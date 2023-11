La Switch aime Persona, après avoir eu Persona 5 Strikers, puis avoir attendu la sortie de Persona 5 Royal, le prochain jeu dérivé de Persona 5 je nomme Tactica débarque prochainement sur notre belle Switch ! Affuté votre esprit tactique, préparer votre meilleur masque de voleurs nous allons discuter de Persona 5 Tactica !

On a eu la chance de mettre la main sur une partie de Persona 5 Tactica (l’éditeur nous annonçait 2-4h de jeux, nous avons mis pas loin de 6h, je ne veux aucun commentaire qui dit que l’on est nul ! ). Et c’est amplement suffisant pour se faire la main sur le système de jeu et appréhender le début de l’histoire.

L’histoire nous met direct dans l’ambiance, après avoir retrouvé toute l’équipe au café LeBlanc, une porte apparait et nos amis l’ouvre. Ils se retrouvent dans un univers un peu étrange, tout semble leur faire croire qu’ils sont dans le métavers, ils ont même revêtu automatiquement leurs tenues de Voleurs Fantome. Cependant, ce n’est pas un Palais comme dans Persona 5, nous sommes dans un univers que l’on appellera Royaume. Pour en savoir plus, il faudra jouer au jeu complet. Rapidement nous rencontrons Marie, la principale antagoniste du jeu, en tout cas pour la partie que nous avons eue entre les mains, comme dans un Palais elle règne sur son petit monde. Elle a le pouvoir de contrôler les gens, et malheureusement notre équipe ne va pas être épargnée et tout le monde, excepté notre protagoniste et Morgana, se retrouve sous le joug de Marie.

Erina va alors débarquer pour nous aider, elle est la cheffe de l’Armée Rebelle, elle va rapidement nous conduire dans sa planque qui n’est autre que … le café LeBlanc ! En entrant dedans notre protagoniste va alors revêtir ses vêtements normaux, comme s’il n’y avait aucun danger. S’en suis alors le cours de l’histoire qui va consister, pour l’instant, à aller sauver nos compagnons.

Depuis notre planque nous allons pouvoir gérer un peu tout, changer l’arme de notre équipe, repartir des points de compétences afin de débloquer de nouvelle technique ou obtenir des bonus passifs non négligeables, gérer notre groupe ou bien accéder à la Chambre de Velours (Velvet Room pour les puristes). Cette dernière est différente de d’habitude, notre héros ne peut pas changer à la volée de Persona, cependant toutes les personnes de notre équipe peut s’équiper d’un autre Persona afin d’avoir des bonus de statistiques et de nouveaux pouvoirs. Tous sauf Erina bien sûr qui n’est pas une voleuse fantôme et qui n’a donc pas de Persona de base.

Ensuite l’histoire va alors consister à se lancer à l’aventure pour sauver nos camarades, vont alors se suivre plusieurs niveaux d’affilés entre coupées bien sûr de passage de discussion propre à la licence.

Côté système de jeu en lui-même, c’est un Tactical RPG qui reprend vraiment le système de jeu de Persona. Chaque personnage se déplace sur une grille, vous pouvez attaquer à distance ou au corps à corps, ou bien utiliser une technique de Persona. Par la suite vous débloquerez la tension qui est une sorte d’attaque « ultime » ou bien encore d’autre spécificité comme l’Assaut général. Le « One More » est toujours présent, en revanche on oublie la notion de faiblesse et résistance, ici tout se joue surtout sur le fait d’être à découvert. Si jamais vous êtes proche d’un mur vous aurez une protection intégrale, si vous êtes proche d’un muret alors vous aurez une protection partielle, mais si jamais vous n’êtes proche de rien vous êtes vulnérable, alors chaque coup qui va vous atteindre va déclencher un One More et donc donner un tour supplémentaire, ça fonctionne pour vous, mais aussi pour vos adversaires. Si vous taper au corps à corps alors vous allez pousser l’adversaire, ce qui peut le rendre vulnérable pour les autres. Si un ennemi est à terre après avoir déclenché un One More, que vos personnages sont situés en forme de triangle autour de lui, vous allez pouvoir déclencher un Assaut général, qui fera des dégâts de zones dans le triangle entre vos personnages. Très efficace.

Vous aurez donc tout intérêt à bien prendre en compte le terrain pour réussir. En dehors de ça la difficulté pour le mode normal est plutôt simple, le jeu est relativement logique dans son avancement, si l’on suit bien les objectifs ça fonctionne très bien. Chaque mission va avoir 3 objectifs supplémentaires, alors si certains sont plutôt logique comme ne pas perdre de membre de l’équipe d’autre vont alors donner un réel défi comme terminer le niveau en X tours. Ce qui vous procurera un bonus d’argent ou d’XP.

Côté technique on a ressenti des chargements un peu longs, sûrement due à la Switch qui commence à être un peu à bout de souffle. En dehors de ça c’est un sans-faute, le jeu est magnifique en docker et en portable, la bande-son est toujours aussi superbe avec des morceaux avec des paroles et des bruitages toujours aussi justes. Sans compter que le jeu est en grande partie doublé en japonais et anglais. On sera cependant un peu plus mitigé sur les designs des personnages, pas vraiment chibi, pas vraiment jolie, un peu déformé, ça ne fait pas totalement mouche chez nous, mais comme on dit c’est vraiment une histoire de goûts et de couleurs pour cette partie-là.

Nous avons vraiment hâte d’en voir plus sur Persona 5 Tactica, si nous pensons avoir vu tout ce qu’il y a voir côté gameplay, comme d’habitude avec Persona et notamment Persona 5 nous avons hâte de comprendre tous les tenants et aboutissant de l’histoire qui nous le savons d’avance sera passionnante comme à chaque fois. Vivement le 16 novembre !