La fin de l’URSS, c’est comme les fameuses matriochkas, tout le monde s’est rendu compte que le communisme, c’était un peu comme une série de poupées russes : ça a l’air bien à l’extérieur, mais à l’intérieur, il y a juste de l’air et du vide. Dans Soviet Project, si les rues sentent bon la fin du communisme, les poupées sont bien moins mignonnes que les matriochkas !

Voyage au Pays des Soviets

Soviet Project est un jeu d’aventure horrifique en vue à la première personne dans lequel le joueur incarne une personne amnésique qui se réveille dans une ville déserte. La ville est construite sur le modèle soviétique avec de grands bâtiments, des rues à angle droit, des Ladas abandonnées, mais le plus gênant et le plus bizarre se trouve dans la présence de grandes poupées blanches qui sont posées un peu partout et qui pour certaines se déplacent et sont agressives, voire mortelles.

Le jeu ne donne aucune indication, donc tout doit se faire par tâtonnement. Le joueur parcourt les rues, entre dans les maisons qui sont accessibles et quand un objet est mis en surimpression il peut le récupérer et l’intégrer à son inventaire. Certains objets lui seront utiles pour résoudre certaines énigmes et progresser dans l’aventure.

Soviet Project fait beaucoup penser au jeu Silent Hill 2 (sorti en 2001) dans son atmosphère notamment avec le brouillard et le ciel bas constant, avec ces ennemis qu’on cherche plus à fuir qu’à affronter et avec une histoire plutôt confuse. Mais le problème de Soviet Project est qu’il se joue comme les jeux des années 90, avec beaucoup d’allers et de retours sur ses pas et avec un grand nombre d’énigmes assez compliquées à résoudre. Rien n’est facile dans Soviet Project, rien n’est accessible et la difficulté réside en l’absence totale de toute indication.

Travail, faucille, marteau

Le joueur va passer des heures à chercher différents objets en s’aidant de la carte qui parfois lui indique où se trouvent certaines choses comme un extincteur, un morceau de métal ou bien encore une cartouche de poudre pour pouvoir aller à un endroit qui va servir d’atelier et permettre de construire une bombe. Une fois que le joueur a compris le système, il se rend compte qu’il peut utiliser ces bombes pour se débarrasser des poupées qui deviennent de plus en plus agressives. Ce processus se répète pour tout un tas d’objets à fabriquer qui nous aideront dans notre aventure.

En visitant cette ville fantôme, il arrive fréquemment de tomber sur des petits papiers sur lesquels sont indiqués les pensées et les conseils des habitants qui ont désertés la ville. Malheureusement, ces indications sont tellement obscures qu’elles n’aident en général pas à progresser dans l’histoire.

L’atmosphère sonore est assez épurée et suffisamment glaçante pour donner au jeu une ambiance vraiment sombre et oppressante. Sur le plan graphique Soviet Project est dans la veine de tous les jeux d’aventure horrifique avec une vision qui se perd dans le brouillard au-delà de quelques mètres. Sur le plan de la maniabilité le jeu sur Switch a quelques soucis notamment quand il s’agit de déposer des bombes quand on est poursuivi par une poupée agressive.

Conclusion 5.5 /10 Soviet Project est un jeu d'aventure horrifique à l'ancienne qui plaira aux amateurs d'énigmes difficiles et alambiquées. Par contre son niveau de difficulté assez artificiel pourra rebuter les joueurs habitués à être guidés dans leur quête. Si vous aimez vous triturer les méninges et passer des heures et des heures à arpenter les mêmes endroits pour au bout du compte arriver à résoudre une énigme, alors ce jeu est fait pour vous. Si vous êtes d'un tempérament peureux et que vous n'avez pas la patience ni l'envie de passer des heures dans un même endroit à tourner encore et encore, alors Soviet Project n'est pas fait pour vous. LES PLUS Une ambiance sombre

Une ambiance sombre Des énigmes tordues

Des énigmes tordues Une musique sobre mais efficace LES MOINS Une histoire pas claire du tout

Une histoire pas claire du tout On tourne trop en rond

On tourne trop en rond Très répétitif Détail de la note Graphismes 0

Bande-son 0

Ambiance 0

Durée de vie 0

Difficulté 0

Fun 0