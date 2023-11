– Trouvez des amis qui sont aussi des amoureux de pépites indés sur PS5, PC, Xbox & Switch –

Paris, le 14 novembre 2023 – Le développeur au grand cœur Pastagames et l’éditeur bienveillant Devolver Digital sont particulièrement fiers d’annoncer la sortie de leur jeu de plateforme coopératif un peu foufou, qui réunit jusqu’à 10 participants : KarmaZoo est disponible dès à présent sur PlayStation 5, Xbox Series X|S, PC et Nintendo Switch. Cette sucrerie indé est même bradée (- 25 % !) sur Steam jusqu’au 28 novembre. C’est aussi ça le Karma !

KarmaZoo est un jeu de plateforme coopératif joyeux et altruiste qui réunit jusqu’à 10 personnes (des amis comme des inconnu.e.s) pour les faire œuvrer ensemble à la résolution de situations de jeu diverses et variées. L’objectif ? Collecter la ressource la plus précieuse qui soit : le Karma ! Ce dernier vous servira ensuite à débloquer une cinquantaine d’avatars étranges et adorables, qui disposent chacun de leur petite personnalité et d’un pouvoir unique.

Mais ce n’est pas tout ! Le KarmaPass communautaire de KarmaZoo offre une alternative gratuite aux ennuyeux passes de combat habituels : unissez vos forces, avec vos semblables sur toutes les plateformes, pour débloquer des avatars inédits pour tout le monde ! Suivez les avancées du KarmaPass sur karmazoogame.com.

Les joueurs et joueuses de tout niveau sont invités à rejoindre cette grande communauté bienveillante, réunie autour d’un même objectif. Disponible en 22 langues différentes et jouable en cross-platform entre PC et consoles, KarmaZoo dispose également de salons privés pour jouer avec ses amis. Tout le monde est le bienvenu à KarmaZoo !