Le célèbre détective belge fétiche d’Agatha Christie revient pour une nouvelle enquête sur Nintendo Switch ! Il s’agit d’Hercule Poirot.

Après un premier volet mettant en scène ses premières années et un second volet sorti récemment : London case, nous le retrouvons pour une nouvelle aventure parsemée d’enquêtes… Il va falloir se creuser les méninges pour éclaircir le mystère du Crime de l’Orient Express.

Le jeu est développé par Microids Studio Lyon. Il sort le 19 octobre et est proposé au prix de 39.99€ (eShop) sur Nintendo Switch.

Présentation du jeu

Un crime est commis à bord de l’Orient-Express. Hercule Poirot, au cours de ce voyage, se révèle être entouré d’un groupe de personnages singuliers, tous suspects, chacun avec ses propres secrets et motivations, et va alors tenter d’élucider le meurtre qui vient d’avoir lieu. Résoudre ce mystère ne sera pas chose facile et à travers de nombreux rebondissements, les joueurs devront faire appel à leurs petites cellules grises, ainsi qu’à leurs talents de détective pour démêler le vrai du faux et mettre en lumière la vérité.

Se déroulant en 2023, avec de nouveaux éléments ajoutés à l’histoire originale, le jeu donnera vie à ce classique de la littérature d’une manière qui surprendra même les plus fervents fans.

La prise en main des mécaniques du jeu

Nous commençons avec une cinématique où le directeur de l’Orient-Express nous propose de nous rejoindre au prochain voyage du célèbre train. Puis, nous devons résoudre une enquête sur l’étrange disparition du billet d’un voyageur de l’Orient-Express.

Nous allons alors prendre en main les principales mécaniques du jeu. Nous allons avoir un certain nombre d’actions à effectuer afin de réunir des éléments : interroger les voisins, fouiller la pièce, interroger le plaignant, le personnel de l’hôtel, des voisins… Ensuite, grâce à la carte mentale, nous allons être amenés à faire des recoupements qui nous permettront de faire le lien entre les différents indices et qui nous amèneront à conclure sur le scénario de notre histoire.

Au cours de cette enquête, nous prenons part à une sorte de film interactif où nous devons répondre à certaines questions. Si nous nous trompons, le jeu ne nous laisse que les dernières hypothèses restantes sans nous pénaliser.

Dans chaque niveau, vous aurez des moustaches d’or à collecter en plus des diverses actions que vous devrez réaliser.

Entrons dans le vif du sujet

Après cette prise en main, nous rentrons dans le vif du sujet et nous dirigeons vers l’Orient-Express. Avant de monter dans le train, nous avons quelques actions à réaliser pour permettre un départ optimal et commencer à prendre connaissance des personnes présentes au cours du voyage.

Nous faisons connaissance avec le directeur du train. Nous nous retrouvons dans une chambre avec une autre personne jusqu’au prochain arrêt. Au cours de notre premier jour, nous passons beaucoup de temps à observer les personnages et à dresser leurs caractéristiques : nationalité, âge et emploi. Cela nous servira par la suite.

Pendant la deuxième nuit, nous allons nous trouver réveiller plusieurs fois par des bruits et des cris. Chaque fois, nous aurons une explication sur ce qu’il se passe et nous retournons nous coucher. Cependant, à notre réveil, nous apprenons qu’un passager s’est fait assassiner pendant la nuit. Nous allons donc enquêter sur le même modèle que la première enquête qui nous a été proposé.

Comme pour tout début d’enquête, nous allons examiner la scène de crime, puis la cabine et les effets personnels de la victime. Afin de confirmer nos soupçons, le directeur du train nous donnera carte blanche pour interroger les passagers.

Tout cela nous amènera à trouver des éléments et les mettre en lien de façon à trouver qui est le coupable.

Lors de notre premier compte rendu au directeur du train, nous sommes interpellés par M. Michel, le surveillant du train.

Et là, suite aux nouveaux événements, nous allons reprendre l’enquête et continuer nos recherches de la même façon que lors des autres phrases d’enquête. Nous n’irons pas plus loin sur l’histoire pour vous permettre de trouver les indices et trouver la conclusion.

Au cours de l’enquête, nous serons amenés à faire connaissance de nombreux personnages. Petite nouveauté dans cet opus, nous pourrons sur certaines actions contrôler un autre personnage que notre enquêteur.

Il faut noter que le jeu est très directif et que vous devrez suivre ce que le jeu vous demande pour avancer dans l’aventure. Vous n’aurez pas vraiment de liberté de ce côté.

Réalisation graphique et sonore du jeu

Le jeu présente une belle réalisation graphique. Lors des phases de recherche et de cinématiques, nous avons l’impression de nous retrouver dans un film animé de bonne qualité ce qui est très agréable. Le jeu est accompagné par une musique qui s’adapte aux événements de notre aventure.

Il est aussi bien à jouer en mode portable qu’en mode docké. Nous avons cependant remarqué quelques ralentissements par moments dans certains dialogues ce qui rendait leur lecture un peu hachée ou rendait le son saccadé.

L’autre bémol réside dans la gestion de la caméra lors des phases de fouilles. Nous réalisons parfois cette activité dans des espaces restreints et cela rend la gestion de la caméra un peu hasardeuse et désagréable. On se retrouve avec notre personnage en gros plan alors que nous souhaiterions sélectionner un élément du décor. Cela a pu parfois nous agacer un peu. Cependant, comme ces phases de jeu sont plutôt courtes et relativement rapides à passer, nous n’avons pas non plus trop souffert de ce défaut pendant notre aventure.

Il faut aussi noter que certains chargements sont parfois longs, voire très longs ce qui rend le jeu très lent sur certaines phases.

Un point très positif du jeu est qu’il est totalement traduit et surtout doublé en français ce qui lui permet d’avoir une grande fluidité dans son déroulement.

Le jeu sera disponible le 19 octobre au prix de 39.99€. Le prix est correct compte tenu de la durée de vie.

Conclusion 5.8 /10 Le jeu Agatha Christie : Le Crime de l'Orient-Express reprend les mécaniques bien connues des jeux dans lesquels nous incarnons le célèbre détective Hercule Poirot. La réalisation est plutôt bonne et le scénario contient quelques rebondissements inattendus. Une nouvelle forme de gameplay fera son apparition. Il ravira les fans de la série et sera une belle proposition pour ceux qui voudront s'y initier. Il faut quand même noter les quelques ralentissements et le rythme lent du jeu qui pourront ne pas convenir à certains joueurs. LES PLUS Les mécaniques d'Hercule Poirot
Le système de carte mentale
La variété des actions à réaliser
La traduction et le doublage complet en français. LES MOINS Le rythme un peu lent des personnages et de l'histoire en général
La caméra pas toujours facile à gérer
Les chargements parfois trop longs

