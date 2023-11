Découvrez le segment dédié au jeu qui mélange simulation de vie cosy et collections de créatures dans le swhocase Nintendo Indie World !

STOCKHOLM – 14 novembre 2023 – Le développeur indépendant Studio Supersoft et l’éditeur Raw Fury sont heureux d’annoncer que Moonstone Island, le jeu de simulation de vie où l’on collectionne les créatures, arrivera sur Nintendo Switch dès le printemps 2024. Embarquez-vous dans une aventure pour devenir alchimiste dans un monde ouvert coloré avec plus de 100 îles flottantes à explorer. Faites-vous des amis, préparez des potions, apprivoisez des esprits sauvages et mettez-les à l’épreuve dans des combats à base de cartes. Jouez où vous le souhaitez grâce à la Nintendo Switch.

Sorti au début de l’automne et salué par la critique sur Steam (86% d’avis positifs), Moonstone Island vous transporte dans un monde fantastique rempli de créatures et de personnages inspirés par les classiques du Studio Ghibli tels que Kiki la petite sorcière, Le Château dans le ciel et bien d’autres. Explorez des temples anciens, des donjons dangereux et des biomes variés pour prouver à tous que vous êtes un véritable alchimiste et découvrir les secrets de l’île de Moonstone. Au fur et à mesure de votre épopée, vous maîtriserez de nouvelles compétences, vous composerez votre équipe d’esprits sauvages et créerez votre maison dans les nuages !

Fonctionnalités :

Explorez un monde fantastique : Voyagez en ballon, en balai volant et en planeur pour découvrir un vaste ciel peuplé de personnes, de lieux et de créatures uniques.

Voyagez en ballon, en balai volant et en planeur pour découvrir un vaste ciel peuplé de personnes, de lieux et de créatures uniques. Installez-vous dans votre nouvelle maison : construisez, décorez et personnalisez une nouvelle maison sur l’une des 100 îles du monde généré de manière procédurale.

construisez, décorez et personnalisez une nouvelle maison sur l’une des 100 îles du monde généré de manière procédurale. À vous les nouvelles rencontres : Devenez un membre de la communauté, faites-vous des amis, allez à des rendez-vous et… trouvez l’amour !

Devenez un membre de la communauté, faites-vous des amis, allez à des rendez-vous et… trouvez l’amour ! Collectionnez les compagnons : Domptez les esprits sauvages et liez vous d’amitié avec eux afin qu’ils combattent à vos côtés dans des combats qui se jouent avec des cartes.

Domptez les esprits sauvages et liez vous d’amitié avec eux afin qu’ils combattent à vos côtés dans des combats qui se jouent avec des cartes. Des dungeons à explorer et une ferme à créer : Explorez des donjons pour gagner des améliorations, ramasser des trésors et découvrir des secrets tout en cultivant des plantes et des fleurs pour préparer des potions !

Explorez des donjons pour gagner des améliorations, ramasser des trésors et découvrir des secrets tout en cultivant des plantes et des fleurs pour préparer des potions ! Devenez un alchimiste accompli : Optimisez votre personnage grâce à des compétences et des améliorations uniques, et fabriquez des dizaines d’objets et de véhicules pour survivre dans les étendues sauvages.