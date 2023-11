Ces cinq niveaux inédits proposant une expérience futuriste incroyable sont désormais disponibles à l’achat !

Paris, le 16 novembre 2023 – Aujourd’hui, FuturLab® et Square Enix Collective®, en collaboration avec Universal Games and Digital Platforms, ont sorti un tout nouveau pack spécial pour une expérience spatio-temporelle encore jamais vue : le Pack spécial Retour vers le Futur.

Dans ce nouveau Pack spécial Retour vers le Futur, les joueurs pourront remonter dans le temps et nettoyer les fameux décors et accessoires de la série des Retour vers le futur, par Universal Pictures Amblin Entertainment, comme la camionnette de Doc Brown, la machine à voyager dans le temps, la tour de l’horloge de Hill Valley, le cinéma Holomax et le train temporel de Doc. Dix nouveaux succès seront aussi disponibles.

Pour cette collaboration avec Universal Games et Digital Platforms, le développeur FuturLab et l’éditeur Square Enix Collective ont travaillé dur pour que ce pack spécial intègre les éléments qui ont fait le succès de la cultissime trilogie Retour vers le futur ! Chaque niveau est bourré de clins d’œil, de références et de secrets.

Le pack spécial Retour vers le futur est en vente au prix de 7,99 € sur Steam, Windows, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch™, PlayStation®4 (PS4™) et PlayStation®5 (PS5®).

POWERWASH SIMULATOR propose aux joueurs d’éliminer leurs soucis grâce aux sons apaisants de l’eau sous haute pression. Ils peuvent monter leur propre entreprise de nettoyage à haute pression et éliminer toute la crasse qu’ils pourront trouver. Grâce à son approche originale de la simulation, POWERWASH SIMULATOR se concentre sur la détente et l’évasion.