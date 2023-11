En ce mois de novembre, c’est l’heure du bilan aux investisseurs pour le studio Falcom, rapport disponible sur leur site officiel.

L’occasion de constater des résultats satisfaisant pour le studio japonais avec de nombreux titres proposés sur cette année fiscale, cela également sur Nintendo Switch et en occident avec des titres comme The Legend of Heroes: Trails into Azure ou The Legend of Heroes: Trails into Reverie. Au Japon, nous n’oublierons pas de mentionner la sortie récente de Ys X Nordics. C’est aussi l’occasion de présenter les promesses pour l’année prochaine. Sur Nintendo Switch, Falcom rappelle l’arrivée de The Legend of Heroes: Trails through Daybreak en 2024.

Le studio promet également l’arrivée d’un autre jeu sur Nintendo Switch sans donné de noms, les paris sont ouverts entre The Legend of Heroes: Trails through Daybreak 2 ou des remaster/remake d’anciens opus. Falcom promet encore l’expansion de son ouverture multiplateforme ainsi que l’arrivée du prochain nouvel opus de la saga Trails sans mentionner de plateforme. Finissons ci-dessous sur le récent trailer d’introduction japonais de The Legend of Heroes: Trails through Daybreak.