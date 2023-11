Düsseldorf, Allemagne – le 14 novembre 2023 – Le développeur et éditeur de jeux vidéo astragon Entertainment, basé à Düsseldorf, et le studio de développement viennois Mi’pu’mi Games annoncent aujourd’hui la sortie de Howl, un conte tactique et narratif dans lequel les joueurs doivent débarrasser le monde d’un fléau, le « Hurlement ». Howl a été présenté aujourd’hui lors de l’Indie World de Nintendo et sa sortie a été célébrée en direct.

Ces dix dernières années, Mi’pu’mi a eu le privilège de soutenir des productions AAA mondiales ainsi que des franchises de sociétés telles que IO Interactive, Remedy Entertainment, Ubisoft, MachineGames et Red Bull. Howl, le jeu de stratégie au tour par tour, est le dernier titre original de Mi’pu’mi. Les joueurs incarnent une prophétesse sourde et doivent survivre dans un monde affligé par une peste acoustique qui transforme la population en véritables bêtes sauvages. Chaque étape doit être soigneusement planifiée pour vaincre leurs adversaires.

Les graphismes de Howl sont créés à l’aide de « l’encre vivante », un style d’aquarelle fluide et dynamique qui illustre l’histoire au fur et à mesure que les joueurs évoluent. Ces derniers devront se frayer un chemin dans un monde de dark fantasy, combattre pour débarrasser le pays de la peste et aider l’héroïne à retrouver son frère disparu.

Ces dix dernières années, Mi’pu’mi a eu le privilège de soutenir des productions AAA mondiales ainsi que des franchises de sociétés telles que IO Interactive, Remedy Entertainment, Ubisoft, MachineGames et Red Bull. Howl, le jeu de stratégie au tour par tour, est le dernier titre original de Mi’pu’mi. Les joueurs incarnent une prophétesse sourde et doivent survivre dans un monde affligé par une peste acoustique qui transforme la population en véritables bêtes sauvages. Chaque étape doit être soigneusement planifiée pour vaincre leurs adversaires.

Les graphismes de Howl sont créés à l’aide de « l’encre vivante », un style d’aquarelle fluide et dynamique qui illustre l’histoire au fur et à mesure que les joueurs évoluent. Ces derniers devront se frayer un chemin dans un monde de dark fantasy, combattre pour débarrasser le pays de la peste et aider l’héroïne à retrouver son frère disparu.

Les caractéristiques principales de Howl ​

Des enjeux stratégiques : Les joueurs devront toujours avoir une longueur d’avance sur les actions de l’ennemi afin de résoudre des puzzles au tour par tour. Ils devront organiser leurs mouvements jusqu’à 6 tours à l’avance et observer le bon déroulement de leur plan. La moindre mauvaise décision peut mettre l’héroïne dans des situations dangereuses et faire basculer la situation en sa défaveur.

Les joueurs devront toujours avoir une longueur d’avance sur les actions de l’ennemi afin de résoudre des puzzles au tour par tour. Ils devront organiser leurs mouvements jusqu’à 6 tours à l’avance et observer le bon déroulement de leur plan. La moindre mauvaise décision peut mettre l’héroïne dans des situations dangereuses et faire basculer la situation en sa défaveur. Un style visuel unique : Grâce à l' »encre vivante », un magnifique monde de contes de fées prend vie au fur et à mesure que la partie avance.

Grâce à l' »encre vivante », un magnifique monde de contes de fées prend vie au fur et à mesure que la partie avance. Des compétences à débloquer : De nouvelles compétences peuvent être débloquées et améliorées pour rester à la hauteur de l’adversaire, comme le Pas de l’ombre, le Tir explosif et bien plus encore.

De nouvelles compétences peuvent être débloquées et améliorées pour rester à la hauteur de l’adversaire, comme le Pas de l’ombre, le Tir explosif et bien plus encore. Un véritable défi : 60 niveaux répartis en quatre chapitres attendent d’être libérés du mal. Sauvez les villageois des griffes et du Hurlement des loups.

Howl est désormais disponible sur Nintendo Switch™ et PC via Steam au prix de 14,99 € et sortira sur PlayStation®5, Xbox Series X|S et Epic Games Store le 23 janvier 2024.