La série animée récompensée par un BAFTA et un Emmy® fait aujourd’hui ses débuts très attendus en jeu vidéo.

Londres, Royaume-Uni, Saint-Ouen, France – 17 Novembre 2023 – Outright Games, BBC Studios et Just For Games sont heureux d’annoncer la sortie d’une toute nouvelle aventure Bluey avec Bluey: Le Jeu Vidéo, lancé aujourd’hui en édition physique sur Nintendo Switch, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X / Xbox One !

Bluey: Le jeu vidéo est basé sur la série télévisée phénomène Bluey, récompensée par un Emmy® et un BAFTA, qui suit Bluey, une adorable et inépuisable chienne Blue Heeler, qui vit avec sa mère, son père et sa petite sœur, Bingo. Bluey utilise son énergie illimitée pour jouer à des jeux qui se déroulent de manière imprévisible et hilarante, entraînant sa famille et tout le voisinage dans son monde d’amusement.

Ce jeu vidéo interactif d’aventure façon bac à sable d’activités permet aux joueurs d’explorer le monde merveilleux de Bluey pour la toute première fois, en coopération locale à quatre joueurs, pour que toute la famille puisse jouer ensemble.

Plongez dans l’univers merveilleux de Bluey

Bluey: Le jeu vidéo propose les voix incomparables de la distribution officielle anglophone de la série, notamment celles du père, Bandit (David McCormack) et de la mère, Chilli (Melanie Zanetti), ainsi que d’autres membres de la distribution vocale dans les nombreuses versions localisées du jeu.

Visitez des lieux emblématiques de la série, notamment la maison de Bluey, les terrains de jeu, la crique et la plage, fidèlement recréés et librement explorables dans un jeu vidéo pour la toute première fois. Les joueurs peuvent découvrir des références cachées dans chaque lieu ou utiliser l’environnement et ses objets interactifs pour favoriser le jeu libre, en rejouant des moments de la série au travers du jeu vidéo.

La bande-son du jeu comprend également plusieurs morceaux emblématiques de Bluey du compositeur Joff Bush, ainsi que de toutes nouvelles musiques composées par l’équipe de développement, inspirées des thèmes musicaux de la série télévisée originale.

Jouez ensemble en famille

Les joueurs peuvent incarner Bluey, Bingo, Maman et Papa dans une coopération locale jusqu’à quatre joueurs pour le plus grand plaisir de toute la famille. Lancez-vous dans des mini-jeux tout droit sortis de la série, notamment « Reste en l’Air », « Le sol c’est de la Lave », « Le Xylophone Magique » et un tout nouveau mini-jeu créé pour le jeu, « Max le Bavard ».

Des fonctions d’accessibilité ont été mises en place pour que les fans de tous âges puissent profiter du bonheur de Bluey. Les joueurs d’âge préscolaire ou plus âgés peuvent jouer à leur propre rythme en passant sans transition entre les différentes quêtes, activités et explorations. D’autres fonctionnalités ont été ajoutées au jeu, notamment la possibilité d’activer ou de désactiver l’interface utilisateur, des instructions écrites simples à l’écran pour les jeunes lecteurs et une voix off complète tout au long du jeu.

Découvrez une toute nouvelle histoire en quatre parties

Rejoignez Bluey et Bingo pendant leurs vacances scolaires et créez un livre d’autocollants spécial pour y consigner toutes leurs dernières aventures. Créez des souvenirs avec la famille Heeler en débloquant des costumes, des autocollants et des lieux dans un jeu épisodique créé en collaboration avec BBC Studios et les producteurs de la série à Ludo Studio.

Stephanie Malham, directrice de l’exploitation d’Outright Games, a déclaré : « Nous sommes ravis de célébrer le lancement de Bluey: Le Jeu Vidéo. C’est un honneur d’être chargé de donner vie à un monde aussi emblématique, dans un jeu vidéo pour la toute première fois. Nous sommes conscients de la grande responsabilité que représente l’adaptation de ces personnages adorés et notre objectif a toujours été de créer une expérience qui donne l’impression d’entrer dans un épisode de Bluey. Les familles peuvent s’asseoir et jouer ensemble, tout comme elles se sont réunies pour regarder la série au fil des ans. Comme pour tous nos titres, nous nous efforçons de rendre Bluey: Le Jeu Vidéo accessible aux fans de tout âge, y compris les jeunes joueurs et leurs parents, en développant un gameplay intuitif qui capture fidèlement les joies familiales quotidiennes qui sont au cœur de Bluey« . Kevin Jorge, Senior Producer Gaming & Interactive chez BBC Studios, a déclaré : « Le fait de porter les aventures de Bluey sur les consoles et les PC pour la première fois est incroyablement enthousiasmant. Avec nos amis d’Outright Games, nous espérons que les enfants et les familles du monde entier aimeront jouer à Bluey: Le Jeu Vidéo autant qu’ils aiment regarder l’émission.« À propos de Bluey: Le Jeu Vidéo : Viens t’amuser avec Bluey et sa famille dans Bluey : Le Jeu Vidéo ! Découvre une toute nouvelle histoire dans 4 aventures interactives. Pour la toute première fois, explore des lieux iconiques tels que la maison des Heeler, le terrain de jeu, la crique, et une plage en bonus. Joue à tes jeux favoris de la série télé, dont Reste en l’air, Pourchasser Max le Bavard et bien d’autres ! Et ce n’est pas tout ! Ce jeu ne sera pas trifficile, mais très amusant. Profite des merveilles amusantes du monde de Bluey, grâce au multijoueur en local, tu peux jouer avec tes amis et ta famille en mode histoire et en jeu libre ! Explore et collecte des objets pour ton livre d’autocollants, débloque des tenues et découvre les nombreux secrets et références cachés dans chaque lieu. Recrée des scènes emblématiques ou crée tes propres aventures et jeux inspirés de Bluey.