Milestone et Mattel, Inc. (NASDAQ: MAT) sont fiers de vous annoncer que Hot Wheels Unleashed™ 2 – Turbocharged est désormais disponible sur PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch™ et PC via Steam et Epic Games Store. Découvrez dès maintenant les toutes nouvelles mécaniques de jeu : nouveaux types de véhicules, avantages uniques et vaste éventail de modes de jeu, solo et multijoueur. Vitesse, compétence et créativité sont au rendez-vous dans le monde de Hot Wheels Unleashed™ 2 – Turbocharged, disponible maintenant !

« Hot Wheels est l’une des marques les plus emblématiques au monde et propose à ses fans des sensations uniques, et ce depuis des générations. » déclare Mike DeLaet, Global Head of Digital Gaming chez Mattel. « Nous sommes ravis que la franchise Hot Wheels continue de grandir et de se développer, année après année. Nous sommes impatients de voir les fans découvrir cette nouvelle aventure. »

« Nous sommes vraiment enchantés de pouvoir annoncer la sortie de Hot Wheels Unleashed™ 2 – Turbocharged ! Le premier chapitre est rapidement devenu notre plus gros succès et avec ce nouvel opus, nous voulions pousser encore plus loin les limites du divertissement et de la créativité en matière de jeu d’arcade, » ajoute Luisa Bixio, PDG de Milestone. « Evidemment, le développement d’une suite est un challenge de taille. La barre est déjà placée très haut et nous avons beaucoup travaillé pour améliorer le sentiment d’adrénaline ressenti par les joueurs. Nous avons voulu révolutionner les mécaniques de jeu, en créant de nouveaux environnements et de nouveaux terrains, mais aussi de nouveaux véhicules et de nouveaux modes de jeu. Nous sommes persuadés que tous les fans, peu importe leur âge, seront ravis. Nous sommes impatients de voir leurs réactions. »

DE NOUVELLES CATÉGORIES DE VÉHICULE ET DE NOUVEAUX ENVIRONNEMENTS !

Dans la continuité de l’héritage du monde Hot Wheels, associé à la vitesse et aux sensations fortes, Hot Wheels Unleashed™ 2 – Turbocharged propose plus de 130 véhicules, dont les motos et les quads, qui feront leur arrivée dans le jeu. Tous les pilotes sauront trouver le véhicule qui leur convient le mieux ! Il y en aura pour tous les goûts : la vitesse à l’état pur des Fusées, l’agilité des classes Rapides, le parfait mélange entre maniabilité et puissance des voitures de la classe Equilibrée, la précision et la finesse des Dérapeurs, la majestuosité des classes Ultra-Résistantes et la témérité des Tout-Terrains.

Chaque catégorie de véhicule se conduit différemment en fonction de ses attributs particuliers ainsi que de la surface de course. Dans Hot Wheels Unleashed™ 2 – Turbocharged, l’environnement joue un rôle déterminant et vous aurez la possibilité de découvrir cinq nouveaux décors : une salle d’arcade vintage, une arrière-cour transformée en arène de course, un parcours de mini-golf ambiance Far West, un musée de dinosaures et une station-service/restaurant.

COMBINEZ STRATÉGIE ET COMPÉTENCES

Dans Hot Wheels Unleashed™ 2 – Turbocharged, la victoire ne dépendra pas uniquement de votre vitesse ! En effet, le jeu introduit un nouveau système de compétences innovant, transformant alors la course en un champ de bataille où vous devrez faire preuve de stratégie. Améliorez les performances de vos véhicules en investissant les points de compétences gagnés en course. Vous pourrez alors choisir entre l’amélioration du boost, des caractéristiques ou de la résistance aux obstacles.

Les nouveaux mécanismes de jeu ajoutent également une toute nouvelle dynamique au jeu. Les joueurs peuvent désormais utiliser des simples ou doubles sauts pour dépasser leurs adversaires, esquiver les obstacles, prendre des raccourcis ou des sections de pistes cachées. Le nouveau dash latéral permet aux joueurs de se déplacer très rapidement sur le côté mais aussi d’éviter de passer hors des limites de la piste. Ces nouvelles fonctionnalités viennent s’ajouter à celles déjà existantes : le boost et le drift, offrant alors aux joueurs de nombreuses approches pour chaque scénario différent.

DE NOUVEAUX MODES DE JEU ET UNE CAMPAGNE SCÉNARISÉE

Hot Wheels Unleashed™ 2 – Turbocharged est enrichi par de nouveaux modes de jeu, tels que le mode Elimination, où les véhicules les plus lents seront éliminés au fur et à mesure, ou encore le mode Drift Master, où les amateurs de drift pourront faire crisser leurs pneus sur le bitume. Ces deux modes de jeu pourront être joués en écran partagé, tout comme le mode Waypoint, qui permettra aux joueurs d’explorer les cinq environnements du jeu, mais aussi d’en découvrir les secrets. Deux modes en ligne seront également disponibles en cross-play* : le mode Grab the Gears, où les joueurs devront tenter de collecter le plus d’engrenages possibles, et le mode Clash Derby, qui sera réservé aux Monster Trucks et qui permettra aux joueurs d’affronter leurs adversaires en leur assénant les coups les plus puissants possibles.

Hot Wheels Unleashed™ 2 – Turbocharged ramènera également les joueurs dans la ville. Darla et Robert, les protagonistes, accompagnés de leur assistant robotique XR046, seront appelés à rétablir la paix après qu’une vague de créatures a été accidentellement libérées par le professeur Tanabe. Les joueurs pourront découvrir la personnalité de chaque personnage via des scènes animées, les plongeant dans un voyage narratif. Cette aventure les mènera à des combats à couper le souffle avec cinq boss, dans l’objectif de sauver la ville et ses habitants !

CRÉEZ VOTRE PROPRE JEU !

Un grand nombre d’améliorations au niveau de la personnalisation attendent la communauté de Hot Wheels Unleashed ! Un nouvel éditeur d’autocollant sera disponible, lui-même intégré dans le module d’édition, permettant aux fans de créer, d’enregistrer et de partager leurs propres formes et leurs propres motifs. Un mode d’édition de circuits proposera de nouveaux modules pour créer le circuit de vos rêves, ou encore explorer les créations de la communauté Hot Wheels. L’ensemble du contenu créé par la communauté sera accessible dès le premier jour (dès maintenant !).

Les pistes sont maintenant prêtes à s’illuminer, faites rugir vos moteurs ! Hot Wheels Unleashed™ 2 – Turbocharged n’est pas seulement un jeu, mais une expérience qui dure dans le temps. Les joueurs vont pouvoir profiter d’une aventure où ils pourront atteindre des vitesses inédites, mais aussi de laisser exprimer leur créativité.

*Le cross-play n’est pas disponible sur Nintendo Switch.