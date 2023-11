La sixième vague du Pass Circuits additionnels arrive sur Nintendo Switch le 9 novembre prochain.

Elle contiendra 8 circuits supplémentaires et quatre nouveaux personnages. Découvrez la vidéo de présentation de cette vague sur le compte X (Twitter) de Nintendo of America.

Nous vous en dirons plus dès que possible !

Head to the starting line, Wave 6 is almost here! Eight additional courses and four new characters come to the final Wave of the #MarioKart 8 Deluxe – Booster Course Pass on 11/9.

Get the Booster Course Pass now: https://t.co/2V3pyS7mVM pic.twitter.com/kY0f4mEVpp

— Nintendo of America (@NintendoAmerica) November 1, 2023