine de bobines par décor, le jeu offre un contenu impressionnant et addictif qui donne envie de retourner à l’exploration même après avoir terminé l’objectif principal.

Même si le gameplay principal revient à frapper les ennemis et à escalader des décors, il y a toujours quelques petites surprises qui réussissent à nous surprendre et nous amuser. Nous nous transformons par exemple en roue dans un endroit précis et nous allons devoir par moment couler des bateaux en détruisant leurs mats.

La diversification des décors y est aussi pour beaucoup dans ce plaisir. Chaque décor est vraiment travaillé et apporte ses propres spécificités. Le jeu est jouable aussi en multi local et online.

Le seul point noir proviendrait des objectifs qui sont parfois nébuleux, mais cela n’est pas si grave tant le plaisir de découvrir est omniprésent.

Un portage catastrophique qui gâche toutes les belles idées

Mais voilà, toutes ces bonnes idées, tout ce beau gameplay, et tout ce contenu massif est gâché par le portage de ce jeu sur la Nintendo Switch. Même s’il n’est pas injouable, Bang-on Balls: Chronicles est moche, peu clair, bugué, de temps en temps illisible, avec des graphismes indécents sur notre console.

Nous avons été coincés dès le début de la partie dans une texture qui n’avait pas chargé et nous avons dû recommencer la partie. Nous avons des boss qui ont disparu et qui nous obligeaient à quitter et revenir sur le jeu. Certains décors ne se sont affichés que trop tard et ont gêné nos mouvements.

La caméra est aussi un calvaire, encore plus en mode docké, et nous avons parfois vécu un cauchemar avec ce portage de Bang-on Balls: Chronicles. Le jeu est très ambitieux, peut-être trop pour notre console.

Et c’est vraiment dommage. Car le jeu est vraiment une très belle surprise, il vaut largement ses vingt-cinq euros (environ cinq à huit heures pour les objectifs principaux)… mais pas sur la Nintendo Switch. Il y a une grande déception de voir un jeu si joli sur les autres consoles aussi raté chez nous. Même avec des patchs, le travail à faire pour rendre le jeu décent graphiquement semble bien trop grand pour vous conseiller le jeu.

Par ailleurs, les images de l’eShop proviennent d’autres versions que celles sur la Nintendo Switch. Elles sont trompeuses. Nous vous fournissons alors nos propres screens qui vous permettront de vous faire votre propre avis.

La bande-son est agréable et discrète.

Conclusion 5.8 /10 Bang-on Balls: Chronicles est un super jeu… mais pas sur la Nintendo Switch. Le gameplay est addictif, le monde ouvert est vraiment ambitieux pour une production indépendante. Malheureusement, cette version sur la console hybride est graphiquement hideuse, bugée, et parfois illisible. Dommage. LES PLUS Un gameplay vraiment addictif

