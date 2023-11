WarioWare est de retour ! Après une version Get It Together qui nous avait plutôt plu, mais qui finalement était décevante sur le fait qu’on utilisait très peu les capacités de la Switch. WarioWare Move It nous promettait au contraire d’exploiter entièrement les joy-con alors qu’en est-il une fois le jeu dans la console ? Eh bien, nous vous proposons de préparer votre meilleur Burger à l’ail c’est parti pour WarioWare : Move It !

I like to … MOVE IT !

Bon le scénario vous vous en doutez ce n’est pas le grand fort de WarioWare. Wario se balade, on propose à un stand de participer à un tirage au sort pour l’achat d’un Burger à l’ail. Et comme vous le savez, Wario adore l’ail ! Il achète donc 50 burgers pour se caler une dent, étant donné que personne n’en achète, il gagne bien sûr le voyage ! Et c’est plutôt bien fait c’est un voyage pour 20 personnes il va pouvoir y emmener toute sa clique pour vivre des histoires fofolles !

L’équipe débarque donc sur l’ile de Funagogo ! Une île qui vénère un dieu qui ressemble beaucoup à Orbulon (l’alien de la bande) et qui utilise 2 pierres en forme de Joy-Con comme élément sacré, l’histoire raconte qu’en dansant avec ses pierres dans la main on apaise le roi de l’île.

Tu poses et tu fais des poses

Dans WarioWare : Move It ! Il faut maîtriser 18 poses. Ça peut aller de la simple pose de massage avec les 2 bras en avant, à la position avec les 2 bras en l’air, en passant par le cocorico avec un joy-con devant le nez et un au-dessus des fesses. Il y a même une pose qui utilise le mode infrarouge du joy-con c’est incroyable on avait presque oublié que la manette avait cette possibilité !

Si le mode solo exploite très bien ces poses à travers 10 niveaux + 2 remix + le niveau final. Le multi s’en sort très mal, car nous allons en revenir dans un second temps, mais il n’exploite qu’un joy-con …

Ces niveaux sont rigolos, on retrouve plein de petits niveaux ainsi que des niveaux de « boss » plus long et sur plusieurs stages. En général, les boss ne sont clairement pas les plus fun, mais ils ont le mérite d’exploiter à fond la pose en cours d’utilisation. Car chaque fois que l’on va découvrir un nouveau niveau en solo, nous allons apprendre de nouvelles poses, en général 2 ou 3 poses. C’est très agréable pour prendre en main le jeu. On fait le tour du mode solo en 2 petites heures de jeux, c’est presque un gros tuto. Un peu dommage.

Le multi … à plusieurs, mais pas plusieurs joy-con

Le multijoueur est l’essence même de ce Wario Party, il y a 220 mini jeux différents de disponibles, qui exploitent donc ces 18 poses, autant vous dire qu’il y a de quoi faire. Le premier petit souci, c’est que si la personne ne connaît pas le jeu, devoir apprivoiser une pause en à peine quelques secondes c’est très difficile. Mais surtout le multi se fait à 1 joy-con par personne, c’est à la fois une bonne chose, car tout le monde n’a pas des paires de joy-con à gogo chez lui, mais le souci qui en résulte est une mauvaise gestion du joy-con unique.

On ressent vraiment que le jeu à penser ses mouvements à deux joy-con, et donc avec un seul le jeu capte globalement très mal nos mouvements, lors de notre essai on a vraiment peiné et nous avons même été surpris de ne pas réussir des mini jeux que l’on maitrisait parfaitement en solo (notamment des boss). Certains mouvements sont même un peu embêtants à faire sans les 2 mains.

Concernant les modes de jeux, nous avons la possibilité de faire donc le mode histoire à 2, mais surtout le mode Fiesta ! Ici 5 modes sont disponibles, ils sont jouables de 2 à 4 joueurs sauf le dernier :

Plateau galactique : peut-être le plus mauvais de tous, il se concentre uniquement sur les combats de boss, donc les jeux les moins drôles, sur un plateau très petit, avec des malus aléatoires vraiment pas très intéressants. En vrai, ce mode nous a vraiment ennuyés.

Visite médicale : c’est un mode un peu plus rigolo, il se concentre sur les mini jeux, avant chaque mini jeu le docteur vous donne un ordre par exemple « il faut cligner des yeux très vite », après chaque mini jeu les autres joueurs pourront lever la main pour dire si vous avez bien suivi le docteur, c’est donc plutôt drôle de voir la réaction de nos amis qui se moque de nous. Mais chacun son tour !

Les yeux de la méduse : Il se concentre aussi sur les mini jeux, entre chaque mini jeu il faut avancer et s’arrêter quand la méduse nous regarde, un peu à la 1-2-3 Soleil. Le souci c’est que le temps de réaction de la manette est un peu lent et on a perdu à chaque essai que nous avons fait, pas très marrant du coup…

Épreuve de survie : sûrement le mode qui nous a le plus plu, il est plutôt classique, chacun va jouer à un mini jeu chacun son tour, quand on perd un mini jeu on perd 1 vie et le champion est celui qui est encore debout quand tous les autres ont perdu leurs vies ! C’est du mini jeu, c’est de la compétition gentille, c’est vraiment sympa.

Qui c’est qui joue ? : C’est un mode uniquement à 4 joueurs, nous allons créer 2 équipes de 2 joueurs, nous allons jouer au mini jeu à 2 à chaque fois, mais seulement l’un des 2 joueurs joue réellement, l’autre en réalité fait semblant, et l’autre équipe doit alors deviner qui faisait semblant et qui jouait.

Pour finir nous avons une fois le mode histoire terminé nous avons débloqué le mode Miroir Copieur, c’est peut-être celui qu’on a trouvé le plus drôle et c’est sûrement le plus sympa à faire avec des adolescents, le jeu sera peut-être un peu difficile pour un enfant un peu trop jeune. Il faut qu’un des deux joueurs se place idéalement derrière la TV, mais nous avons une TV tellement grande que si je me place derrière je ne vois plus rien haha, mais ça fonctionne très bien à côté de l’écran, le tout est de ne pas regarder la TV. Car l’autre joueur lui … n’aura pas de joy con, seule la personne derrière la TV en a. Vous l’aurez peut-être déjà compris, mais ce mode consiste à imiter les mouvements faits par la personne sans Joy-Con par celui qui a les Joy-Con, mais qui ne voit lui pas l’écran, c’est vraiment drôle et sympa à faire !

C’est beau !

On ne peut pas se le cacher, le jeu est très beau, que ce soient les menus, les petites scènes d’histoire ou bien même les mini-jeux. On sent qu’il a clairement été réfléchi pour la TV et on ne ressent aucun aliasing, on est sur un jeu propre et net comme Nintendo aime le faire. Alors certes, ce n’est pas très surprenant vu le type de jeu, cependant nous n’allons quand même pas bouder notre plaisir.

On trouvera un peu longue en mode histoire la petite explication de la pose à chaque fois, même si elle est agrémentée d’un peu d’humour, mais c’est quand même un poil longuet.

Tous les dialogues sont doublés, on retrouvera des doubleurs français que l’on aime comme Donald Reignoux qui s’occupe de plusieurs personnages. C’est toujours agréable de reconnaitre un doubleur et surtout d’entendre un doubleur que l’on apprécie (il est partout en ce moment le bougre !).

Côté musique, en réalité c’est plutôt discret, car chaque mini jeu va surtout se concentrer sur la mécanique de gameplay plutôt que la musique, en revanche elle ne nous a jamais dérangé c’est qu’elle ne doit pas être trop ennuyeuse…

Conclusion 7.3 /10 C'est toujours compliqué de donner un jugement à un « party game », seulement ici le jeu est extrêmement fun à jouer. Si le solo ne dure que 2h, vous aurez de la re jouabilité déjà pour découvrir les 220 mini jeux disponibles dans le jeu. Ensuite à vous le multijoueur ! Si tous les modes ne se valent pas, il n'y en a finalement qu'un seul pas réellement intéressant, les autres sont plutôt sympa surtout le mode Miroir Copieur ! Un peu difficile pour les plus jeunes, car il faut réagir très vite, il se retrouvera cependant idéal pour les adolescents, avec un humour un peu « pipi, caca, prout » à la Wario (même si c'est un peu plus sage dans celui-ci), il reste cependant très agréable visuellement. On regrettera le manque de précision en multi (on aurait souhaité avoir le choix de jouer avec 1 joy-con par personne ou bien 2 joy-con), mais on arrive quand même à s'amuser à plusieurs ce n'est pas totalement impossible de jouer, mais après avoir fait le mode solo on a un gout un peu amer en bouche. Mais rien que le fait d'avoir un vrai WarioWare, qui exploite à fond les joy-con c'est le pied total, c'est presque le 1-2 Switch que nous aurions aimé avoir à la sortie de la console. LES PLUS 220 jeux différents !

220 jeux différents ! 18 poses !

18 poses ! 6 modes multijoueur !

6 modes multijoueur ! Le mode Miroir Copieur vraiment fun !

Le mode Miroir Copieur vraiment fun ! C'est très beau !

C'est très beau ! C'est fun !

C'est fun ! On utilise enfin toutes les capacités des joy-con ! LES MOINS Le multi à 1 joy-con par personne, ce n'est pas précis du tout !

Le multi à 1 joy-con par personne, ce n'est pas précis du tout ! On aurait aimer une option qui permette de jouer en multi à 2 joy-con par personne...

On aurait aimer une option qui permette de jouer en multi à 2 joy-con par personne... Le mode Plateau galactique totalement ennuyeux !

