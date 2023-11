Quelle audace de miser sur le potentiel d’un titre qui met à l’honneur une petite tribu de pigeons prêts à se dandiner, à se trémousser et à se fendre la poire ! Nous ne savions pas bien s’il fallait y croire ou simplement en rire… Impatients de découvrir ce titre incongru, nous nous sommes prêtés à l’expérience de Head Bangers Rhythm Royale avec une certaine effervescence collective. Nous n’étions pas prêts à une telle poilade en compagnie de ces volatiles !

Développé par Glee-Cheese Studio et édité par Team 17, Head Bangers Rhythm Royale reprend sensiblement le concept de Fall Guys : réunir les joueurs autour de minis jeux rapides lors d’une frénétique battle royale, dans un univers très coloré et franchement fun. Tous les ingrédients sont à nouveau réunis, et le parallèle entre les deux jeux est très perceptible… Pourtant, il semblerait que les pigeons disposent de quelques bottines secrètes pour extirper le joueur de sa zone de confort afin de le plonger dans un univers complètement insolite, fort différent de Fall Guys. Improbable !

Ornithophobes en PLS

Le titre s’ouvre sur un pigeon. C’est dit, c’est fait, c’est parti : les pigeons sont et resteront les starlettes de Head Bangers Rhythm Royale, n’en déplaise aux ornithophobes. Le volatile occupe la place centrale de l’écran et va rapidement devenir votre petite mascotte prête à bourlinguer là où bon vous semblera. Les boutons L et R permettent de switcher dans le menu afin d’atteindre la page dédiée à votre progression, puis celle des défis, de la personnalisation (mouahahah), de la boutique et enfin les paramètres. Véritable hub de la partie, vous trouverez ici tout ce dont vous aurez besoin pour parfaire vos multiples parties à venir.

Votre pigeon, que nous avons décidé d’appeler affectueusement Gnon-Gnon, n’attend plus que vous pour prouver au monde qu’il est le meilleur toute catégories rythmiques confondues. Vas-y Gnon-Gnon, nous sommes toutes et tous derrière toi ! Montre-leur un peu ce que tu as dans le jabot !

Les pigeons font la loi !

Avant de balancer Gnon-Gnon dans l’arène, sachez que la partie ne peut se faire qu’en multijoueur en ligne. L’objectif est véritablement de se confronter au monde dans de vastes défis réunissant 30 joueurs. Vous en conviendrez : il n’est guère aisé de réussir à réunir 30 potos autour de soi avec pour seul prétexte de se prendre pour des pigeons (voilà qui devrait faire sourire). Fort heureusement, la communauté en ligne semble plutôt bien fournie, même s’il était parfois nécessaire de relancer la partie pour assurer la participation de 29 autres prétendants au titre de super pigeon.

La partie se déroule en quatre manches, par l’intermédiaire de quatre minis jeux successifs, où le sens du rythme est mis à l’honneur. À chaque fois, l’écrémage est un peu plus fort… Au départ, 30 pigeons sur la ligne de départ, puis 20, puis 10 et enfin 5 derniers rescapés qui se prêtent à une ultime lutte finale. C’est là que Gnon-Gnon doit prouver qu’il est LE pigeon. Nous avons apprécié visualiser notre classement directement au cœur des parties, même si parfois, nous étions clairement bon dernier !

Avant chaque manche, la règle du jeu à venir est présentée succinctement : pas d’affolement, le principe des minis jeux est globalement très simple. Les explications sont la plupart du temps très faciles à appréhender, et une simple partie permet de comprendre totalement le déroulement du jeu en question. De là à maîtriser l’art du rythme en toutes circonstances et parvenir à écraser les autres joueurs par quelques battements d’ailes parfaitement justes, c’est une autre affaire. Certains minis jeux s’avèrent, en effet, nettement plus coriaces à maîtriser…

Quelques objets viennent pimenter un peu plus encore les parties, avec des bonus et des malus pour les participants. Ainsi, vous ne serez pas surpris (enfin si) de voir votre écran se couvrir d’un drôle d’animal qui vous camoufle la vue… Ces objets bonus sont à attraper au cours de la partie : vous allez devoir avoir les yeux un peu partout, l’esprit assez vif pour garder le sens du rythme, et tout cela avec une dextérité supérieure à celle de vos concurrents. Nul doute que la communauté va devenir de plus en plus talentueuse au fil du temps !

Lors de chacune des manches, des tranches de pain de mie sont en jeu. Ces dernières servent de monnaie d’échange une fois dans la boutique : Gnon-Gnon va pouvoir jouer les starlettes dans des tenues toutes plus extravagantes les unes que les autres. Par ailleurs, même dans le cas d’une défaite, le joueur obtient malgré tout quelques bouts de pain de consolation… De quoi rester positif ! Bien entendu, le gain est plus conséquent dans le cas d’une victoire (à quoi bon sinon !).

Gnon-Gnon n’est pas toujours sur le podium à fanfaronner, il faisait même plutôt peine à voir lors de certains jeux. En revanche, une fois dans la boutique, ta ta ta, le voilà qui s’est mis à essayer toute une panoplie d’accessoires. Oui, c’est ridicule. C’est justement pour cela que nous apprécions ! La personnalisation du pigeon peut se faire très succinctement, en ajoutant simplement une paire de lunettes par exemple, ou bien par l’intermédiaire de costumes intégrales.

Afin de compléter votre garde-robe, il va falloir faire preuve de patience et d’un certain savoir faire pour parvenir à déverrouiller tous les défis proposés. Ces derniers sont visibles dans le menu dédié et renforcent quelque peu la durée de vie générale du titre pour celles et ceux qui apprécient d’atteindre les 100 % (Et un petit peu se pavaner… À juste titre après tant d’efforts !).

Tu as mangé un pigeon clown !

N’y allons pas par 48 chemins : Head Bangers Rhythm Royale reste une belle source de poilades communautaires. Que l’on gagne ou pas, jouer pour le fun est clairement agréable. Les développeurs sont parvenus à insuffler à leur titre un décalage des plus réussis. Comment résister à une tribu de pigeons aux looks improbables, qui tentent de reproduire les pas d’un prof de sport (lui-même membre de la grande communauté des Colombidae) ?

Toute la force du titre réside indéniablement dans sa facette multijoueur : c’est drôle justement parce que c’est vrai ! Néanmoins, sa plus grande force ne pourrait t-elle pas devenir sa petite faiblesse… ? En effet, le multijoueur en ligne s’avère plutôt efficace, à condition de se montrer un minimum patient entre les parties afin d’atteindre le nombre suffisant de participants. Cette patience est d’autant plus indispensable qu’il est, à ce jour, impossible de passer outre le online. Le multijoueur local n’existe pas, nous aurions aimé pourtant combattre autrui à plusieurs sur le canapé : nous deux contre le reste du monde, c’était tentant n’est-ce pas ?

Les arythmiques, accrochez vous…

Head Bangers Rhythm Royale est un jeu assurément communautaire, mais aussi et surtout une compilation de jeux de rythme. Ainsi, si vous n’êtes pas du genre à prendre plaisir sur ce genre de titre, passez votre chemin, ce n’est absolument pas pour vous. Pour tous les autres, sachez que le jeu compte à ce jour 23 minis jeux. Un total plutôt honorable même si nous avons tout de même eu rapidement l’impression de tourner un peu en rond… Tout ceci s’explique par une certaine redondance des actions à effectuer. Avoir le sens du rythme devant un DJ ou bien devant un professeur de sport, dans tous les cas, c’est sensiblement la même histoire. Le fond est le similaire, c’est la forme qui change (aussi fun soit-elle)…. Il est bon de le souligner. Néanmoins, il s’agit à ce stade de la première saison, nous sommes donc en mesure d’espérer un nouvelle salve de jeux à venir, avec probablement un florilège de surprises poilantes (plumantes ?) à se mettre dans le bec.

On n’est pas que des pigeons !

L’univers général du titre est totalement fun, décalé, voir carrément déjanté. Nous n’en attendions pas moins des développeurs qui mettent sur le devant de la scène toute une colonie de pigeons. Humanisés juste ce qu’il faut, chaque mise en scène est réussie, avec de nombreuses touches d’humour. Les musiques et les bruitages sont du même acabit, et nous avons été friands de certaines parties grâce à quelques sonorités particulièrement bien choisies. En même temps, nous sommes ici sur un jeu musical… Il aurait été quelque peu malvenu de ne pas être à la hauteur sur la question sonore !

Head Bangers Rhythm Royale est disponible sur l’eShop de la Nintendo Switch au prix de 20 euros environ.

Le saviez-vous ?

Les pigeons produisent du lait de jabot pour nourrir leurs petits. En effet, ces oiseaux disposent d’une capacité étonnante afin d’élever leurs jeunes. Une façon atypique de donner la becquée qu’il est notamment possible de retrouver chez d’autres oiseaux, comme chez les flamants !

Conclusion 7.2 /10 Difficile et osé pari que voilà. Réunir une trentaine de joueurs pour faire les déglingos sur des parties rythmiques en endossant la peau de pigeons déjantés : les développeurs sont, soit complètement fous, soit de véritables génies ! Il y avait de quoi être un peu sceptique... Et pourtant, le résultat s'avère réussi, avec une excellente mise en scène qui ne manque pas de faire sourire à maintes reprises. Le sens du rythme est soumis à rude épreuve au cours des 23 minis jeux... Malgré la qualité générale du titre, une certaine redondance s'installe néanmoins au fil des heures : l'impatience de la prochaine saison, nous guetterait-elle déjà ? LES PLUS Complètement barré !

Complètement barré ! Univers général réussi, avec des graphismes colorés, enfantins et drôles, le tout comblé par des musiques et des bruitages tous aussi fun.

Univers général réussi, avec des graphismes colorés, enfantins et drôles, le tout comblé par des musiques et des bruitages tous aussi fun. De nombreuses personnalisations pour pigeons sont disponibles.

De nombreuses personnalisations pour pigeons sont disponibles. La défaite est aussi, un peu, récompensée : pas de frustration !

La défaite est aussi, un peu, récompensée : pas de frustration ! Cross plateforme disponible. LES MOINS 23 jeux de rythme... mais toujours des jeux de rythme : plusieurs minis jeux se ressemblent !

23 jeux de rythme... mais toujours des jeux de rythme : plusieurs minis jeux se ressemblent ! Il n'est à ce jour guère possible de jouer autrement qu'en ligne.

