Riot Forge et Tequila Works lancent aujourd’hui un clip musical féerique pour fêter l’arrivée imminente de Song Of Nunu: A League of Legends Story™, un jeu d’aventure qui met en vedette les célèbres Champions de League of Legends Nunu et Willump. Le jeu sera disponible le mercredi 1er novembre à 17h, heure française, sur Nintendo Switch, ainsi que sur PC via Steam, GOG et Epic Games Store.

Cette chanson originale, intitulée « You and Me Makes Us », est écrite et interprétée par le chanteur-compositeur angelino DEEGAN et est co-éditée par Riot Games Music et The Hit House Global Publishing BMI. Le clip animé restitue avec brio le lien indestructible qui unit Nunu et Willump, et également les terres glacées de Freljord. C’est aussi la première fois que l’on voit Volibear ; qui apparaîtra dans Song of Nunu aux côtés d’autres Champions légendaires de League of Legends.

« Nous sommes on ne peut plus ravis d’avoir collaboré avec DEEGAN pour “You And Me Makes Us” », confie Jonny Altepeter de Riot Games Music. « Son talent artistique n’est pas à prouver, et il a réussi à créer une chanson qui capture parfaitement l’essence de l’amitié extraordinaire qui existe entre Nunu et Willump. Nous n’avons qu’une hâte, c’est de voir les réactions des joueur·euse·s quand ils découvriront cette relation soudée et dynamique au fur et à mesure qu’ils exploreront Freljord ensemble. »

Développé par Tequila Works et édité par Riot Forge, Song of Nunu: A League of Legends Story™ embarque les joueur·euse·s dans une aventure narrative inoubliable aux côtés des deux meilleurs amis Nunu et Willump. Iels voyageront à travers les contrées accidentées de Freljord, un territoire de glace frappé par des blizzards impitoyables, où rôdent des loups féroces et où règne la magie. Iels devront faire fonctionner leurs méninges pour progresser dans ce paysage glacé et découvrir les secrets enfouis sous la neige.

Song of Nunu: A League of Legends Story™ est désormais disponible en précommande en ligne sur les plateformes concernées au prix de 29,99 €. Les joueur·euse·s qui opteront pour la précommande recevront un livre d’illustrations numérique en bonus.

De plus, une édition collector physique au prix de 99,99 € est disponible sur merch.riotgames.com . Elle comprend une peluche Willump, une peluche Poro, un livre d’illustrations Song of Nunu, quatre cartes postales de Freljord, cinq pin’s de collection, une illustration imprimée de collection et une maquette diorama de feu de camp.