Nicalis localisera Touch Detective 3 + The Complete Case Files pour une sortie en Europe, au moins en anglais. Le jeu sera disponible au premier trimestre 2024. C’est la première fois que le jeu quittera le Japon. Il est d’abord sorti sur Nintendo 3DS en 2024, suivi d’une version Nintendo Switch en octobre 2022. Touch Detective 3 + The Complete Case Files sera vendu physiquement et numériquement sur Nintendo Switch au lancement.

Touch Detective 3 est un jeu vidéo d’aventure développé par BeeWorks et publié par Success Corporation. Il fait partie de la série « Touch Detective », qui est connue pour son style distinctif de jeu d’aventure point-and-click et son ambiance étrange et fantastique.

Le jeu suit les aventures de Mackenzie, une jeune détective amateur aux cheveux roses, qui est de retour pour résoudre de nouvelles énigmes. Le personnage de Mackenzie est le point central de la série « Touch Detective ». Dans ce troisième opus, les joueurs doivent aider Mackenzie à résoudre des mystères en explorant des environnements bizarres et en interagissant avec des personnages excentriques. Le gameplay de Touch Detective 3 est principalement basé sur des mécanismes de jeu d’aventure point-and-click. Les joueurs explorent divers lieux et rassemblent des indices en cliquant sur des objets et en interagissant avec des personnages. Chaque mystère nécessite une enquête minutieuse, et les joueurs doivent utiliser leur réflexion logique pour résoudre des énigmes et avancer dans l’histoire. Le jeu se caractérise par son esthétique unique, mélangeant un design de personnage mignon avec des décors étranges et surnaturels. Les personnages sont colorés et excentriques, contribuant à l’ambiance hors du commun du jeu.

L’histoire de Touch Detective 3 est divisée en plusieurs cas à résoudre, chacun étant une énigme autonome. Les joueurs peuvent choisir dans quel ordre ils souhaitent aborder ces cas, ce qui ajoute une certaine liberté à la progression de l’histoire. Le jeu est également reconnu pour son humour et son sens de l’absurde, ce qui le distingue des autres jeux d’aventure. Les dialogues sont souvent drôles et décalés, renforçant l’atmosphère légère et fantasque du jeu. Touch Detective 3 est sorti initialement sur la Nintendo DS, profitant des fonctionnalités tactiles de la console pour les interactions point-and-click. Le jeu a reçu un accueil mitigé de la part des critiques, certains saluant son originalité et son charme, tandis que d’autres ont critiqué sa linéarité et sa courte durée de vie.