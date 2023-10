Halloween approchant, nous vous dédions ce test qui pourrait faire frémir quelques joueurs. The Bridge Curse est un jeu d’action aventure avec quelques casse-têtes de-ci de-là développé par Softstar entertainment et édité par EastAsiaSoft le 30 Août 2023 sur Nintendo Switch, Ps4/5, Xbox One/Series mais qui avait été édité un an plus tôt par Gamera Games (24 août 2022) sur PC.

Ce jeu d’horreur asiatique débarque sur notre chère console avec une traduction des sous-titres (c’est déjà ça de pris !) en français ce qui n’est pas pour nous déplaire, nous autres joueurs francophones.

Changement de format.. et de qualité !

The Bridge Curse : Road to the Salvation est une adaptation en jeu vidéo du film taiwanais du même nom (The Bridge Curse) sorti en 2000, qui n’aura pas fait l’unanimité auprès des cinéphiles.

Le pitch : 6 étudiants du campus Tunghu University décident de défier une légende urbaine d’une femme fantôme ; Cette jeune femme était amoureuse et avait rendez-vous sur un ancien pont, mais le jeune homme qu’elle devait rencontrer ne vint jamais et folle de rage elle décida de se donner la mort en se jetant dans l’étang.

Nous en venons donc à ces 6 étudiants fondateurs du collectif du “Pont maudit” qui tournent leur projet de cérémonie d’initiation en direct sur internet durant les vacances et donc dans un campus complètement vide.

Malheureusement cela virera vite à l’horreur pour ces jeunes car ils réveilleront cette femme meurtrie (et meurtrière !) qui les pourchassera les uns après les autres. Vont-ils s’en sortir ? Nous vous défions d’y jouer pour connaître le fin mot de l’histoire !

La légende raconte que…

Un ancien pont proche d’un campus universitaire, 13 marches pour y accéder, des jeunes sans peur et une légende urbaine capricieuse et obstinée. Le cocktail simple d’un scénario d’horreur : Une 14ème marche apparaîtrait à minuit et la personne qui les grimpera fera face au fantôme d’une femme.

Ces 6 jeunes ont donc la merveilleuse idée de tenter de démystifier la légende et comprendront donc… eh bien… qu’elle est réelle ! Et bien sûr il va falloir trouver un moyen d’en réchapper et d’en venir à bout !

Nous allons donc nous aventurer dans l’horreur en prenant en main à tour de rôle chacun des 6 personnages qui vivront leur enfer, seul ou accompagné. Nous suivons le scénario à la lettre, armés seulement de nos sens et de notre cellulaire. Ce dernier servira de menu comportant quelques échanges avec les autres, de récapitulatif des collectibles récupérés, parfois à recevoir quelques appels (Ah bon ? *ironie*) et enfin de lampe torche.

Le campus semble être un monde ouvert, mais nous sommes assez vite limités dans nos déplacements par des murs invisibles ou des indications, « C’est pas par-là ! ». De plus, nous n’avons aucune carte sous le coude et nous nous retrouvons vite perdus. Heureusement la signalétique nous sera des plus utiles pour nous y retrouver, et le récap affiché en page d’accueil du portable nous remettra sur le droit chemin.

Les personnages ont tous des caractères bien différents et sont même assez caricaturaux mais cela nous passe vite au-dessus lorsqu’on doit survivre ! Malheureusement, le titre est très scripté et cela manque d’interaction entre les personnages. C’est d’autant plus perturbant que nous nous retrouvons à lancer des “mais elle va se bouger oui !” lorsqu’il faut rechercher des documents dans une salle de classe pour les afficher sur le tableau (une fois remis préalablement dans l’ordre) alors que l’autre étudiante restera figée par exemple. Du coup, nous perdons le rythme et l’ambiance du jeu pendant quelques instants.

Mais à notre plus grand bonheur, le rythme reprendra de plus belle lorsqu’il faudra s’échapper et esquiver les différentes entités fantomatiques ! Nous n’en dévoilerons pas plus mais une séquence en particulier nous a fait froid dans le dos : une poupée de nouveau-né terrifiante qui a eu notre peau à maintes reprises à coups de couteau. Mais le bémol de ces scènes de fuite réside dans la lourdeur et la lenteur des déplacements.

Les entités quant à elles sont nombreuses et différentes. Il faut également avouer qu’elles sont bien réalisées et nous « foutent les chocottes ». La bande-son s’y ajoutant pour créer une atmosphère pesante et proche avec madame La Mort !

Quelques petits choix moraux (au nombre de 2…) qui n’ont aucun impact sur le scénario, des échappatoires labyrinthiques provoquant de nombreuses morts (trajectoire scriptée) et durée de vie assez courte en ligne droite (3-5h grand maximum, 2h si nous ne mourons pas) font que le titre devient possiblement lassant et frustrant pour certains joueurs malgré que nous voulions en savoir davantage et voir le bout du scénario.

La lecture culture :

The Bridge Curse : Road to the Salvation est un peu le prequel du film du même nom sorti en 2020, mais ici nous suivons les 6 étudiants tandis que dans le film nous suivons une journaliste qui décide d’enquêter quelques années plus tard. Ne perdez pas de temps sur le film, d’autres films taiwanais méritent d’être vus à sa place.

Une suite, The Bridge Curse 2 : The Extrication, est prévue par le même développeur et éditeur mais n’a aucune date de développement et de sortie actuellement.

Conclusion 6.7 /10 Ce récit taiwanais d'horreur nous promettait d'avoir peur ou ne serait-ce que quelques sueurs froides pour les plus téméraires, et cette promesse est tenue ! Dommage qu'il y ait quelques lenteurs de début de scénario et les chargements un peu longs parfois qui rendent le gamplay d'un die and retry frustrant. Nous regrettons également les interactions de groupes quasi inexistantes hors phases de dialogues… Mais tout cela est rattrapé par une atmosphère et une bande son angoissantes qui nous amènent à rester sur le qui-vive. Le scénario est intéressant surtout lorsqu'on sait qu'il comporte quelques éléments d'histoires vraies. Le sous titrage en français est plus que bienvenu. Il faut noté qu'il n'était pas disponible à la sortie du titre sur PC. Enfin, les entités surnaturelles diverses et variées sont bien flippantes et les différents jump scares sont bien placés et bien trouvés. Ames sensibles s'abstenir ! Ames téméraires allez-y ! Nous avons versé quelques gouttes de sueurs durant l'aventure, et nous vous conseillons donc ce titre en cette belle période d'Halloween qui n'est pas mauvais, mais n'est pas non plus un chef d'œuvre de l'horreur du jeu vidéo. LES PLUS Scénario lambda mais qui tient la route
Des graphismes assez bons dans l'ensemble
Le sous titrage français bienvenu
L'acting plutôt bon pour un jeu vidéo
Quelques puzzles intéressant à résoudre LES MOINS Mais quelle lenteur en déplacement…
Retranscription labiale qui laisse à désirer parfois
Dommage que le doublage ne soit qu'en anglais (pas de VO)
Un jeu trop dirigé qui le rend parfois frustrant
Du die and retry qui frustre encore plus

Scénario lambda mais qui tient la route Des graphismes assez bons dans l’ensemble

Des graphismes assez bons dans l’ensemble Le sous titrage français bienvenu

Le sous titrage français bienvenu L’acting plutôt bon pour un jeu vidéo

L’acting plutôt bon pour un jeu vidéo Quelques puzzles intéressant à résoudre LES MOINS Mais quelle lenteur en déplacement…

Mais quelle lenteur en déplacement… Retranscription labiale qui laisse à désirer parfois

Retranscription labiale qui laisse à désirer parfois Dommage que le doublage ne soit qu’en anglais (pas de VO)

Dommage que le doublage ne soit qu’en anglais (pas de VO) Un jeu trop dirigé qui le rend parfois frustrant

Détail de la note

