Profitez de promotions sur de nombreux jeux, packs et produits dérivés avec l’offre Black Friday

14 novembre 2023 – Cette année, pour les offres du Black Friday, des milliers de jeux Nintendo Switch sont en promotion sur le Nintendo eShop, et des remises sur des packs et produits dérivés sont également disponibles sur My Nintendo Store. Les offres débuteront le jeudi 16 novembre à 15h CET et se termineront le dimanche 3 décembre. Le lundi 20 novembre à 15h CET, des jeux et packs supplémentaires viendront étoffer les promotions du Nintendo eShop et de My Nintendo Store.

Sur le Nintendo eShop, des milliers de jeux Nintendo Switch bénéficieront de remises. Des titres comme EA SPORTS FC™ 24, Disney Dreamlight Valley – Ultimate Edition, Mario + The Lapins Crétins® Sparks of Hope Édition Gold, Crash Bandicoot™ 4: It’s About Time, LEGO® Star Wars™ : La Saga Skywalker, et beaucoup d’autres feront partie du catalogue.

Davantage de jeux Nintendo Switch passeront en promotion sur le Nintendo eShop à partir du 20 novembre. Parmi ces titres, il y aura notamment : Metroid Prime Remastered, dans lequel le joueur incarne la chasseuse de primes Samus Aran et explore les régions interconnectées d’une planète inconnue, labyrinthique et fascinante ; Fae Farm, qui vous invite à créer un foyer confortable dans le monde enchanté d’Azoria ; Red Dead Redemption, un jeu d’aventure western épique dans lequel le joueur accompagne Marston dans un périple à travers l’immensité de l’Ouest américain et du Mexique alors qu’il se bat pour enterrer son passé sanglant ; The Legend of Zelda: Breath of the Wild, dans lequel vous incarnez Link, qui doit explorer un territoire vaste et dangereux pour retrouver la mémoire avant qu’Hyrule ne soit perdu à jamais. Certains de ces jeux seront également disponibles sur My Nintendo Store sous forme de codes de téléchargement à prix réduit.

Sur My Nintendo Store, en plus des jeux, des packs et des produits dérivés sont également en promotion. Parmi les packs disponibles, vous trouverez notamment : un pack Super Mario Bros. Wonder comprenant une console Nintendo Switch – Modèle OLED édition Mario (rouge), un code de téléchargement pour Super Mario Bros. Wonder et une peluche Mario ; deux packs Nintendo Switch Lite avec Animal Crossing: New Horizons, l’édition Marie Hawaï ainsi que l’édition Méli et Mélo Hawaï, disponibles également avec les peluches Marie et Tom Nook ; un pack Nintendo Switch contenant Nintendo Switch Sports et une sangle de jambe, ainsi qu’une bouteille d’eau en bonus.

De plus, des casques et écouteurs, la Kirby School Collection, qui comporte des accessoires et articles de papeterie, ainsi que des produits LEGO® Super Mario seront inclus dans la promotion. Toute une gamme de nouvelles décorations de Noël sera par ailleurs disponible dès le 16 novembre, et à partir du dimanche 3 décembre, les clients recevront une décoration de Noël Mario gratuite pour toute commande supérieure à 80 €.

Découvrez les principaux titres ci-dessous et rendez-vous sur le site Nintendo eShop ou My Nintendo Store dès le début des offres pour voir tous les produits concernés.

Jeu Éditeur Début de l’offre EA SPORTS FC™ 24 Electronic Arts 16/11/2023 15h CET Disney Dreamlight Valley – Ultimate Edition Gameloft 16/11/2023 15h CET Mario + The Lapins Crétins® Sparks of Hope Édition Gold Ubisoft 16/11/2023 15h CET Crash Bandicoot™ 4: It’s About Time Activision 16/11/2023 15h CET LEGO® Star Wars™ : La Saga Skywalker WB Games 16/11/2023 15h CET SONIC SUPERSTARS SEGA 16/11/2023 15h CET No Man’s Sky Hello Games 16/11/2023 15h CET Dragon’s Dogma: Dark Arisen CAPCOM 16/11/2023 15:00 CET Persona Collection SEGA 16/11/2023 15h CET Monster Hunter Rise + Sunbreak Deluxe CAPCOM 16/11/2023 15h CET Metroid Prime Remastered Nintendo 20/11/2023 15h CET Fae Farm Phoenix Labs 20/11/2023 15h CET Red Dead Redemption ROCKSTAR GAMES 20/11/2023 15:00 CET The Legend of Zelda: Breath of the Wild Nintendo 20/11/2023 15h CET Bayonetta 3 Nintendo 20/11/2023 15h CET Super Mario Odyssey Nintendo 20/11/2023 15h CET

