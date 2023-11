Riot Forge et Tequila Works ont le plaisir d’annoncer que Song of Nunu: A League of Legends Story™, un jeu d’aventure qui met en vedette les célèbres champions Nunu et Willump de League of Legends, est désormais disponible sur Nintendo Switch™ et PC via les plateformes Steam, GOG, et Epic Games Store. Le jeu est disponible depuis le 1er novembre à 17h CET.

Développé par Tequila Works et édité par Riot Forge, Song Of Nunu: A League of Legends Story™ embarque les joueurs dans une aventure narrative inoubliable avec les deux meilleurs amis les plus célèbres de League of Legends, Nunu et Willump. Ils voyageront à travers les contrées accidentées de Freljord, un territoire de glace frappé par des blizzards impitoyables où rôdent des loups féroces. En chemin, les joueurs feront la rencontre de Champions légendaires et ils devront faire preuve d’ingéniosité pour progresser dans ce paysage glacé où règne la magie et où la neige a enfoui bien des secrets.

Song of Nunu: A League of Legends Story™ est désormais disponible à l’achat en ligne sur les plateformes concernées au prix de 29,99 €. De plus, une édition collector physique au prix de 99,99 € est disponible sur merch.riotgames.com. Elle comprend une peluche Willump, une peluche Poro, un livre d’illustrations Song of Nunu, quatre cartes postales de Freljord, cinq pin’s de collection, une illustration imprimée de collection, une maquette diorama de feu de camp.