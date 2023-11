Souvenez-vous en Septembre, NIS America faisait plaisir à ces fans à travers plusieurs annonces dont The Legend of Heroes : Trails through Daybreak avec même une annonce de portage et de sortie sur Nintendo Switch pour l’Eté 2024 en Occident! Nous avions eu un aperçu de la version occidentale du jeu par un trailer alléchant sans pour autant avoir une idée de l’allure exacte de la version Nintendo Switch. Chose intrigante encore à ce jour puisque The Legend of Heroes : Trails through Daybreak est le premier jeu du studio Falcom a être développé sur un tout nouveau moteur et nous pouvons nous demandé ce que donnera le résultat sur Nintendo Switch. Pas nécessairement de réponse à cette interrogation aujourd’hui mais au Japon, le développeur diffuse une vidéo de l’introduction du jeu sur Nintendo Switch, introduction réalisée sur le moteur du jeu. Une cinématique qui ne permettra pas de conclure sur les performances de la version Nintendo Switch, bien que l’introduction soit jolie et que la vidéo se targue même de proposer une date de sortie au Japon pour le 15 Fevrier 2024.

Articles similaires