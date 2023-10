Depuis quelques années, Riot, le papa de League of Legends, souhaite se diversifier et essaie de conquérir un nouveau public, que ce soit avec Valorant, Legends of Runeterra ou bien en tant qu’éditeur avec Riot Forge. Nous avons eu droit à quelques titres sur Switch ces derniers temps et nous voilà avec un nouveau candidat. Bien évidemment inspiré du jeu vidéo League of Legends, Song of Nunu met en avant un duo iconique du jeu : Nunu et Willump. Confié à Tequila Works, le jeu rappelle dans sa direction artistique un autre titre connu du studio : Rime. Voyons voir ce que ce nouveau titre a dans le ventre ainsi que l’histoire que ces deux frères ont à nous raconter.

Willump est frais

Le jeu se déroule dans la région de Freljord, une immense zone montagneuse où vivent de nombreuses tribus qui tentent de survivre au froid et aux guerres. Vous incarnez un petit garçon de la tribu Notaï prénommé Nunu, accompagné de Willump, son très grand et meilleur ami Yéti. Ensemble, vous allez parcourir les régions enneigées de Freljord à la recherche de la mère de Nunu. Le jeu s’apparente au genre action-aventure où l’exploration et les énigmes seront votre fil rouge tout au long de l’histoire. Cette épopée vous fera rencontrer divers personnages et légendes qui ont rapport avec le lore (l’univers du jeu) de League of Legends. Néanmoins, vous pouvez totalement profiter du jeu sans rien connaître de League of Legends et de son histoire. Song of Nunu vous transporte dans son univers et vous fournit toutes les clés nécessaires pour être plongé dans l’histoire dès les premières minutes.

Dans la phase de tutoriel où vous apprenez les bases, vous contrôlerez d’abord Nunu. Vos actions principales seront de courir, sauter, lancer des boules de neige, grimper sur des corniches et jouer de la flûte. Puis, Willump vous portera sur sa tête et vous pourrez contrôler ses déplacements. Les actions de Willump sont également de courir et sauter, mais sa carrure permettra d’aller plus vite et de sauter plus loin et plus haut. Vous pourrez donner des coups de griffe pour briser quelques éléments de décors, grimper sur les parois gelées et lancer des boules de neige renforcées qui peuvent geler l’eau. Ces deux phases de jeu s’alternent dans votre aventure sans que vous ne puissiez choisir de prendre le contrôle de l’un à l’autre des personnages. Le jeu vous impose les changements en fonction du scénario ou du lieu où vous progressez.

Willump est doux

Dans votre exploration, vous devrez résoudre des énigmes afin de progresser dans l’aventure. Une partie de celles-ci se résolvent par quelques lancers de boules de neige sur des plantes explosives mais le cœur du jeu se situe évidemment dans son titre. Votre flûte et les notes que vous produirez auront une influence sur le décor et sur la résolution d’énigmes. Imaginez votre manette comme une flûte et dont les touches L, R, ZL et ZR seraient les trous à boucher avant de souffler pour produire un son (libre à vous de souffler sur votre manette si le cœur vous en dit). Chaque touche correspond à un symbole et le design choisi les rend très facilement compréhensibles. Cela rajoute une dose d’immersion à travers le gameplay sans vous afficher en gros “appuyez sur ZL” et cette subtilité donne un vrai charme au jeu. Tout comme sur une vraie flûte, vous pouvez appuyer sur plusieurs touches à la fois pour produire un accord différent. Chaque symbole peut se compléter et une combinaison de touches donnera un nouveau symbole. Là encore, les combinaisons sont claires et le design de chaque note et accord apporte une touche poétique aux mélodies que vous devez jouer. Le fait de pouvoir ne relâcher qu’une touche avant d’appuyer à nouveau dessus au sein d’une mélodie retranscrit parfaitement la sensation de jouer de la flûte. C’est vraiment très immersif et très plaisant.

Les endroits où vous devez jouer de la flûte sont clairement indiqués et les notes ou accords sont bien visibles et mis en avant. Jouer les notes indiquées vous permettra plusieurs types d’actions, comme faire se mouvoir certains éléments du décor, faire se déplacer des créatures magiques qui suivront le son de votre flûte ou encore aider Willump à modéliser de la neige en glace. Ces actions musicales serviront à la fois pour vous aider dans votre progression et pour résoudre diverses énigmes. Vous trouverez disséminées dans votre aventure les différentes strophes d’un chant du peuple notaï qu’il vous faudra retrouver et jouer si vous souhaitez compléter le lore autour de l’histoire de Nunu. Votre exploration vous mènera également à retrouver des Poros perdus et des fresques oubliées qui sauront se révéler aux joueurs attentionnés. De nombreux easter eggs sont présents dans le jeu et font appel à de nombreuses références si vous appréciez l’histoire de League of Legends. Que ce soit la mythique forge d’Ornn ou encore le célèbre Abîme Hurlant, ces endroits et références sauront émerveiller les connaisseurs tout comme ceux qui découvrent l’univers.

Willump est quand même vachement pratique

Bien que l’aventure soit principalement axée autour de la découverte et l’exploration, vous devrez à quelques occasions affronter des créatures qui ne vous veulent pas du bien. C’est au tour de Willump d’entrer en jeu et de montrer toute sa force. Willump dispose de deux coups, un coup rapide et un coup puissant qu’il peut enchaîner pour réaliser des combos. Vous pourrez également sauter pour déclencher des coups aériens ou lancer un coup puissant et attaquer en zone au sol. Willump a aussi la faculté d’esquiver, ce qui vous aidera à éviter les attaques adverses, généralement indiquées par une surbrillance rouge. Lorsqu’un ennemi a perdu tous ses points de vie, Willump peut exécuter une attaque finale qui déclenchera une petite mise en scène qui achèvera l’ennemi et qui permettra à Willump de récupérer quelques points de vie. Il existe plusieurs mises en scène différentes qui mettent bien en avant la complicité entre Nunu et Willump. Par ailleurs, après certains combats ou lorsqu’une énigme plus complexe est résolue, vous verrez Willump attendre que Nunu s’approche de lui pour qu’ils puissent faire un high-five ensemble. Et pour une dose de tendresse supplémentaire, lorsque vous êtes au contrôle de Nunu uniquement, vous approcher de Willump en appuyant sur A vous permettra de lui faire un gros câlin.

Song of Nunu met réellement en avant l’histoire de Nunu, même s’il ne s’agit là que d’un court épisode de sa vie retranscrit dans ce jeu. Que ce soit dans le choix des décors, du chara-design ou des musiques, nous nous sentons impliqués dans l’aventure, nous sommes transportés et nous vivons quelque part nous aussi l’histoire. Par ailleurs, Nunu et Willump discutent beaucoup ensemble tout au long du jeu et il y a énormément d’humour à travers la personnalité de Willump. On ne comprend pas ce qu’il dit mais Nunu, lui, le comprend. Un peu comme la relation entre Chewbacca et Han Solo, ce duo tendre et comique est très attachant. Willump dispose de nombreuses animations et interactions en fonction de s’il vous attend, s’il veut que fassiez quelque chose ou pour vous donner des indices.

Visuellement, le jeu ne cherche pas à jouer la carte de la réalité. Pourtant, nous parvenons à nous émerveiller sur des paysages, des décors et des mises en scène. Bien que les graphismes soient simples, ils sont propres, travaillés et parviennent à nous raconter une histoire lorsqu’on prend le temps de s’y attarder. La musique quant à elle vient sublimer le tout et sait se montrer discrète, calme, enjouée ou endiablée quand il le faut. Le prix proposé par rapport à la durée de vie du titre est vraiment raisonnable. Nous regrettons un peu le manque de rejouabilité mais cela se tient, l’histoire ne s’y prêtant pas, même si une difficulté supplémentaire avait été ajoutée. Il est toutefois à noter en point très positif qu’en plus d’être disponible en français, le jeu propose un doublage en français de très bonne qualité ! Le choix des comédiens est parfaitement adapté à cet univers et participe encore plus à l’immersion et l’appréciation du jeu. Nous pourrons toutefois reprocher quelques bugs de textures ou encore Willump qui arrive à se coincer quelques secondes dans le décor mais rien de réellement handicapant. Le rythme proposé dans cette épopée arrive à nous captiver suffisamment pour faire fi de ces légers désagréments passagers.

Conclusion 9 /10 Song of Nunu est un très bon jeu qui vous permet de découvrir en solo un pan de l’histoire de League of Legends en vous concentrant sur un duo iconique : Nunu et Willump. Que vous soyez fan de la licence ou parfait néophyte, vous pouvez vous laisser embarquer dans l’aventure sans aucun problème. Le jeu vous prend par la main et vous plonge dans son univers bien à lui, avec un équilibre parfait entre sérieux et humour. Bien que le titre n’offre pas spécialement de grande difficulté, nous avons été captivés par son ambiance et par ce qu’il avait à nous raconter. Un gameplay efficace, une histoire solide, des musiques captivantes et un doublage français convaincant, Song of Nunu ne paie pas de mine, mais ne se fiche pas de vous pour autant. En espérant que Riot continue sur cette lancée et mette très prochainement en avant de nouveaux personnages afin d’étoffer toujours un peu plus le lore de League of Legends. LES PLUS Histoire touchante

