Si les jeux vidéo comptent aujourd’hui de très nombreux personnages célèbres, bien peu sont parvenus à traverser les générations, restant dans les esprits des joueurs qui retrouvent leurs mascottes fétiches au travers de renouveaux des licences au fil des années. Avec son épaisse moustache, sa salopette bleue et une percutante casquette rouge, Mario provient de l’esprit, non moins célèbre, de S. Miyamoto. Depuis les années 80, le courageux plombier parcourt les royaumes, grignotant quelques champignons magiques au passage. Les pouvoirs (et les amis !) se sont multipliés au fil des années, et c’est aujourd’hui une sacrée grappe qui gravite autour de lui, tandis que l’un de ses plus vieux ennemis vient toujours lui chercher des noises. Mario et toute sa clique reviennent en cette fin d’année 2023 pour une nouvelle aventure très (TRÈS) attendue… et qui risque bien de faire parler d’elle encore et encore ! Et pour cause… c’est parti pour le grand déploiement de Super Mario Bros. Wonder (enfin !).

Connaissez-vous le Royaume des Fleurs ? Voilà bien une contrée qui mérite pourtant d’être connue. Chapeautée par le prince Florian qui règne avec bienveillance et clémence sur son domaine, ce dernier accueille avec plaisir Mario et tous ses amis qui s’empressent de venir découvrir ce lieu calme et joliment décoré. Chacun vaque avec quiétude à ses occupations quand tout à coup… ce gredin de Bowser vient jouer les trouble-fête et semer la pagaille dans le royaume. Vilaine tortue que nous adorons détester (comment oublier ses talents de chanteurs désormais révélés au grand jour…!), le voilà qui s’empare de la précieuse fleur prodige tout en fusionnant avec le château du Royaume des Fleurs. Impressionnante la bête… mais ce n’est guère suffisant pour effrayer notre joyeuse équipe : le prince Florian a besoin d’aide ? Nous voilà !

Un pour tous et tous pour un !

Un bonheur est rarement solitaire chez Nintendo… de fait, Mario ne part pas en solo dans cette quête florale, mais bel et bien accompagné de toute son équipe. Dans cet optique, le joueur est invité à sélectionner le personnage de son choix dès l’embauche de la partie. Le célèbre plombier, mais aussi son frère Luigi, ou encore une petite équipe de Toads et de Yoshis, sans oublier Daisy et Peach, moult Yoshis aux teintes variées, et même Carottin. Petite cerise sur le cupcake, les plus jeunes (ou les joueurs novices) sont clairement invités à prendre part à la partie même s’ils ne sont pas encore à l’aise sur ce genre de titre. En effet, la team Yoshi et le rigolo Carottin ne subissent pas de dégâts : la fête, la fête ! Aussi, les dinos anthropomorphes restent capables de gober tout ce qui est à portée de langue : de quoi s’amuser doublement une fois la manette en main.

Le choix du personnage est réalisable tout au long de la partie et permet dès lors au joueur de tester l’ensemble des protagonistes sans pour autant mettre en péril sa précieuse sauvegarde. Le switch peut se faire directement sur la carte du jeu, en toute simplicité et rapidité, sans répercussion. Soulignons par ailleurs qu’il ne semble pas y avoir de bouleversement véritable dans le jeu d’un personnage ou d’un autre (si ce n’est une accessibilité accrue). Néanmoins, les objets spéciaux (comme la pomme éléphant… nous allons y venir !) ne sont pas accordés aux personnages plus aisés… hé non, vous n’aurez pas le beurre, l’argent du beurre, et la crémière ! Yoshi ne se transformera pas en éléphant !

« La beauté est la fleur du bonheur » (Anonyme)

Super Mario Bros. Wonder s’articule autour de niveaux, eux-mêmes apparentés à des mondes. Cela n’est assurément pas sans nous rappeler quelques souvenirs des opus précédents… à l’exception près qu’une attention toute particulière a été lourdement portée à ce jour sur la qualité graphique générale du jeu. En effet, dès les premières secondes sur le titre, la « touch » Nintendo est très perceptible, mais surtout… l’univers est d’une beauté remarquable. Qu’il s’agisse du déploiement des niveaux ou simplement de l’agencement des cartes, tout est régit avec finesse et doté de beaucoup de couleurs. Certains trouveront peut-être le résultat final un peu enfantin… quand d’autres (comme nous…) seront séduits par le sens du détail inhérent à cette belle aventure. Au-delà des cartes qui se dévoilent progressivement, avec leurs surprises par dizaines, chaque niveau dispose d’une « patte graphique » bien à lui, avec de belles mises en scène, de la profondeur et des champs d’interprétation graphique distincts, tous plus beaux les uns que les autres. S’il est possible d’avancer dans les niveaux à toute vitesse en évitant avec plus ou moins de succès les embûches, nous vous invitons à prendre le temps d’observer chaque détail, chaque mise en scène…

L’humour est tout particulièrement présent au sein de cet opus, avec des fleurs cancans qui jacassent lors de notre passage (en français), lançant de temps à autres quelques « punchlines » plutôt bien trouvées. Chaque entité dans le titre prend vie (et le bestiaire est assez riche, mais aussi franchement adorable !), avec des séquences d’animations fluides et humoristiques. Nos héros ne sont pas en reste et disposent chacun d’un panel de petites surprises à découvrir. En résumé, vous allez en avoir plein les mirettes…

« Thank you Mario but your flower is in another castle! »

Contrairement aux opus précédents, Mario ne cherche guère à rejoindre les bras moelleux de sa princesse adorée. Cette fois-ci, il va falloir se retrousser les manches de la salopette afin d’aider le Royaume des Fleurs. Pour cela, Mario et sa bande vont devoir parcourir toutes sortes de niveaux au sein desquels de nombreuses surprises les attendent. Les plus importantes sont issues de la fleur prodige : plus ou moins aisée à retrouver au sein du niveau, atteindre cette fleur incroyable va déclencher un florilège de conséquences. En effet, l’environnement de jeu connaît alors un grand chamboulement, et le joueur ne manquera pas d’être stupéfait par toutes les bonnes idées mises en avant par les développeurs. Nous nous gardons bien de vous en dévoiler davantage… mais sachez que ce fleurs prodiges méritent lourdement d’être récoltées au sein de chaque niveau. Les bonus qu’elles rapportent sont conséquents, et au-delà de cet aspect très progressiste, le plaisir de découvrir un monticule de nouveautés est très, très, appréciable… assurément, vous serez surpris, charmés, et enthousiastes à chaque déclenchement de la fleur prodige !

Chaque niveau comporte de nombreuses pièces d’or à récolter un peu partout, mais aussi des pièces fleurs d’une grande utilité tout au long de l’aventure. Les transactions sont multiples au sein du titre et permettent notamment de récupérer quelques graines de fleurs, toutes aussi importantes pour progresser dans l’aventure. En effet, certains niveaux requièrent un certain nombre de graines afin d’être débloqués.

Qu’ils soient sujets à un échange de graines ou pas, tous les niveaux disposent d’une petite présentation initiale qui permet au joueur de connaître les bonus d’ores et déjà récoltés sur ce dit niveau, mais aussi sa difficulté (et accessoirement une petite vignette trop mignonne du stage). Cette difficulté est loin d’être anecdotique, et bien que chez NT nous aimons tout particulièrement Mario, certains tableaux se sont avérés plus délicats à mener à bien… Ne sous estimez pas cette information… quelques vies seront probablement sacrifiées !

Après une certaine adversité, le joueur sera probablement ravi de faire un brin d’emplettes auprès des bazars des poplins : des vies supplémentaires, mais aussi des graines, ou encore des badges, des panneaux… vous aurez largement de quoi satisfaire votre âme de consommateur !

Les badges sont d’une importance capitale tout au long de l’aventure. Ces derniers peuvent donc être achetés, ou bien simplement acquis au fil de votre progression. Le principe repose sur l’ajout d’une capacité spécifique, plus ou moins intéressante. Le badge « Coup de dauphin » permet par exemple d’avoir une accélération ponctuelle dans l’eau : pas bien utile sur terre ! Il serait bien plus intéressant de prendre le « Parachapeau » qui, lui, permet de planer quelques instants dans les airs grâce à votre couvre-chef. Chez NT, nous avons été tout particulièrement friands du badge « Grand saut accroupi » : grâce à lui, nous avons atteint des sommets jusqu’alors inaccessibles ! De très nombreux badges sont à découvrir, les développeurs ont par ailleurs eu la belle idée de leur consacrer des niveaux spécifiques afin de permettre au joueur de bien maîtriser toutes les capacités disponibles. Vous irez de découvertes en découvertes… en revanche, vous ne pourrez vous équiper que d’un seul badge à la fois. Il va falloir faire le choix, et le bon ! N’oubliez pas, le dauphin sur terre, ce n’est pas très probant… !

L’habit fait le moine

Depuis bien longtemps, Mario a su nous surprendre par de multiples transformations et costumes plus ou moins loufoques. Nous songeons bien entendu à cet apparat félin, tellement agréable à jouer et pour lequel nous nous arrachions le costume lors des sessions en ligne…

Super Mario Bros. Wonder n’est absolument pas en reste et pourrait bien combler les joueurs avides de surprises. La parure du pachyderme, disponible grâce à l’objet pomme d’éléphant, est désormais bien connue par tous les impatients en mal du titre, et pour cause : quelle cocasserie ! Une fois en main, la transformation en éléphant s’avère particulièrement agréable à manipuler, sans grande sensation de lourdeur (c’était notre crainte !). Ses compétences sont à la hauteur de son gabarit : sa trompe devient arme et peut fracasser à peu près tout ce qui est « fracassable » ! L’épais appendice est tout aussi utile lors de la récolte d’un peu d’eau afin d’arroser tout et n’importe quoi ensuite… ce qui pourrait bien donner lieu à quelques bonus insoupçonnés. Rappelons que les personnages de Carottin et la famille de Yoshis, ne peuvent pas endosser ce costume.

La fleur de feu qui découle sur les folles et célèbres boulettes enflammées à balancer à tout va est bien entendu toujours présente, et permet parfois de se sortir de situations délicates. Aussi, nous avons été charmés par l’objet « fleurs à bulles » : celui-ci permet de balancer des bulles encore et encore, à la fois sur les ennemis (ce qui n’est pas sans rappeler de célèbres petits dinosaures cracheurs de bulles !), mais aussi n’importe où dans l’environnement afin d’en faire usage comme tremplin. En effet, il est possible de rebondir sur les bulles nouvellement créées… de nouveaux passages pourraient-ils dès lors devenir accessibles… ?

Pour toutes celles et ceux qui se sont baladés sur l’eShop de Nintendo, vous n’êtes donc pas sans savoir qu’une autre transformation est disponible… notre héros est alors doté de nouvelles capacités, telle une foreuse acharnée, capable de faire ouvrage à la fois au sol mais aussi au plafond. Hey hey hey… plus rien ne vous arrêtera !

Tous ensemble, tous ensemble !

Les panneaux sont de petits extras proposés à bas prix : ils sont à collectionner et disponibles pour l’ensemble des personnages (ce qui fait tout de même pas mal de panneaux à déverrouiller !). Leur utilité est cette fois-ci dédiée au mode en ligne. En effet, les panneaux sont un véritable coup de pouce pour les autres joueurs : déposez le vôtre juste avant un passage un peu délicat, et un autre joueur pourra retrouver sa vie tandis qu’il est devenu fantôme. De quoi épauler et aider autrui : une belle image de la communauté Nintendo, que nous avons trouvée fraternelle dans son concept. Aussi, nul doute que le titre ne manquera pas d’adeptes… à vous tous de prêter main forte à votre prochain ! Afin de souligner le fair-play dont le joueur fait part, ce dernier se voit gagner des points cœur, parfaitement symboliques. Allons-nous assister à une course pour le soutien à son prochain ? À vous de jouer !

Le multijoueur fait donc pleinement partie de ce titre, et s’il est possible de prendre beaucoup (beaucoup, beaucoup !) de plaisir en solo, le multi n’est pas en reste et devrait pleinement satisfaire les joueurs en quête de soirées gaming entre amis, ou bien de parties endiablées en ligne. Les parties peuvent alors prendre place soit en local, soit en ligne, jusqu’à 4 joueurs sur un même niveau. Comme à l’accoutumée, le fun est particulièrement présent et il est bien difficile de décrocher de la console une fois la partie entamée. Aussi, s’il est plus drôle encore d’avancer dans l’aventure à plusieurs, c’est aussi bien plus facile ! Il est même possible de faire un petit coucou, une salutation à un autre joueur, afin de le remercier de nous avoir sorti d’une situation délicate, mignon !

Super Mario Bros. Wonder est disponible sur l’eShop de la Nintendo Switch au prix de 60 euros environ. Une version physique est disponible auprès des revendeurs habituels.

La voilà... enfin nous pouvons nous prélasser dans de nouvelles aventures pleines de rebondissements et de surprises, aux côtés de la bande à Mario. Les développeurs sont parvenus à insuffler à leur titre un grand élan de nouveautés, avec de nombreuses facettes à découvrir, des niveaux débordants de charme, et des défis originaux. L'ambiance générale du titre est particulièrement réussie, avec une qualité graphique exceptionnelle, un humour omniprésent (coup de cœur pour les fleurs cancans !), le confort de jeu est remarquable. Petits et grands pourront se retrouver avec grand plaisir autour d'une partie en local, tandis que d'autres préféreront s'adonner aux joies du mode multijoueur en ligne, avec ses propres petites surprises. Nous étions impatients de pouvoir enfin découvrir ce titre, nous étions impatients de pouvoir repartir dans une nouvelle aventure à dévorer toutes sortes de champignons... nous sommes pleinement satisfaits de ce nouvel opus qui comble nos attentes avec un lot de nouveautés et de surprises conséquent. Mario n'a pas pris une seule ride et est décidément capable de bien des prouesses, même lorsqu'il arbore une grosse trompe sur la figure ! Prodigieux ! LES PLUS Un univers riche et varié, avec de multiples animations rigolotes et attachantes.

Un univers riche et varié, avec de multiples animations rigolotes et attachantes. Une ambiance sonore de qualités, avec des interventions fun en français des fleurs cancans !

Une ambiance sonore de qualités, avec des interventions fun en français des fleurs cancans ! Une aventure pleine de surprises, doté de niveaux aux objectifs distincts et des environnements variés.

Une aventure pleine de surprises, doté de niveaux aux objectifs distincts et des environnements variés. Une mise en scène remarquable lors du déploiement de la fleur prodige.

Une mise en scène remarquable lors du déploiement de la fleur prodige. Un mode multijoueur soigné et toujours aussi fun.

Un mode multijoueur soigné et toujours aussi fun. Une prise en main rapide et agréable, avec une accessibilité accrue pour les novices grâce aux personnages plus faciles. LES MOINS Vous avez du temps devant vous... ? Détail de la note Graphismes 0

Musiques et bruitages 0

Jouabilité 0

Accessibilité 0

Nouveautés 0

Richesse du contenu 0