Jeu et éducation sont souvent deux mots qui ne vont pas ensemble. Avez-vous vraiment des souvenirs joyeux de vos carnets de vacances, de vos devoirs maisons et autres travaux de votre scolarité ? Pourtant il existe un bon nombre d’éditeurs qui s’essaient avec plus ou moins de réussite. Après tout, Adibou est toujours dans le cœur d’un grand nombre de joueurs. Easy Japanesey est disponible à moins d’un euro sur téléphone, mais est sorti le 28 septembre 2023 au prix de quatre euros sur l’eShop de la Nintendo Switch ! Êtes-vous prêts pour l’interrogation surprise ?

Avant de commencer le test, nous tenons à préciser que le jeu ne propose aucune traduction française. Un excellent niveau en anglais est nécessaire pour jouer à Easy Japanesey.

Est-ce un jeu ?

Nous préférons vous prévenir dès le début car c’est si rare que vous pourriez ne pas le voir. Easy Japanesey est un jeu qui ne se joue qu’en mode portable. Oui, vous l’avez bien lu, il est impossible de poser sa console sur son dock pour y jouer ou même de jouer en mode portable avec les manettes détachées. Soit…

Vous voulez apprendre le japonais ? Vous aimez la culture du pays, vous devez bientôt vous déplacer dans ce pays ou alors vous êtes juste curieux ? Easy Japanesey n’est pas vraiment fait pour vous.

Malgré le « easy » dans son nom, ce jeu éducatif n’est pas fait pour apprendre le japonais. Nous sommes plutôt dans un « jeu » qui cherche à nous faire valider nos acquis.

Le concept est très simple et la prise en main est facile, à condition que vous maîtrisiez et l’anglais, le kana et le kanji. Vous arrivez sur le jeu et vous avez le choix à plusieurs exercices qui sont en réalité des variantes du même exercice.

Vous avez, en fonction du mode que vous choisissez un mot en anglais, kana ou kanji à traduire. Vous avez neuf propositions différentes et vous devrez sélectionner au doigt la bonne réponse. Vous pouvez choisir la difficulté, le type de mots (adjectifs, verbes, etc.) et le langage à deviner.

Dans le mode « endless », le jeu ne se termine jamais. Le mode chrono nous demande de trouver le plus de mots le plus rapidement possible (tout en ne se trompant pas), le mode challenge est un mode chrono dans lequel nos erreurs nous coûtent du temps, et le mode campagne nous fait avancer petit à petit sur les mêmes thématiques.

Parfois le jeu vous proposera des indices et vous pourrez réduire le nombre de solutions possibles.

À la fin des trois premiers modes, vous gagnerez un score en fonction du nombre de mots trouvés et de votre précision.

Un gameplay abyssalement vide

Et c’est tout ce que vous propose le jeu ! Easy Japanesey n’est pas vraiment un jeu, ce n’est pas vraiment éducatif, il ne cherche pas à nous expliquer nos erreurs, il ne cherche pas à nous améliorer, ce n’est pas un professeur bienveillant, c’est une interrogation surprise un lundi matin à huit heures.

Nous aurions bien voulu apprendre le japonais avec lui, comprendre comment maîtriser cette langue si complexe et pourtant si belle, et pourtant Easy Japanesey est si hermétique…

Ne cherchez pas non plus de dictionnaire, de lexique ou quoi que ce soit qui pourrait égayer l’apprentissage de la langue. Malheureusement, le jeu est loin d’être codé pour l’amour du joueur et il loupe le coche du « jeu éducatif ».

Si vous maîtrisez l’anglais et que vous n’êtes pas capables de vous interroger tout seul, alors peut-être qu’Easy Japanesey sera fait pour vous. Mais alors, la version Android à un euro sera bien plus rentable pour vous.

Il n’y a pas grand-chose à dire sur les graphismes. Une teinte de marron, des mots (qui parfois dépassent l’encadré), et vous aurez Easy Japanesey. La bande-son, enfin plutôt les deux-trois musiques du jeu, sont très répétitives. Nous reconnaissons même les musiques libres de droit traînant sur Internet…

Conclusion 2.3 /10 Il est impossible de recommander Easy Japanesey. Ce jeu Android, en plus de n'être pas disponible en français, beaucoup trop cher et pas jouable en mode docké, se contente du strict minimum. Le jeu n'a aucune valeur éducative et ne cherche même pas à nous faire apprendre de nos erreurs.

