On prend les mêmes et on recommence… Après Easy Japanesey et Easy Japanesey 2, nous voici avec le test du troisième opus de ce jeu. Et si vous avez déjà lu les tests des précédents jeux, ne vous embêtez pas : les jeux sont identiques et seuls les mots changent. Le troisième opus est développé comme les deux premiers par un Canadien d’Ontario et le jeu est édité sur la Nintendo Switch par les Anglais de Thalamus Digital que nous avons déjà vu avec Rainbow Laser Disco Dungeon ou Word Forward. Easy Japanesey 3 est disponible depuis le 28 septembre 2023 au prix de quatre euros sur l’eShop.

Avant de commencer le test, nous tenons à préciser que le jeu ne propose aucune traduction française. Un excellent niveau en anglais est nécessaire pour jouer à Easy Japanesey 3.

Le même jeu que ses prédécesseurs Easy Japanesey



Avant de commencer ce test, nous tenons aussi à vous préciser que le jeu, en plus de n’être pas disponible en français, est totalement injouable en mode docké ou avec les manettes détachées. Seul le tactile fonctionne.

Easy Japanesey 3 est un jeu éducatif au concept vraiment simple et avec une prise en main très rapide. Vous avez un mot dans une langue, et le but est de trouver la traduction de ce mot.

Dans le mode temps et le challenge, vous n’avez que deux minutes pour trouver le plus de mots possibles. Au bout d’un certain temps, des indices viendront vous retirer quelques mauvaises réponses.

Dans le mode challenge, les mauvaises réponses vous feront perdre du temps et il faudra donc faire attention à ne pas cliquer par erreur sur une solution erronée.

Il y a aussi un mode infini, qui, comme son nom l’indique, ne s’arrête jamais ainsi qu’un mode campagne pour avoir une difficulté graduelle.

À la fin des trois premiers modes, vous aurez un score qui s’affiche sur un tableau. Les points sont comptabilisés en fonction des bonnes réponses mais aussi de la précision de ces dernières.

Si le principe aurait pu être intéressant, finalement, nous nous apercevons très vite qu’Easy Japanesey 3 n’a rien d’éducatif. En réalité, le jeu ne cherche qu’à faire valider ses acquis avec un gameplay proche du néant qui ressemble plus à une interrogation qu’à un jeu.

Avec un gameplay toujours proche du néant

Par ailleurs, le jeu se contente du strict minimum et il faut impérativement connaître le kanji ou le kana avant de pouvoir se tester sur celui-ci.

Ce qui est vraiment dommage, c’est qu’Easy Japanesey 3 n’a aucune valeur éducative. Il ne cherche pas à nous faire apprendre de nos erreurs. Il n’y a aucune leçon, aucun lexique, rien qui pourrait nous permettre d’avancer dans cette si belle langue.

La liste des mots est imposante mais pour quatre euros, ces exercices n’ont aucune plus-value et vous pourriez aussi bien trouver un livre gratuit à la bibliothèque qui offre bien plus de pédagogie.

Pour quatre euros, le développeur s’est contenté de recopier une liste de mots. Par ailleurs, le même jeu est disponible à seulement un euro sur Android. Pourquoi aller chercher un jeu si cher quand cette liste de mots est elle aussi disponible sur une autre plateforme avec un prix quatre fois plus bas ?

Les graphismes sont comme les jeux précédents : du marron et quelques mots dans des encadrés qui sont parfois trop petits pour les termes en question. La bande-son est constituée de trois – quatre musiques qui tournent en boucle et qui finissent par nous lasser très rapidement.

Conclusion 2.3 /10 Et un, et deux, et trois - zéro ? Easy Japanesey 3 est le même jeu que ses prédécesseurs. Sans valeur éducative, il sera parfait pour ceux qui veulent tester leurs connaissances. Le gameplay est famélique et le jeu ne cherche pas à vous apprendre de vos erreurs et ne propose même pas un lexique qui permettrait de retenir les mots présents dans le jeu. LES PLUS Un bon nombre de mots

Un bon nombre de mots Pour ceux qui veulent valider leurs acquis LES MOINS Aucune traduction française

Aucune traduction française Beaucoup trop cher par rapport à la version Android

Beaucoup trop cher par rapport à la version Android Beaucoup trop cher pour ce qui est proposé

Beaucoup trop cher pour ce qui est proposé Un gameplay limité

Un gameplay limité Une bande-son répétitive

Une bande-son répétitive Aucune valeur éducative

Aucune valeur éducative Pas jouable en mode docké

Pas jouable en mode docké Les autres jeux mais avec d’autres mots Détail de la note Durée de vie / Prix 0

Gameplay 0

Graphismes 0

Bande-son 0