Bish Bash Bots est le deuxième jeu des britanniques de CATASTROPHIC_OVERLOAD. Ils avaient déjà développé Drink More Glurp, un jeu de sport délirant dans lequel des aliens ont copié de façon très étrange les Jeux olympiques. Bish Bash Bots est un tower defense où nous essayons de survivre à des vagues de robots incessantes. Le jeu est disponible le 19 octobre 2023 au prix de vingt euros sur l’eShop.

Un tower defense à la fois accessible et difficile

Bish Bash Bots nous place dans un futur proche où les robots font tout le travail des humains. Cependant, à cause d’un dysfonctionnement, ces derniers se sont retournés face à leurs créateurs et c’est à nous de les arrêter.

Nous sommes dans un tower defense. Le concept est simplissime. Nous incarnons un personnage qui doit faire face à des vagues répétées de robots voulant détruire notre IEM, cette machine qui nous permet de sauver la planète.

Nous devons alors tuer tous les robots qui se dressent sur notre chemin jusqu’au déploiement complet de notre IEM. Pour ce faire, nous pouvons poser des tours mais aussi taper les ennemis.

Nous avons beaucoup de choix au niveau des tours. Il y a le sniper qui tue les ennemis à longue distance mais qui tire lentement, le blaster qui tire peu puissamment mais rapidement, la tour tesla qui paralyse les ennemis pendant une courte durée, etc. Nous débloquons de nouvelles tours au fil de notre aventure qui compléteront notre arsenal.

Nous incarnons notre personnage et nous nous déplaçons librement dans le niveau. « X » nous permet de construire des tourelles. Chaque tourelle a un coût fixe en engrenage et nous en récupérons en tuant les ennemis.

La touche « Y » nous permet de donner des coups de marteau afin d’améliorer nos tourelles. Ces dernières auront alors une plus grande force d’attaque et une plus grande portée.

Votre marteau est aussi une arme qui va vous donner l’opportunité de frapper les ennemis. Vous pourrez aussi bien tuer des ennemis hors de la portée de votre tourelle qu’utiliser le décor afin d’envoyer les robots dans le vide.

Un gameplay fun et addictif à plusieurs

En plus de ça, chaque personnage de notre équipe possède un talent unique qui sera très utile. Il y a le talent qui permet d’augmenter l’attaque de tous les coups de marteau pendant une courte durée ou encore celui qui permet d’améliorer les tourelles plus vite.

Pour finir, nous pouvons aussi choisir un gadget qui nous permettra par exemple de dupliquer les engrenages ou bien de demander une frappe aérienne sur les ennemis. Les gadgets se déverrouillent au fil de notre progression.

Le gameplay, qui consiste à alterner les phases de construction de combat, est assez amusant et addictif, surtout en coopération. Nous sommes toujours sous tension et il y a toujours quelque chose à faire dans ce jeu à la fois casual et difficile.

Le level design est très soigné et ajoute une touche de fun et de découverte à chaque niveau. Il y a par exemple les niveaux dans un volcan où nous devons rafraichir les tourelles pour éviter la surchauffe, celui dans l’eau où un kraken détruit méthodiquement nos tourelles, celui sur un pont électrifié, etc.

Les ennemis sont variés et vous rencontrerez à la fois des chaînes hi-fi capables de vous expulser loin si vous vous approchez d’eux, des robots « nourrices » qui protègent les autres, des nettoyeurs qui retirent les engrenages sur le terrain…

Toute cette variété, que ce soit dans le bestiaire ou le level design, est vraiment louable et fait que chaque niveau est vraiment différent. Il y a un réel plaisir à découvrir les subtilités du décor et les nouveautés qui s’ajoutent dans le gameplay.

Nous avons été agréablement surpris par ce jeu qui est parfait pour les soirées entre amis. Le jeu est à la fois très accessible et tellement difficile. Il faudra parfois refaire certains niveaux plusieurs fois pour les réussir.

Mais impossible à faire en solo

Malheureusement, si le jeu est vraiment fun à plusieurs, il est vraiment à déconseiller seul. La difficulté n’est pas adaptée au nombre de joueurs et c’est quasiment impossible de réussir les niveaux sans amis à ses côtés. Par ailleurs, au bout d’un certain niveau, la difficulté devient totalement inadaptée pour deux joueurs.

Il faut s’imaginer que nous devons à la fois créer des tours, les améliorer, botter les fesses des ennemis, récupérer les engrenages… tout en sachant que nos talents sont par équipe et que les ressources gagnées sont individualisées… Autant dire que c’est une tâche presque impossible et que le jeu est loin d’être agréable seul.

Pour vingt euros, c’est un jeu qui propose une bonne durée de vie avec sa trentaine de niveaux qui sont tous bien conçus. Comptez quelques heures pour finir le jeu en ligne droite. Les complétionnistes auront le droit à des défis sur chaque niveau pour corser l’aventure.

À l’heure actuelle, il y a quelques bugs et des petits défauts qui seront (nous espérons) résolus à la sortie du jeu. Il faut par exemple repasser à chaque fois dans le hub du jeu pour sélectionner un niveau. Un petit bouton pour « continuer » directement à la fin du précédent niveau serait vraiment agréable. Il y a aussi un bug au niveau de la reconnaissance des Joy-Con.

Le jeu est jouable en local comme en online. Nous n’avons pas pu tester le mode online.

Étant donné le nombre de vagues ainsi que la vitesse et la précision demandées pour tuer les ennemis, le jeu est infiniment plus agréable en mode docké qu’en mode portable.

Les graphismes sont très agréables, pleins de couleurs et de vie. Les décors sont très jolis même si ce n’est pas là où nous focalisons notre attention. Pareil pour la bande-son : même si nous ne sommes pas concentrés dessus, il y a un véritable plaisir à écouter notre personnage et la musique renforce la tension permanente du jeu.

Conclusion 7.3 /10 Bish Bash Bots est un très bon tower defense à faire avec ses amis. Le jeu est à la fois accessible et difficile sans jamais paraître impossible. Malheureusement, Bish Bash Bots est pour l’instant très mal équilibré et la difficulté ne s’adapte pas au nombre de joueurs. C’est vraiment dommage, car si le jeu est agréable à plusieurs, il est impossible seul. LES PLUS Un tower defense dynamique

