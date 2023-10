Sonic le hérisson est de retour pour une nouvelle aventure sur PS4, PS5, Xbox One et series, PC et bien sur notre Nintendo Switch. Cette aventure, placé sous le signe du multijoueur et du rétro, est signé Arzest, les créateurs du GOTY 2021 qu’est Balan Wonderworld et édité par Sega. A-t-on le droit à un retour en force du rival de Mario, où sommes-nous face à un énième pétard mouillé ? Nous allons voir ça ensemble !

Une histoire simple

Comme dans les vieux Sonic, le Dr. Eggman (Gerald Robotnik) décide de capturer les animaux du monde pour les utiliser afin de donner vie à son armée de robots et dominer le monde. Pour contrer la menace du savant fou, Sonic et ses amis : Tails, Knuckles et Amy, partent pour le corriger et sauver les animaux.

On retrouve une histoire très simple, comme les premiers Sonic en 2D, mais elle n’est là que pour un prétexte afin de mettre directement le joueur dans le bain et se concentrer sur la partie la plus importante du jeu.

Gotta Go fast !

Les contrôles sont très simples : le stick pour bouger son personnage et un bouton pour sauter. Vous pourrez contrôler plusieurs personnages différents, chacun ayant ses spécificités : Sonic peut remonter les pentes facilement, Tails peut voler un petit moment en spammant le bouton de saut, Knucles peut flotter en restant appuyé sur le bouton de saut et grimper aux murs, quant à Amy, elle peut faire un double saut et agite son marteau autour d’elle lorsqu’elle saute si on reste appuyé sur la touche de saut pendant celui-ci. La technique du spin dash est dans le jeu, pour le faire c’est très simple : lorsque vous êtes à l’arrêt, il faut incliner le stick vers le bas et appuyer sur la touche de saut. Vous récupérerez des rings sur la route, si vous vous faites toucher vous les perdez tous et si vous vous faites toucher par un ennemi alors que vous n’en avez plus c’est la mort. On retrouve vraiment les bases de Sonic posées depuis la Megadrive.

Vous pourrez récupérer les sept émeraudes du chaos au fur et à mesure de l’aventure. Mais nouveauté dans cet opus : chaque émeraude que vous ramassez vous octroiera une capacité spéciale. Ça peut aller de faire apparaître plein de clones de votre personnage à l’écran ou faire apparaître des objets invisibles. Pour la déclencher, vous pourrez la choisir en utilisant le bouton R et la déclencher avec le bouton X. Pour les recharger, il faudra juste passer un checkpoint. Pour récupérer ces chaos emeralds, il faudra trouver dans les différents niveaux les stages bonus et les réussir.

Parlons-en des stages bonus, il y en a énormément qui sont cachés un peu partout dans les différents niveaux, mais leur diversité est faible et ils ne sont pas très intéressants à jouer.

Le level design est incroyablement bon. On retrouve le système de routes en hauteur qui vous permettra de doser la difficulté du jeu. Pour faire simple, plus la route que vous empruntez est haute, plus elle est difficile d’accès mais elle garantit de nombreux rings et bonus. Chaque acte a ses petites spécificités en termes de level design qui permet de renouveler constamment l’amusement du joueur. Que ça soit les pinball, des mondes avec des transformations en diverses créatures, voire même un acte entier en shmup basé sur l’univers de Fantasy Zone, une perle de Sega, chaque spécificité permet de donner une identité propre à chaque monde en dehors du visuel. Cela permet aussi d’ajouter une grosse rejouabilité pour découvrir l’entièreté de chaque acte en revenant plus tard lorsque l’on maîtrise vraiment toutes les spécificités du moteur technique qui est assez permissif.

Le jeu est jouable jusqu’à 4 en multijoueur mais nous vous le déconseillons vraiment. La caméra fait souvent n’importe quoi et suit des joueurs au pif par moment avant de basculer sur un autre sans réelle raison. Le problème est surtout dû au fait que les niveaux sont très verticaux et que chacun n’empruntera pas forcément le même chemin en fonction de son personnage ou de son expérience de jeu, là où chez le concurrent moustachu, c’est toujours tout droit et rarement avec plusieurs chemins disponibles, donc plus facile pour suivre plusieurs joueurs en même temps.

Green Hill Zone

Commençons par le framerate du jeu. Il est très bien optimisé malgré la vitesse folle que peut atteindre votre personnage. Il est très constant et on n’en attend pas moins pour un jeu de plateformes. Un petit bémol sera pour les temps de chargement, un poil long par moments.

La musique du jeu n’est pas terrible, chose très rare pour un jeu de la licence Sonic, quand on voit que même les pires étrons de la licence comme Sonic 2006 ont des musiques de fou furieux. Elle fait un peu musique d’ascenseur et gâche l’identité du hérisson.

La direction artistique est vraiment bonne, chaque monde a son identité visuelle propre et l’action est très lisible, peu importe ce que vous faites. On voit aussi que les développeurs ont voulu retranscrire cette vibe Megadrive un peu partout, que ça soit à l’écran d’accueil du jeu, dans les costumes des différents personnages (on retrouve la Amy en robe pastel et non tout en rose, le dr Eggman a la même allure que sur Megadrive…). Il est vrai que graphiquement, le jeu n’est peut-être pas le plus beau mais il s’en sort plutôt bien à ce niveau grâce à toute cette vibe nostalgique probablement.

Conclusion 6.4 /10 Sonic Superstars est un bon jeu. L'action effrénée, les contrôles simples mais efficaces et ce retour aux sources du hérisson sont plein de petites choses qui raviront les nostalgiques de la licence tout en proposant quelques modernisations à droite à gauche. On regrettera tout de même une bande-son pas si incroyable, un mode multijoueur qui n'est ni fait ni à faire et quelques longueurs parfois dans les temps de chargement. Mais son plus gros défaut est d'être sorti en même temps que Mario Wonders et qu'il va être écrasé par le mastodonte de Nintendo. Avec un peu de décalage d'une ou deux semaines avant ce jeu, il aurait peut-être eu plus de chance pour tenter les gens à l'achat. LES PLUS Des contrôles simples et efficaces

Des contrôles simples et efficaces L'ambiance générale old-school

L'ambiance générale old-school Une DA réussie

Une DA réussie Un level design aux petits oignons

Un level design aux petits oignons Le jeu reste fluide, peu importe ce qu'il se passe à l'écran LES MOINS Une bande-son pas terrible

Une bande-son pas terrible Des bonus stages peu intéressants et trop nombreux

Des bonus stages peu intéressants et trop nombreux Quelques longueurs dans les temps de chargement

Quelques longueurs dans les temps de chargement Un multi catastrophique Détail de la note Prise en main 0

Graphismes 0

Level design 0

Musique 0

Multijoueur 0