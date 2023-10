Attendu pour le 14 Novembre 2023, L’Héritage de Poudlard nous donne quelques précisions sur son poids (via ses développeurs de Portkey Games).

Ainsi, ces derniers nous informent que le jeu (prévu à l’origine sur une cartouche), sera accompagné d’un gros patch Day One lors de la sortie. Les développeurs conseillent de garder 8 Go de côté à cet effet et 1,5 Go pour les voix en Français…

« Portagus Reparo », comme dirait Hermione !

Bien que le jeu arrive bien plus tard sur Nintendo Switch, fait-il partie des titres que vous attendez ?

