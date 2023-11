Angoulême, France – 14 novembre 2023. Le studio indépendant français Hibernian Workshop a aujourd’hui publié Astral Ascent sur PC/Mac/Linux via Steam, PS5/PS4 (PlayStation Store) et Nintendo Switch (eShop) au prix de 24,50 € / 24,99 $ / 20,99 £. Ce rogue-lite ultra-rapide met le joueur à la tête d’une équipe de quatre héros uniques qui doivent affronter douze redoutables boss, les Zodiacs, à travers un monde en pixel art moderne et fantastique.

Astral Ascent est disponible en accès anticipé depuis avril 2022, devenant rapidement l’un des jeux rogue-lite indépendants les plus souhaités sur Steam en ce moment. Il a réussi à recueillir 92 % d’avis « Très positifs » et cette mise à jour 1.0 ajoute trois nouveaux boss Zodiac à affronter, dont un boss final avec deux phases difficiles, ainsi qu’un thème musical principal composé par Dale North (River City Girls, Wizard of Legend) et interprété par Emi Evans (Nier, Dark Souls).

Les joueurs créent leurs propres styles de jeu en débloquant des centaines de sorts pouvant être fortement personnalisés. Ensuite, ils peuvent les utiliser pour vaincre des ennemis redoutables dans un monde magnifiquement conçu à la main.

Chaque fois qu’ils meurent, ils pourront modifier leurs avantages, leurs invocations, leurs Auras uniques et d’autres éléments de gameplay. Le jeu propose des modes solo et multijoueur, permettant aux joueurs d’être rejoints par un ami en coopération locale ou en ligne grâce à la fonction Remote Play de Steam.

Le jeu propose 17 fins différentes, entièrement animées et narrées, et un cinquième personnage jouable sera également disponible en 2024.